±è¸í¼ö, »õ ´ë¹ý¿øÀå ÈÄº¸ÀÚ Áö¸í...¹Ú¹ü°è ¡°Ùþ, ÀÎ±Ç¡¤³ëµ¿ È®°íÇÑ ÀÇÁö °®°í Áö¸í¡± ±ØÂù

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¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÌ 21ÀÏ ½ÅÀÓ ´ë¹ý¿øÀå ÈÄº¸ÀÚ¿¡ ±è¸í¼ö ÃáÃµÁö¹ý¿øÀåÀ» Áö¸íÇÑ °¡¿îµ¥, ¹Ú¹ü°è ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ ±ØÂùÀÇ ±ÛÀ» ³²°Ü ´«±æÀ» ²ö´Ù.
¹Ú ÀÇ¿øÀº ÀÌ³¯ ÀÚ½ÅÀÇ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ “±è¸í¼ö ÃáÃµ¹ý¿øÀåÀ» ´ë¹ý¿øÀåÀ¸·Î Áö¸íÇÑ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É´Ô !! ÀÎ±Ç°ú ³ëµ¿¿¡ ´ëÇÑ È®°íÇÑ ÀÇÁö¸¦ °®°í Áö¸í. ¿ì¸® »ç¹ý»çÀÇ »õ·Î¿î ÁöÆòÀÌ ¿¸±µí ÇÕ´Ï´Ù. °Ô´Ù°¡ ÀÌºÐÀº Ã»·ÅÇÏ°í °Á÷ÇÕ´Ï´Ù. ¹ý¿øÇàÁ¤¿¡µµ ¹àÀº ³»ºÎ ÀÎ»ç ¹ßÅ¹”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ ±ÛÀ» º» SNS ÀÌ¿ëÀÚµéÀº “ÁÁÀº ºÐµéÀ» ÀûÀçÀû¼Ò¿¡ ¹èÄ¡ÇÏ´Â ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É´ÔÀ» ¹Ï½À´Ï´Ù” “ÀÌÁ¦ »ç¶÷´ä°Ô »ç´Â ¼¼»óÀÌ ¿À´Â °Ç°¡¿ä” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, ºÎ»ê Ãâ½ÅÀÇ ±è ÈÄº¸ÀÚ´Â ºÎ»ê°í¿Í ¼¿ï´ë ¹ý´ë¸¦ Á¹¾÷Çß°í, ´ë¹ý¿ø ÀçÆÇ¿¬±¸°ü°ú ¼¿ï°í¹ý ºÎÀåÆÇ»ç¸¦ Áö³Â´Ù.
±è ÈÄº¸ÀÚ´Â Áøº¸ ¼ºÇâ ÆÇ»çµéÀÌ ¸¸µç ¿¬±¸´ÜÃ¼ÀÎ ‘¿ì¸®¹ý¿¬±¸È¸’ Ãâ½ÅÀ¸·Î ±× ÈÄ½ÅÀÇ ¼º°ÝÀÌ °ÇÑ ±¹Á¦ÀÎ±Ç¹ý¿¬±¸È¸ ÃÊ´ë È¸ÀåÀ» Áö³»´Â µî ¹ý¿ø ³» ´ëÇ¥ÀûÀÎ Áøº¸Àû ÀÎ»ç·Î ºÐ·ùµÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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