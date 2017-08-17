¼Û°¡¿¬, ·ÎµåFC »ó´ë·Î ÆÐ¼Ò¡¦·ÎµåFC ¡°6°³ ÇøÀÇ Çü»ç°í¼Ò ´Ù ¹«ÇøÀÇ¡±

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17ÀÏ ¼¿ïÁß¾ÓÁö¹ý ¹Î»çÇÕÀÇ 50ºÎ(ºÎÀåÆÇ»ç ±èÁ¤¸¸)Àº ¼Û°¡¿¬°ú ¢ß·Îµå°¡ Áö³ 2013³â 12¿ù1ÀÏ Ã¼°áÇÑ Àü¼Ó °è¾à¿¡ ´ëÇØ ¼Û°¡¿¬ÀÌ Á¦±âÇÑ °è¾àÈ¿·ÂÁ¤Áö µî °¡Ã³ºÐ ¼Ò¼ÛÀ» ±â°¢Çß´Ù.
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