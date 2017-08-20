¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯, Ä£ÀÏÆÄ°¡ ¸¸µç ¡®»¡°»ÀÌ¡¯ ³«ÀÎÀÇ Áø½Ç¡¦º¸µµ¿¬¸Í µÚÀÇ Ãæ°ÝÀû ÀÌ¾ß±â

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19ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼´Â ±¤º¹Àý ÁÖ°£ Æ¯ÁýÀ¸·Î ¿©¾ç¸® »À¹«´ýÀÇ Áø½ÇÀ» ÂÑ¾Ò´Ù.
°æ»ó³²µµ ¸¶»êÀÇ ¿©¾ç¸® ±íÀº »ê¼ÓÀÇ µµµÏ°ñ¿¡¼ ¹ú¾îÁø ºñ±ØÀÌ ¼¼»ó¿¡ µå·¯³ °ÍÀº 2002³â, ÃÊ°·Â ÅÂÇ³ ·ç»ç°¡ ¿©¾ç¸®¸¦ ÈÛ¾µ°í Áö³ª°£ Á÷ÈÄ¿´´Ù. ´ç½Ã ¸¶À» ÁÖ¹ÎµéÀº ºñ¿¡ ÈÛ¾µ·Á ¹çÀ¸·Î ¾µ·Á ³»·Á¿Â À¯°ñÀ» ¹ß°ßÇÏ°ï °æÂû¿¡ ½Å°íÇß´Ù.
À¯°ñÀº ±×·¯³ª ÇÑ ±¸°¡ ¾Æ´Ï¾ú°í Áö¿ª À¯ÇØ ¹ß±¼ÆÀÀÌ µ¿¿øµÅ ¹ß±¼À» ÇÑ ³¡¿¡ µµµÏ°ñ¿¡¼ ¹ß°ßµÈ À¯°ñÀº 163±¸. ÇÏÁö¸¸ ÀÌ°Ô ³¡ÀÌ ¾Æ´Ï¾ú´Ù. ¹ß±¼ÆÀÀº Èë°ú µ¹·Î ¸·Èù Æó±¤ÀÇ ÀÔ±¸¸¦ ¹ß°ßÇß°í ±× ¾È¿¡¼ À¯°ñ 20¿©±¸ ´õ ¹ß°ßµÆ´Ù.
200¿©±¸¿¡ ´ÞÇÏ´Â À¯°ñµéÀº °øµ¿¹¦Áö¿¡ ¹¯Èù À¯°ñÀÌ¶ó±â¿£ ³õÀÎ À§Ä¡°¡ Á¦°¢°¢ÀÌ°í ±×µéÀ» µ¤°í ÀÖ´Â Èë ¿ª½Ã ¾è¾Ò´Ù. »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó À¯°ñµé°ú ÇÔ²² ³°Àº ÅºÇÇ ¿ª½Ã ÇÔ²² ¹ß°ßµÆ´Ù.
200¿© ¸í¿¡ ´ÞÇÏ´Â »ç¶÷µéÀº ¿Ö µµµÏ°ñ¿¡¼ ±×·¸°Ô Á×¾úÀ»±î?
ÀÎ±Ù ¸¶À»¿¡¼ °¡Àå ³ªÀÌ°¡ ¸¹Àº ¸Í ¾¾ ÇÒ¾Æ¹öÁö´Â ±× À¯°ñµéÀÌ ÀüºÎ »ìÇØ´çÇÑ °ÍÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. ¸Í ¾¾ ³ëÀÎÀº “Æ®·° µÚ¿¡ »ç¶÷À» ÇÑ°¡µæ ÅÂ¿î Æ®·°ÀÌ 4°³°¡ ¿Ô´Ù”¸ç “ºñ°¡ ¾ï¼ö°°ÀÌ ¿À´Âµ¥ »ê À§¿¡¼ºÎÅÍ ¹ú°Ç ¹°ÀÌ ³»·Á¿Ô´Ù”°í ´ç½Ã¸¦ È¸»óÇß´Ù.
´Ù¸¥ ¸¶À» ÁÖ¹Î ¿ª½Ã “¿ì¸® ±× ¶§ ÃÊµîÇÐ±³ ÇÐ»ýÀÌ¾ú´Âµ¥ ¿©±â ´Ù Á×ÀÌ´Â °Å ºÃ´Ù. ÃÑÀ¸·Î ´Ù ½÷¼ Á×ÀÌ´Â °Å”¶ó°í Áõ¾ðÇß´Ù.
À¯°ñ ¹ß±¼ ´ç½Ã ÇÔ²² ¹ß±¼µÈ ÅºÇÇ´Â 3060 ½ºÇÁ¸µÇÊµå ÅºÇÇ¿Í Ä®ºó ¼ÒÃÑÅº ÅºÇÇ. ÀÌ ÅºÇÇ´Â 1950³â´ë ´ç½Ã ÇÑ±¹±º°ú ¹Ì±ºÀÌ »ç¿ëÇÏ´ø ÃÑÀÇ ÅºÇÇ¿´´Ù.
ÇÑ±¹±ºÀÌ ÀÚ±¹¹ÎÀ» ²ø°í ¿Ã¶ó°¡ »ìÇØÇÑ ²ûÂïÇÑ »ç°Ç. ±× »ç°ÇÀÇ ¹ÙÅÁ¿¡´Â 1949³â ÀÌ½Â¸¸ Á¤ºÎ¿Í ±¹¹Î º¸µµ¿¬¸ÍÀÌ Á¸ÀçÇß´Ù.
1949³â ÀÌ½Â¸¸ Á¤ºÎ´Â ÁÂÀÍ »ç»óÀ» °¡Áø »ç¶÷µéÀ» ÀüÇâ½ÃÅ°°Ú´Ü ¸ñÇ¥·Î ±¹¹Îº¸µµ¿¬¸ÍÀ» Á¶Á÷Çß´Ù. ÀÌ½Â¸¸ Á¤ºÎ´Â ºñ·Ï ÁÂÀÍ »ç»óÀ» °¡Áø »ç¶÷ÀÌ¶óµµ ±¹¹Îº¸µµ¿¬¸Í¿¡ °¡ÀÔÇÏ¸é ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ±¹¹ÎÀ¸·Î ¹Þ¾ÆÁÖ°Ú´Ù°í °øÇ¥Çß´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ½ÇÁ¦ ±¹¹Îº¸µµ¿¬¸Í¿¡ °¡ÀÔÇÑ »ç¶÷µéÀº ÁÂÀÍ »ç»óÀ» °¡Áø »ç¶÷µéº¸´Ù ¾Æ¹«°Íµµ ¸ð¸£´Â ÀÏ¹ÝÀÎµéÀÌ ´õ ¸¹¾Ò´Ù. Á¶Á÷À» Å°¿î´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î ´ç½Ã Áö¿ªÇÒ´çÁ¦¸¦ ½ÃÇàÇß°í ÁÂÀÍ »ç»óÀÌ ¹«¾ùÀÎÁöµµ ¸ð¸£´Â ±¹¹Îµé¿¡°Ô ºñ·á¿Í ½Ä·á¸¦ ³ª´²ÁØ´Ù¸ç °¡ÀÔÀ» À¯µµÇÑ °Í. º¸µµ¿¬¸Í¿¡ ¿À¸¥ ÀÌ¸§Àº 30¸¸°³¿¡ ´ÞÇß°í ±× Áß 30%°¡ ¾î¸° ¾ÆÀÌµéÀÌ±âµµ Çß´Ù.
ÀÌ½Â¸¸ Á¤ºÎ´Â, ±×·¯³ª 1950³â ÇÑ±¹ÀüÀïÀÌ ¹ß¹ßÇÏ°í ºÏÇÑ±º¿¡ ÀÇÇØ Àü¼¼°¡ ¹Ð¸®ÀÚ ÁÂÀÍ »ç»óÀ» °¡Áø º¸µµ¿¬¸Í ¼Ò¼Ó »ç¶÷µéÀÌ ºÏÇÑ±º¿¡ °¡´ãÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î ÀÌµéÀ» ´ë·®ÇÐ»ìÇÏ±â ½ÃÀÛÇß´Ù.
¿ª»çÇÐÀÚµéÀº ÀÌ º¸µµ¿¬¸ÍÀÌ ÀÏÁ¦ °Á¡±â·Î °Å½½·¯ ¿Ã¶ó°¡ ÀÏÁ¦¿¡¼ ¿î¿µÇÏ´ø ‘º¸±¹¿¬¸Í’ÀÌ³ª ‘´ëÈ¼÷’°ú ±× ¸ð½ÀÀÌ ²À ´à¾ÆÀÖ´Ù°í ÀÔÀ» ¸ð¾Ò´Ù.
½Ã±¹´ëÀÀÀü¼± »ç»óº¸±¹¿¬¸ÍÀº ÀÏÁ¦°Á¡±â ¸» ÀÏº»ÀÇ Á¦±¹ÁÖÀÇ¿¡ ¸Â¼´ø »çÈ¸ÁÖÀÇÀÚµéÀÇ Á¦°Å¸¦ ¸ñÇ¥·Î ÀÏÁ¦¿¡¼ Á¶¼±ÀÎ ÀüÇâÀÚµéÀ» °ü¸®ÇÑ »ç»óÅëÁ¦ È°µ¿ ´ÜÃ¼ÀÌ´Ù. ÀÏÁ¦´Â Á¶¼±ÀÎ ÀüÇâÀÚµéÀ» °ü¸®ÇÏ¸ç ÃµÈ²¿¡ ´ëÇÑ Ãæ¼ºÀ» ¹ÙÄ¡°í ÀÏÁ¦ÀÇ Á¦±¹ÁÖÀÇ¿¡ µ¿Á¶ÇÏµµ·Ï ±³À°½ÃÄ×°í, ÀÌÈÄ¿¡ ¿©±â¼ ´õ ³ª¾Æ°¡ ÀÌµéÀ» ÇÑ °÷¿¡ ¸ð¾Æ ÇÕ¼÷½ÃÅ°´Â ‘´ëÈ¼÷’À» ¸¸µé±âµµ Çß´Ù.
‘º¸±¹¿¬¸Í’°ú ‘´ëÈ¼÷’Àº ÀÏÁ¦°Á¡±â°¡ ³¡³ª°í »ç¶óÁ³À¸³ª ÀÌ¿Í ²À ´àÀº ‘º¸µµ¿¬¸Í’ÀÌ ´Ù½Ã 1949³â¿¡ ºÎÈ°ÇÏ°Ô µÈ ¹è°æ¿¡´Â µ¶¸³ ÀÌÈÄ Ã»»êµÇÁö ¾Ê°í ±âµæ±Ç ¼¼·ÂÀ¸·Î ³²Àº Ä£ÀÏÆÄµéÀÌ Á¸ÀçÇß´Ù.
´ç½Ã ¹éÇÑ¼º º¸µµ¿¬¸Í ºÎÃÑÀç, º¸µµ¿¬¸Í ÃÖ°íÁöµµÀ§¿ø ÀÌÅÂÈñ, Àå°æ±Ù º¸µµ¿¬¸Í ºÎÃÑÀç µîÀº ÀÏÁ¦ °Á¡±â ¶§ °íÀ§Á÷¿¡ ÀÖ´ø ÀÎ¹°µé·Î ÀÌ Áß ÀÌÅÂÈñ ÃÖ°íÁöµµÀ§¿øÀº Ä£ÀÏÀÎ¸í»çÀü¿¡ µîÀçµÈ ÀÎ¹°ÀÌ´Ù.
Ä£ÀÏÆÄµéÀº µ¶¸³ ÀÌÈÄ Ã»»êµÇ´Â ´ë½Å Ä£¹Ì¼¼·ÂÀ¸·Î ¸ð½ÀÀ» Å»¹Ù²ÞÇß°í ±× ÀÌÈÄ¿¡´Â ÀÌ½Â¸¸ Á¤ºÎ¿¡ ÇùÁ¶ÇÏ¸ç ±âµæ±ÇÀ¸·Î ÀÚ¸® Àâ¾Ò´Ù. ±×¸®°í ÀÌµéÀº Ä£ÀÏÀÇ Ä¡ºÎ¸¦ µ¤±â À§ÇØ ¹Ý´ëÀÚµéÀ» ‘»¡°»ÀÌ’¶ó ¸í¸íÇß´ø °ÍÀÌ´Ù.
¾îµð¼ Ã³À½ ½ÃÀÛµÈ °ÍÀÎÁö ¸ð¸¦ ‘»¡°»ÀÌ’¶õ ÀÌ¸§ÇÏ¿¡ µµµÏ°ñ¿¡¼± 200¿©¸íÀÌ ³Ñ´Â »ç¶÷µéÀÌ ÀÚ±¹ÀÇ ±ºÀÎµéÀÇ ¼Õ¿¡ ÀÇÇØ Èñ»ý´çÇß´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ·¸°Ô Èñ»ýµÈ Èñ»ýÀÚ Áß¿¡´Â ÀÏÁ¦ °Á¡±â ½ÃÀý µ¶¸³¿îµ¿À» Çß´ø µ¶¸³¿îµ¿°¡µµ Æ÷ÇÔµÈ °ÍÀ¸·Î ¹àÇôÁ® Ãæ°ÝÀ» ÁÖ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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