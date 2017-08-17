¡®°¡¼ö µ¥ºß¡¯ ½Åµ¿¿í, º¹ÇÕºÎÀ§ÅëÁõÁõÈÄ±º ÀÌ¶õ? Ä¡·á¹ý ¸ð¸£´Â Èñ±Íº´

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.17 ¸ñ 18:30
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.17  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¹è¿ì ½Åµ¿¿íÀÌ 17ÀÏ Á¤¿À ÇÁ·Îµà½Ì ÆÀ µ¿³×Ã»³â°ú ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¾Ù¹ü ¡®¼ö°íÇß¾î¡¯¸¦ ¹ß¸ÅÇß´Ù. ½Åµ¿¿íÀº 2010³â º¹ÇÕºÎÀ§ÅëÁõÁõÈÄ±ºÀ» Áø´Ü¹Þ°í ¹æ¼Û°è¸¦ ¶°³µ´Ù°¡ ÃÖ±Ù µ¹¾Æ¿Í È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÇÏ°í ÀÖ´Ù. MBCÄ¸Ã³.

½Åµ¿¿íÀÌ ¹è¿ì°¡ ¾Æ´Ï¶ó °¡¼ö·Î¼­ µ¹¾Æ¿Ô´Ù.

½Åµ¿¿íÀº 17ÀÏ Á¤¿À ÇÁ·Îµà½Ì ÆÀ µ¿³×Ã»³â°ú ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¾Ù¹ü ‘¼ö°íÇß¾î’¸¦ ¹ß¸ÅÇß´Ù. ½Åµ¿¿íÀÌ Á¤½Ä À½¿øÀ» ¹ß¸ÅÇÏ´Â °ÍÀº ÀÌ¹øÀÌ Ã³À½À¸·Î ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀ» ÅëÇØ °¡¼ö µ¥ºß¸¦ ÇÑ ¼ÀÀÌ´Ù.

½Åµ¿¿íÀÌ ÀÌ³¯ ¹ß¸ÅÇÑ ¾Ù¹ü ‘¼ö°íÇß¾î’´Â ¿À´Ã ÇÏ·çµµ Èû°ã°Ô »ì¾Æ³½ ¸¹Àº ÀÌµé¿¡°Ô ÀÛÀº À§·Î¿Í °Ý·Á¸¦ °Ç³×ÀÚ´Â ÃëÁö·Î ¸¸µé¾îÁø °îÀÌ´Ù.

¾Õ¼­ ½Åµ¿¿íÀº Áö³­ 2010³â Çö¿ªÀ¸·Î ÀÔ´ëÇØ ÈÆ·ÃÀ» ¹Þ´ø Áß Èñ±Íº´ÀÎ º¹ÇÕºÎÀ§ÅëÁõÁõÈÄ±º(CRPS) ÆÇÁ¤À» ¹Þ°í ´ÙÀ½ÇØ ÀÇº´Àü¿ªÇØ Åõº´»ýÈ°À» ÀÌ¾î¿À°í ÀÖ´Ù. 7³â¿¡ °¡±î¿î ½Ã°£À» Åõº´ÇØ¿À´ø ½Åµ¿¿íÀº Áö³­ÇØ 12¿ù JTBC ‘¸»ÇÏ´Â´ë·Î’¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¸ç ´Ù½Ã ¹æ¼Û°è¿¡ ¸ð½ÀÀ» µå·¯³Â´Ù.

ÀÌÈÄ ÀåÆí¼Ò¼³ ‘¾¹´Ï´Ù, ¿ìÁÖÀÏÁö’¸¦ Ãâ°£ÇÏ¸ç ´Ù¾çÇÑ È°µ¿À» ¹úÀÌ°í ÀÖ´Ù.

½Åµ¿¿íÀÌ Åõº´Çß´ø º¹ÇÕºÎÀ§ÅëÁõÁõÈÄ±ºÀº Èñ±Íº´ Áß ÇÏ³ª·Î ±³°¨½Å°æ°è ÁúÈ¯ÀÌ´Ù. ±³°¨½Å°æ°è´Â ÀÚÀ²½Å°æ°èÀÇ ÀÏºÎºÐÀ¸·Î ½ÉÀå¹Úµ¿ Áõ°¡, Ç÷°ü¼öÃà, Ç÷¾Ð»ó½Â°ú °°Àº ½ÅÃ¼ÀÇ ±â´ÉÀ» Á¶ÀýÇÑ´Ù.

º¹ÇÕºÎÀ§ÅëÁõÁõÈÄ±ºÀÌ ¹ßº´ÇÒ °æ¿ì ±³°¨½Å°æ°è°¡ ºñÁ¤»óÀûÀÎ ¹ÝÀÀÀ» ÇÏ¸ç ÀÌ»óÁõ¼¼¸¦ º¸ÀÌ´Âµ¥ º¸Åë ¼Õ»óºÎÀ§¿Í °¡±î¿î °÷¿¡ ÅëÁõ°ú °¨°¢ÀÌ °ú¹ÎÇØÁ® ±ÙÀ°°æ·Ã µîÀÌ ³ªÅ¸³­´Ù. ÁúÈ¯ÀÇ Á¤µµ°¡ ½ÉÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é ÀÚ¿¬ Ä¡À¯µÇ±âµµ ÇÏÁö¸¸ ¾ÇÈ­µÉ °æ¿ì ¼Õ¹ßÅéÀÌ ºÎ¼­Áö°í °¥¶óÁö¸ç ÁøÅëÁ¦µµ È¿°ú°¡ ¾øÀ» ¸¸Å­ ÅëÁõÀÌ ½ÉÇØÁø´Ù.

½ÇÁ¦·Î Áö³­ 5¿ù Ãâ¿¬ÇÑ MBC ‘¶óµð¿À½ºÅ¸’¿¡¼­ ½Åµ¿¿íÀº “¾ÆÇÄÀ» Âü´Ù°¡ ÀÌ°¡ µ¹¾Æ°¡ ºÎ·¯Áø Àûµµ ÀÖ´Ù”¸ç “Áö±ÝÀº ¸¹ÀÌ ±¦Âú¾Æ Á³´Âµ¥ ÃßÀ§¿¡ ´ëÇÑ ÅëÁõÀÌ ÀÖ´Ù”°í ¸»ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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