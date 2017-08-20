°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.20 ÀÏ 16:07
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®ÀÌ¹ÌÅ×ÀÌ¼Ç °ÔÀÓ¡¯ ¾Ù·± Æ©¸µÀÇ µ¶»ç°ú°¡ ¾ÖÇÃ ·Î°í¿´´Ù? ¹«Áö°³»ö »ç°ú ·Î°íÀÇ ÀÇ¹Ì´Â?
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.20  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¿µÈ­ ¡®ÀÌ¹ÌÅ×ÀÌ¼Ç °ÔÀÓ¡¯ÀÌ 20ÀÏ EBS ÀÏ¿ä½Ã³×¸¶¸¦ ÅëÇØ ¹æ¿µµÇ¸ç ¡®ÀÌ¹ÌÅ×ÀÌ¼Ç °ÔÀÓ¡¯ ¼Ó ÃµÀç ¼öÇÐÀÚ ¾Ù·± Æ©¸µÀÌ ÀçÁÖ¸ñ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¹ÌÅ×ÀÌ¼Ç °ÔÀÓ ½ºÆ¿ÄÆ.

¿µÈ­ ‘ÀÌ¹ÌÅ×ÀÌ¼Ç °ÔÀÓ’ÀÌ 20ÀÏ EBS ÀÏ¿ä½Ã³×¸¶¸¦ ÅëÇØ ¹æ¿µµÇ¸ç ‘ÀÌ¹ÌÅ×ÀÌ¼Ç °ÔÀÓ’ ¼Ó ÃµÀç ¼öÇÐÀÚ ¾Ù·± Æ©¸µÀÌ ÀçÁÖ¸ñ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

‘ÀÌ¹ÌÅ×ÀÌ¼Ç °ÔÀÓ’Àº ¸Å ÃÊ¸¶´Ù 3¸í ÀÌ»óÀÌ Á×¾î°£ »ç»ó ÃÖ¾ÇÀÇ ÀüÀï, Á¦ 2Â÷ ¼¼°è´ëÀü¿¡¼­ 24½Ã°£ ¸¶´Ù ¹Ù²î´Â ÇØµ¶ºÒ°¡ ¾ÏÈ£¸¦ Ç®°í ÀüÀïÀÇ ¿ª»ç¸¦ ¹Ù²Û ÃµÀç ¼öÇÐÀÚ ¾Ù·± Æ©¸µÀÇ »îÀ» ±×·È´Ù.

½ÇÁ¦ ÀÎ¹°ÀÌ¾ú´ø ¾Ù·± Æ©¸µÀº ÄÄÇ»ÅÍ °øÇÐÀÇ ¾Æ¹öÁö·Î ºÒ¸°´Ù. ¾Ù·± Æ©¸µÀº ¾î¸° ½ÃÀý ¹ÌÀûºÐ¿¡ ´ëÇÑ ±âº» Áö½Äµµ ¾øÀÌ ¾î·Á¿î ¼öÇÐ ¹®Á¦¸¦ Ç®¾úÀ» »Ó ¾Æ´Ï¶ó ¾ÆÀÎ½´Å¸ÀÎÀÇ ¿îµ¿¹ýÄ¢À» µ¶ÀÚÀûÀ¸·Î ÃßÃâÇØ³»´Â µî ¼öÇÐ¿¡ ÀÖ¾î ÃµÀçÀûÀÎ ¸é¸ð¸¦ º¸¿´´Ù.

2Â÷ ´ëÀüÀÌ ¹ß¹ßÇÏ°í ¾ÏÈ£ÇØµ¶¹Ý¿¡ ±Ù¹«ÇÏ¸ç µ¶ÀÏÀÇ ¾ÏÈ£¸¦ ÇØµ¶Çß´Ù. Æ©¸µÀÌ ÀÌ²ö ¾ÏÈ£ÇØµ¶¹ÝÀº ¾ÏÈ£ÇØµ¶ ½Ã°£À» ¸î ½Ã°£¿¡¼­ ´Ü ¸î ºÐÀ¸·Î ´ÜÃà½ÃÄ×°í ¿¬ÇÕ±ºÀº µ¶ÀÏ Àá¼öÇÔÀÇ À§Ä¡¿Í °ø°Ý °èÈ¹À» ºü¸£°Ô ÆÄ¾ÇÇØ Àü¼¼¸¦ ¿ªÀü½ÃÄ×´Ù.

Æ©¸µÀº ¿¬ÇÕ±ºÀ» ½Â¸®·Î ÀÌ²ö ÁÖ¿ª Áß ÇÑ ¸íÀÌ¾úÀ¸³ª ±×ÀÇ ¸¶Áö¸·Àº ¼øÅºÄ¡ ¾Ê¾Ò´Ù. ÀüÀï ÈÄ ±¹¸³¹°¸®ÇÐ¿¬±¸¼Ò¿¡¼­ ÄÄÇ»ÅÍ °³¹ß ÇÁ·ÎÁ§Æ® ÆÀÀåÀ» ¸Ã¾Ò´ø Æ©¸µÀº 1948³â ¸ÇÃ¼½ºÅÍ ´ëÇÐ ÄÄÇ»ÅÍ¿¬±¸¼Ò ºÎ¼ÒÀå¿¡ ÀÓ¸íµÆ´Ù. ±×·¯³ª ¼º¼Ò¼öÀÚ¿´´ø Æ©¸µÀº 1952³â ¼º¹®¶õ ÇøÀÇ·Î °í¼Ò´çÇØ ¹ý¿øÀ¸·ÎºÎÅÍ È­ÇÐÀû °Å¼¼¸¦ ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù. ÄÄÇ»ÅÍ¿¬±¸¼Ò ºÎ¼ÒÀåÁ÷ ¿ª½Ã ÇØÀÓµÆ°í °­Á¦·Î ¿©¼ºÈ£¸£¸óÀ» º¹¿ëÇØ¾ß¸¸ Çß´Ù.

°á±¹ Æ©¸µÀº 1954³â 6¿ù 7ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ Áý¿¡¼­ »ç°ú¿¡ µ¶¾àÀ» ÁÖ»çÇÑ µ¶»ç°ú¸¦ ¸Ô°í »ç¸ÁÇß´Ù.

¾ÖÇÃÀÌ ÃÖÃÊ·Î »ç¿ëÇÑ ¹«Áö°³»öÀÇ ÇÑ ÀÔ º£¾î¸ÔÀº »ç°ú´Â ÄÄÇ»ÅÍ°øÇÐÀÇ ¾Æ¹öÁö¶ó ºÒ¸®´Â ¾Ù·± Æ©¸µÀ» ±â¸®±â À§ÇØ ¸¸µé¾îÁø °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ¹«Áö°³»öÀº ´Ù¾ç¼ºÀÇ ÀÎÁ¤°ú ¼º¼Ò¼öÀÚµéÀ» »óÂ¡ÇÑ´Ù.

±×·¯³ª ¾ÖÇÃÀº 1998³â ½ºÆ¼ºê Àâ½º°¡ ÂÑ°Ü³­ ÀÌÈÄ ¹«Áö°³»ö ·Î°í¸¦ °ËÀº»öÀ¸·Î ÀçµðÀÚÀÎÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • À¯º´¾ð »ç¸Á µÎ°í Ç¥Ã¢¿ø ¡°ÀÚ»ìµµ Å¸»ìµµ ¾Æ´Ï´Ù¡±¡¦ÀÌÀ¯´Â?
  • ¾ÆÀÌºñ¢¾°íÀº¼º, ´Þ´Þ ¿¬¾Öñé ´ÙÁ¤¼¦ º¸´Ï ¡®¼±³²¼±³à¡¯...¡°³Ê¹« Àß ¾î¿ï·Á¡±
  • [SNSÀÌ½´] ¡®¿ö³Ê¿ø¡¯ ¹ÚÁöÈÆ ¼Õ°¡¶ô ºÎ»ó¡¦¿ö³Êºí ¡°³­ÀåÆÇµµ ÀÌ·± ³­ÀåÆÇÀÌ ¾ø´Ù¡±
  • '»ìÃæÁ¦ ´Þ°¿' ºÎÀûÇÕ ³óÀå, 6°³¡æ29°³...°ËÃâ Áö¿ª °è¶õ ¹øÈ£ ¡®²À ¾Ë¾ÆµÎÀÚ¡¯
  • ÀÌ½Â±â, ±º »ýÈ° ±ÙÈ² Æ÷Âø ¡®¹àÀº ¸ð½À ÈÆÈÆ¡¯...¡°ÆÄ¶õ Ã¼À°º¹+±î±î¸Ó¸® ÀÎ»óÀûÀÌ³×¡±
    • À¯º´¾ð »ç¸Á µÎ°í Ç¥Ã¢¿ø ¡°ÀÚ»ìµµ Å¸»ìµµ ¾Æ´Ï´Ù¡±¡¦ÀÌÀ¯´Â? À¯º´¾ð »ç¸Á µÎ°í Ç¥Ã¢¿ø ¡°ÀÚ»ìµµ Å¸»ìµµ ¾Æ´Ï´Ù¡±¡¦ÀÌÀ¯´Â?
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¼öµµ±Ç ¹ÌºÐ¾ç¾ÆÆÄÆ® `µ¿Åº2 ¾ÆÀÌÆÄÅ©` ÀÜ¿©¼¼´ë ºÐ¾ç¡¦ ¸ðµ¨ÇÏ¿ì½º ¿î¿µÁß
    2
    ¸ðºñ½ºÅ¸, °¶·°½Ã³ëÆ® FE G6 10¸¸¿ø´ë ¾ÆÀÌÆù8 »çÀü¿¹¾à 40¸¸¿ø ÇÒÀÎ
    3
    ÀÎÃµ ¡®Æ÷½ºÄÚ ´õ¼¥ ½ºÄ«ÀÌÅ¸¿ö¡¯ ¾ÆÆÄÆ® ¡®¾Ù¸®¿þÀÌ¡¯ »ó°¡¡¦ ¸ðµ¨ÇÏ¿ì½º ¿ÀÇÂ
    4
    ¾ÆÀÌÆù8°ú ÇÔ²² Ãâ½ÃµÉ ¡®iOS 11¡¯ÀÇ º£Å¸6 º¸´Ï¡¦¾ÆÀÌÄÜ º¯°æ ¹× ¼Óµµ Çâ»ó
    5
    ±èÆ÷ÇÑ°­½ºÄ«ÀÌÅ¸¿î »ç¿ì½ºÄ«ÀÌÅ¸¿î 2Â÷, ¸ðµ¨ÇÏ¿ì½º ÈïÇàÀÇ ¡®ÀÌÀ¯¡¯
    6
    ³»Áý¸¶·Ã, GS, ¼ö¿ø¡°±Ç¼±ÀÚÀÌeÆíÇÑ¼¼»ó¡± ¾ÆÆÄÆ® ÇÒÀÎºÐ¾ç 3~4Ãµ¸¸¿ø Áï½ÃÀÔÁÖ!
    7
    ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ µ¶¸³¿îµ¿°¡´Â ¿Ö »¡°»ÀÌ°¡ µÆ³ª?¡¦¡®»¡°»ÀÌ¡¯¶õ ¹Ì¸íÇÏ¿¡ ÀÚÇàµÈ ÇÐ»ìÀÇ Áø½Ç
    8
    ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯, Ä£ÀÏÆÄ°¡ ¸¸µç ¡®»¡°»ÀÌ¡¯ ³«ÀÎÀÇ Áø½Ç¡¦º¸µµ¿¬¸Í µÚÀÇ Ãæ°ÝÀû ÀÌ¾ß±â
    9
    ¡®È¥¼ö À§½Ã ¸®½ºÆ®¡¯ 1¼øÀ§ ½Ã¸ó½º Ä§´ë, ¡®¿þµù ÇÁ·Î¸ð¼Ç¡¯À¸·Î »çÀºÇ° ÁõÁ¤ µî ÇýÅÃ Á¦°ø
    10
    [¼Óº¸] Ã¢¿ø STXÁ¶¼±ÇØ¾ç Æø¹ß »ç°í ¹ß»ý¡¦¡®Æã¡¯ ¼Ò¸®¿Í ÇÔ²² Æø¹ßÇØ
    [¿ï»ê Ã»³â ¹®È­ ¿­Àü]Ã»³âµéÀÌ Áñ°Ì°Ô ³î ¼ö ÀÖ´Â ¿ï»êÀ» ²Þ...
    ¿ï»ê ³²±¸ ±¸¸³±³Çâ¾Ç´Ü ÀÚÄ¡±¸ ½Â°Ý 20ÁÖ³â ±â³äÀ½¾ÇÈ¸ °³ÃÖ
    ºÎºÎ °ø¿¹°¡°¡ ¼±»çÇÏ´Â Á¶Çü¹Ì
    Çö´ëÀû °¨°¢À¸·Î ÀçÇØ¼®ÇÑ ¡®ºÏÃ»»çÀÚ³îÀ½¡¯
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 8¿ù 18ÀÏ~)

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr