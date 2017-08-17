Â÷Áö¿¬, ÇÑÇ®ÀÌ ÅäÅ© ÅëÇØ °ø°³ÇÑ ¡°¹«¸­ ²Ý°í ºô¾ú´Ù¡± »ç¿¬Àº?

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‘¶óµð¿À½ºÅ¸’¿¡¼ Â÷Áö¿¬ÀÌ ‘ÇÑ Ç°Àº ½Å ¿©¼º’À¸·Î ÇÑÇ®ÀÌ ÅäÅ©¸¦ ½ñ¾Æ³Â´Ù.
16ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC ‘¶óµð¿À½ºÅ¸’¿¡¼´Â À¯ÁØ»ó-¾ÆÀÌºñ-Â÷Áö¿¬-¹ÚÀºÅÂ°¡ °Ô½ºÆ®·Î Âü¿©Çß´Ù. Ã¹ µîÀåÇÑ Â÷Áö¿¬Àº “ÇÑÀ» Ç°Àº ½Å ¿©¼ºÀÇ ÄÁ¼ÁÆ®·Î ³ª¿Ô´Ù”¸ç “»ì¸é¼ ÇÑÀÌ Âü ¸¹¾Ò´Ù. ¹«´ë¿¡¼ ¸¶À½²¯ Ç®°í ÀÖ´Ù. ¾î¶² ³ë·¡¸¦ ºÒ·¯µµ ½½ÇÁ°Ô µé¸°´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
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ÀÌ¾î ±×´Â “¶óÀÌ¾ðÅ· ÄÄÆÛ´Ï°¡ ÀÏº»ÀÌ´Ù. ¹«¸ ²Ý°í ºô¾î¼ 1800¸¸¿øÀ» ºô·È´Ù. ¿ø·¡ ¹Þ¾Æ¾ß µÇ´Â ¿ù±ÞÀ» Â÷¾Ð´çÇÏ´Â ½ÄÀ¸·Î °ø¿¬ÀÌ ³¡³¯ ¶§±îÁö ´Ù ¸ø °±¾Ò´Ù”¸ç “´Ù¸¥ ¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ®¸¦ ÇØ¼ »ýÈ°ºñ·Î ½è´Ù”°í ¼ÖÁ÷È÷ ÅÐ¾î³õ¾Ò´Ù.
±×·¯¸é¼ Â÷Áö¿¬Àº “ºÒ°ú ÀÛ³â±îÁö ºúÀ» °±¾Ò´Ù. ¹ÂÁöÄÃÀ» 10³âÀÌ³ª ÇØ¼ (ÁÖº¯¿¡¼)È·ÁÇÏ°Ô »ì°Å´Ù, µ· ¸¹ÀÌ ¹ú°Å´Ù ¶ó°í »ý°¢ÇÏ´Âµ¥ ÀüÇô ±×·¸Áö ¾Ê¾Ò´Ù”°í ¸»ÇØ ¾ÈÅ¸±î¿òÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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