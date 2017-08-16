[¾Æ½Ã¾Æ¿©ÀÚ¹è±¸¼±¼ö±Ç´ëÈ¸] ÅÂ±¹°ú 4°­Àü 0-3 ÆÐ¹è¡¦Èûµé ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø¾ú´ø °æ±â

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Á¦19È¸ ¾Æ½Ã¾Æ ¿©ÀÚ¹è±¸¼±¼ö±Ç´ëÈ¸¿¡ ÃâÀüÇÑ ¿©ÀÚ¹è±¸ ´ëÇ¥ÆÀÀÌ 16ÀÏ ÇÊ¸®ÇÉ ¹®Æ¾·çÆÄ¿¡¼ ÅÂ±¹°ú Ä¡¸¥ 4°Àü¿¡¼ ¼¼Æ®½ºÄÚ¾î 0-3À¸·Î ÆÐ¹èÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ÇÑ±¹ÆÀÀº Èûµç °æ±â¸¦ Ä¡¸¦ ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø¾ú´Ù.
¿ì¼± ¾çÈ¿ÁøÀÌ ºÎ»óÀ¸·Î Á¶±â ±Í±¹ÇÑ »óÅÂÀÌ´Ù. ÇÑ±¹ÆÀÀº 14¸í ¿£Æ®¸®¸¦ ´Ù Ã¤¿ìÁöµµ ¸øÇÏ°í 13¸íÀÌ ÃâÀüÇß´Ù. ±×·¯³ª °æ±â µµÁß ¾çÈ¿ÁøÀÌ °Çà±ºÀ¸·Î ÀÎÇØ Çã¸® ÅëÁõÀ» È£¼ÒÇØ °á±¹ Á¶±â ±Í±¹ÇÏ¸ç 1¸íÀÌ ´õ ÁÙ¾îµé¾ú´Ù.
¿©±â¿¡ V-¸®±×¿¡ ÀÌ¾î Áö³´Þ ¿¸° ±¹Á¦¹è±¸¿¬Çà(FIVB) ±×¶ûÇÁ¸® ¼¼°è¿©ÀÚ¹è±¸´ëÈ¸±îÁö °è¼ÓÇØ¼ ÀÌ¾îÁø °Çà±º °æ±â¿¡ ¼±¼öµéÀº Á¦´ë·Î ½¬Áöµµ ¸øÇß´Ù. ´ç¿¬È÷ Ã¼·ÂÀûÀ¸·Î Èûµé ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù.
¾Õ¼ ±è¿¬°æÀº ÀÌ·± ¿¾ÇÇÑ »óÈ²°ú °ü·ÃÇØ ¹è±¸ ÇùÈ¸¸¦ ÇâÇØ ¾´¼Ò¸®¸¦ ½ñ¾Æ³½ ¹Ù ÀÖ´Ù.
´ç½Ã ±è¿¬°æÀº “±¹°¡¸¦ À§ÇØ¼ ºÀ»çÇÑ´Ù´Â »ý°¢À¸·Î ¿½ÉÈ÷ ¶Ù°í ÀÖ´Âµ¥, ¿£Æ®¸®¿Í °°Àº ±âº»ÀûÀÎ Áö¿øÁ¶Â÷ ÀÌ·ïÁöÁö ¾ÊÀ¸¸é ¼ÖÁ÷È÷ ¸»ÇØ¼ °í»ý¸¸ ÇÑ´Ù´Â »ý°¢¸¸ µç´Ù”°í ²¿Áý¾ú´Ù.
ÀÌ¾î ±×´Â ¿À´Ã °æ±â¸¦ Ä¡¸¥ »ó´ëÀÎ ÅÂ±¹À» ¾ð±ÞÇÏ¸ç “ÅÂ±¹À» ºÁ¶ó. Ã¼°èÀûÀ¸·Î ´ëÇ¥ÆÀÀ» ¿î¿µÇÏ´Ï±î ÀÌÁ¦´Â ¿ì¸®¿Í ºñ½ÁÇÑ ¼öÁØ±îÁö ¹ßÀüÇß´Ù. ´Ù¸¥ ÆÀÀº ¹ßÀüÇÏ´Âµ¥ ¿ì¸®´Â À¯Áö¸¸ ÇÏ´Â »óÅÂ”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
±è¿¬°æÀÇ ¸»Ã³·³ ÅÂ±¹ ¿©ÀÚ¹è±¸ÆÀÀº ¼¼°è·©Å· 14À§·Î ¿ì¸®º¸´Ù ¼¼°è·©Å·Àº µÚÁöÁö¸¸ Ã¼°èÀû Áö¿øÀ» ÅëÇØ ±Þ¼ºÀåÇÏ°í ÀÖ´Â ÆÀÀÌ´Ù.
ÇÑÆí ÇÑ±¹ÆÀÀº 17ÀÏ Áß±¹°úÀÇ 3‧4À§ ÀüÀ» Ä¡¸¦ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >