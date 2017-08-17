Â÷Áö¿¬, ÇÑÇ®ÀÌ ÅäÅ© ÅëÇØ °ø°³ÇÑ ¡°¹«¸­ ²Ý°í ºô¾ú´Ù¡± »ç¿¬Àº?

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.17 ¸ñ 18:30
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½ÂÀÎ 2017.08.17  
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16ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC ‘¶óµð¿À½ºÅ¸’¿¡¼­´Â À¯ÁØ»ó-¾ÆÀÌºñ-Â÷Áö¿¬-¹ÚÀºÅÂ°¡ °Ô½ºÆ®·Î Âü¿©Çß´Ù. Ã¹ µîÀåÇÑ Â÷Áö¿¬Àº “ÇÑÀ» Ç°Àº ½Å ¿©¼ºÀÇ ÄÁ¼ÁÆ®·Î ³ª¿Ô´Ù”¸ç “»ì¸é¼­ ÇÑÀÌ Âü ¸¹¾Ò´Ù. ¹«´ë¿¡¼­ ¸¶À½²¯ Ç®°í ÀÖ´Ù. ¾î¶² ³ë·¡¸¦ ºÒ·¯µµ ½½ÇÁ°Ô µé¸°´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

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