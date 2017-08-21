±ú²ýÇÑ³ª¶ó ¡®¸±¸®¾È »ý¸®´ë¡¯ ºÎÀÛ¿ë ³í¶õ, ±è¸¸±¸ ±³¼ö ¡°µ¶¼º¹°Áú ¹ß°ß¡±...¡°5°³¿ùÀü ¿¹»óµÈ °á°ú?¡±

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|¡ã ±ú²ýÇÑ³ª¶óÀÇ ¸±¸®¾È »ý¸®´ë¸¦ »ç¿ëÇÑ µÚ ºÎÀÛ¿ëÀ» °Þ¾ú´Ù´Â ÀÏºÎ ¼ÒºñÀÚµéÀÇ ÁÖÀåÀÌ Á¦±âµÅ ³í¶õÀÌ´Ù. ±ú²ýÇÑ ³ª¶ó È¨ÆäÀÌÁö Ä¸Ã³.
±ú²ýÇÑ³ª¶óÀÇ ¸±¸®¾È »ý¸®´ë¸¦ »ç¿ëÇÑ µÚ ºÎÀÛ¿ëÀ» °Þ¾ú´Ù´Â ÀÏºÎ ¼ÒºñÀÚµéÀÇ ÁÖÀåÀÌ Á¦±âµÅ ³í¶õÀÌ´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥, 5°³¿ù Àü ¸±¸®¾È Á¦Ç°ÀÇ µ¶¼º¹°ÁúÀ» ¾ð±ÞÇÑ ±è¸¸±¸ ±³¼öÀÇ ¹ß¾ðµµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
21ÀÏ ½Ä¾àÃ³´Â ÃÖ±Ù ¸±¸®¾È »ý¸®´ë¸¦ ¾´ ÈÄ »ý¸® ¾çÀÌ ÁÙ¾îµé°í »ý¸®ÅëÀÌ ½ÉÇØÁö´Â µî ºÒÆíÀ» °Þ¾ú´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ ÀÕµû¶ó Á¦±âµÅ Á¦Ç° Á¶»ç¸¦ ÀÇ·ÚÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
½Ä¾àÃ³´Â 8¿ù ³» ÇØ´ç ¹°Ç°À» ¼ö°Å, 9¿ù °Ë»ç¿¡ Âø¼öÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ, ¾Õ¼ Áö³ 3¿ù ±è¸¸±¸ °¿ø´ë È¯°æÀ¶ÇÕÇÐºÎ ±³¼ö´Â »ý¸®´ë 11Á¾(ÁßÇü »ý¸®´ë 5Á¾, ÆÒÆ¼¶óÀÌ³Ê 5Á¾, ¸é »ý¸®´ë 1Á¾)À» ´ë»óÀ¸·Î ÈÇÐ¹°Áú °ËÃâ ½ÃÇèÀ» ÁøÇàÇÑ °á°ú, 200¿© Á¾ÀÇ ÃÑÈÖ¹ß¼ºÀ¯±âÈÇÕ¹°Áú(TVOC)ÀÌ ¹ß°ßµÆ°í ÀÌ Áß º¥Á¨ÀÌ³ª ½ºÆ¼·» µî 20¿© Á¾ÀÇ µ¶¼ºÈÇÕ¹°ÁúÀÌ ¹ß°ßµÆ´Ù°í ¹àÈù ¹Ù ÀÖ´Ù.
Æ¯È÷ µ¶¼ºÀÌ Æ÷ÇÔµÈ »ý¸®´ë 10Á¾ °¡¿îµ¥ 2Á¾Àº ‘¸±¸®¾È Á¦Ç°’ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
´ç½Ã ±è ±³¼ö´Â “Æ¯È÷ Çâ(úÅ) ¼ººÐÀÌ ¸±¸®¾È¿¡¼ °¡Àå ¸¹ÀÌ ³ª¿Ô´Ù. ¸±¸®¾È »ý¸®´ë¿Í ÆÒÆ¼¶óÀÌ³Ê¿¡¼ º¥Á¨·ù(º¥Á¨°í¸®°¡ µé¾î°£ ¹æÇâÁ··ù)°¡ °ËÃâµÆ´Âµ¥ ÀÌ´Â ÇâÀ» ³»´Â µ¥ ¾²ÀÌ´Â ¼ººÐ”ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
¶ÇÇÑ “Çâ ¼ººÐÀÌ ÀÎÃ¼¿¡ ¹«Á¶°Ç À¯ÇØÇÏ´Ù°í º¼ ¼ö´Â ¾øÁö¸¸, Áú Á¡¸·¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡´ÂÁö ¾ÆÁ÷ ¿¬±¸µÈ ¹Ù°¡ ¾ø±â ¶§¹®¿¡ ¿ÏÀüÈ÷ ¾ÈÀüÇÏ´Ù°í º¸±âµµ ¾î·Æ´Ù”°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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