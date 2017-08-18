¡®¹Ù¸¥Á¤´ç ÀÌ±â¿ø¡¯, ¼Ò³à»ó¡¤À§¾ÈºÎ ¸ð¿å ¹ß¾ð ³í¶õ...¡°°­°£´çÇÑ »ç½Ç ´ëÀÚº¸ ºÙ¿©³õ°í ±â¾ïÇÏ´Â ²Ã¡±

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ÀÌ Àü ´ëº¯ÀÎÀº Áö³ 16ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÆäÀÌ½ººÏ¿¡ ‘¼Ò³à»ó°ú ºÎ±¹°º´’ÀÌ¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
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¶ÇÇÑ “ÀÌ¿Í ºñ½ÁÇÑ ¿ª»ç°¡ ¿ì¸®³ª¶ó¿¡´Â ¾ÆÁÖ ¸¹¾Ò´Ù. °í·Á¿¡ °ø³à, Á¶¼±¿¡ È¯Çâ³à, ÀÏÁ¤¿¡ À§¾ÈºÎ ±×¸®°í ±ºÁ¤¿¡ ±âÁöÃÌ³à µî ¸ðµÎ °øÅëÁ¡Àº ÇÑ±¹ ¿©¼ºÀÇ ¼¼°èÈ¿¡ Áö´ëÇÑ °øÇåÀ» ÇÑ ¿ª»ç¶ó´Â °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»ÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
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