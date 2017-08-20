¡®ÀÌ¹ÌÅ×ÀÌ¼Ç °ÔÀÓ¡¯ ¾Ù·± Æ©¸µÀÇ µ¶»ç°ú°¡ ¾ÖÇÃ ·Î°í¿´´Ù? ¹«Áö°³»ö »ç°ú ·Î°íÀÇ ÀÇ¹Ì´Â?

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¿µÈ ‘ÀÌ¹ÌÅ×ÀÌ¼Ç °ÔÀÓ’ÀÌ 20ÀÏ EBS ÀÏ¿ä½Ã³×¸¶¸¦ ÅëÇØ ¹æ¿µµÇ¸ç ‘ÀÌ¹ÌÅ×ÀÌ¼Ç °ÔÀÓ’ ¼Ó ÃµÀç ¼öÇÐÀÚ ¾Ù·± Æ©¸µÀÌ ÀçÁÖ¸ñ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
‘ÀÌ¹ÌÅ×ÀÌ¼Ç °ÔÀÓ’Àº ¸Å ÃÊ¸¶´Ù 3¸í ÀÌ»óÀÌ Á×¾î°£ »ç»ó ÃÖ¾ÇÀÇ ÀüÀï, Á¦ 2Â÷ ¼¼°è´ëÀü¿¡¼ 24½Ã°£ ¸¶´Ù ¹Ù²î´Â ÇØµ¶ºÒ°¡ ¾ÏÈ£¸¦ Ç®°í ÀüÀïÀÇ ¿ª»ç¸¦ ¹Ù²Û ÃµÀç ¼öÇÐÀÚ ¾Ù·± Æ©¸µÀÇ »îÀ» ±×·È´Ù.
½ÇÁ¦ ÀÎ¹°ÀÌ¾ú´ø ¾Ù·± Æ©¸µÀº ÄÄÇ»ÅÍ °øÇÐÀÇ ¾Æ¹öÁö·Î ºÒ¸°´Ù. ¾Ù·± Æ©¸µÀº ¾î¸° ½ÃÀý ¹ÌÀûºÐ¿¡ ´ëÇÑ ±âº» Áö½Äµµ ¾øÀÌ ¾î·Á¿î ¼öÇÐ ¹®Á¦¸¦ Ç®¾úÀ» »Ó ¾Æ´Ï¶ó ¾ÆÀÎ½´Å¸ÀÎÀÇ ¿îµ¿¹ýÄ¢À» µ¶ÀÚÀûÀ¸·Î ÃßÃâÇØ³»´Â µî ¼öÇÐ¿¡ ÀÖ¾î ÃµÀçÀûÀÎ ¸é¸ð¸¦ º¸¿´´Ù.
2Â÷ ´ëÀüÀÌ ¹ß¹ßÇÏ°í ¾ÏÈ£ÇØµ¶¹Ý¿¡ ±Ù¹«ÇÏ¸ç µ¶ÀÏÀÇ ¾ÏÈ£¸¦ ÇØµ¶Çß´Ù. Æ©¸µÀÌ ÀÌ²ö ¾ÏÈ£ÇØµ¶¹ÝÀº ¾ÏÈ£ÇØµ¶ ½Ã°£À» ¸î ½Ã°£¿¡¼ ´Ü ¸î ºÐÀ¸·Î ´ÜÃà½ÃÄ×°í ¿¬ÇÕ±ºÀº µ¶ÀÏ Àá¼öÇÔÀÇ À§Ä¡¿Í °ø°Ý °èÈ¹À» ºü¸£°Ô ÆÄ¾ÇÇØ Àü¼¼¸¦ ¿ªÀü½ÃÄ×´Ù.
Æ©¸µÀº ¿¬ÇÕ±ºÀ» ½Â¸®·Î ÀÌ²ö ÁÖ¿ª Áß ÇÑ ¸íÀÌ¾úÀ¸³ª ±×ÀÇ ¸¶Áö¸·Àº ¼øÅºÄ¡ ¾Ê¾Ò´Ù. ÀüÀï ÈÄ ±¹¸³¹°¸®ÇÐ¿¬±¸¼Ò¿¡¼ ÄÄÇ»ÅÍ °³¹ß ÇÁ·ÎÁ§Æ® ÆÀÀåÀ» ¸Ã¾Ò´ø Æ©¸µÀº 1948³â ¸ÇÃ¼½ºÅÍ ´ëÇÐ ÄÄÇ»ÅÍ¿¬±¸¼Ò ºÎ¼ÒÀå¿¡ ÀÓ¸íµÆ´Ù. ±×·¯³ª ¼º¼Ò¼öÀÚ¿´´ø Æ©¸µÀº 1952³â ¼º¹®¶õ ÇøÀÇ·Î °í¼Ò´çÇØ ¹ý¿øÀ¸·ÎºÎÅÍ ÈÇÐÀû °Å¼¼¸¦ ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù. ÄÄÇ»ÅÍ¿¬±¸¼Ò ºÎ¼ÒÀåÁ÷ ¿ª½Ã ÇØÀÓµÆ°í °Á¦·Î ¿©¼ºÈ£¸£¸óÀ» º¹¿ëÇØ¾ß¸¸ Çß´Ù.
°á±¹ Æ©¸µÀº 1954³â 6¿ù 7ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ Áý¿¡¼ »ç°ú¿¡ µ¶¾àÀ» ÁÖ»çÇÑ µ¶»ç°ú¸¦ ¸Ô°í »ç¸ÁÇß´Ù.
¾ÖÇÃÀÌ ÃÖÃÊ·Î »ç¿ëÇÑ ¹«Áö°³»öÀÇ ÇÑ ÀÔ º£¾î¸ÔÀº »ç°ú´Â ÄÄÇ»ÅÍ°øÇÐÀÇ ¾Æ¹öÁö¶ó ºÒ¸®´Â ¾Ù·± Æ©¸µÀ» ±â¸®±â À§ÇØ ¸¸µé¾îÁø °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ¹«Áö°³»öÀº ´Ù¾ç¼ºÀÇ ÀÎÁ¤°ú ¼º¼Ò¼öÀÚµéÀ» »óÂ¡ÇÑ´Ù.
±×·¯³ª ¾ÖÇÃÀº 1998³â ½ºÆ¼ºê Àâ½º°¡ ÂÑ°Ü³ ÀÌÈÄ ¹«Áö°³»ö ·Î°í¸¦ °ËÀº»öÀ¸·Î ÀçµðÀÚÀÎÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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