[¾Æ½Ã¾Æ¿©ÀÚ¹è±¸¼±¼ö±Ç´ëÈ¸] ¡®ºÎ»ó¡¯ ¾çÈ¿Áø, ÈÙÃ¼¾î Å¸°í Á¶±â ±Í±¹¡¦¹«¸®ÇÑ ÀÏÁ¤¿¡ ¾ÇÈ­

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¾çÈ¿Áø ¼±¼ö´Â Áö³ 14ÀÏ ¿¸° ¾Æ½Ã¾Æ¼±¼ö±Ç´ëÈ¸ Ä«ÀÚÈå½ºÅº°úÀÇ 8° ¶ó¿îµå 2Â÷Àü µµÁß Çã¸® ÅëÁõÀ» È£¼ÒÇÏ¸ç ÄÚÆ®¿¡ ¾²·¯Á³´Ù. ¾ç ¼±¼ö´Â °á±¹ µé°Í¿¡ ½Ç·Á ÄÚÆ® ¹ÛÀ¸·Î ³ª¿ÔÀ¸¸ç °¨µ¶ÀÇ ÆÇ´Ü¿¡ µû¶ó ÇÊ¸®ÇÉ¿¡¼ Á¶±â ±Í±¹Çß´Ù.
¾çÈ¿ÁøÀº Æò¼Ò¿¡µµ Çã¸® ÅëÁõÀ» È£¼ÒÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª 2016~2017 ½ÃÁð V-¸®±×¿¡ ÀÌ¾î °ðÀå ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀ¿¡ ¼ÒÁýµÅ ÀÏÁ¤À» ¹«¸®ÇÏ°Ô ¼ÒÈÇÏ¸ç Çã¸®¿¡ ´õ¿í ¹«¸®°¡ °£ °ÍÀ¸·Î ÃßÃøµÈ´Ù.
¾çÈ¿ÁøÀº ÀÎÃµ°øÇ× µµÂø ÈÄ ÀÌµµÈñ °¨µ¶ µî ¼Ò¼ÓÆÀ Çö´ë°Ç¼³ °ü°èÀÚ¿Í ÇÔ²² ¼÷¼Ò·Î ÇâÇß´Ù.
¾çÈ¿ÁøÀº 17ÀÏ ¿ÀÀü Áß¿¡ MRI ÃÔ¿µ µî °Ë»ç¸¦ ¹ÞÀ» ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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