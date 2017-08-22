¡®»ç¸Á¡¯ ÃÖÁø ´ëÇ¥, ÀÌ¸§ ¾Ë¸° '±è¼ö·Î ÇÁ·ÎÁ§Æ®' ¹«¾ù?...¡°7³âÀüºÎÅÍ ±è¼ö·Î¿Í ÀÇ±âÅõÇÕ¡±

|
|
|
|¡ã ¾Æ½Ã¾Æºê¸´ÁöÄÁÅÙÃ÷ÀÇ ÃÖÁø ´ëÇ¥°¡ ½º½º·Î ¸ñ¼ûÀ» ²÷Àº °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø °¡¿îµ¥, ±×°¡ ÀÌ¸§À» ¾Ë¸° ‘±è¼ö·Î ÇÁ·ÎÁ§Æ®’µµ ³×Æ¼ÁðµéÀÇ °ü½ÉÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
¾Æ½Ã¾Æºê¸´ÁöÄÁÅÙÃ÷ÀÇ ÃÖÁø ´ëÇ¥°¡ ½º½º·Î ¸ñ¼ûÀ» ²÷Àº °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø °¡¿îµ¥, ±×°¡ ÀÌ¸§À» ¾Ë¸° ‘±è¼ö·Î ÇÁ·ÎÁ§Æ®’µµ ³×Æ¼ÁðµéÀÇ °ü½ÉÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
¼¿ï ¼ºµ¿°æÂû¼´Â “21ÀÏ ¿ÀÈÄ 5½Ã²² ¼ºµ¿±¸ÀÇ ÇÑ ¾ÆÆÄÆ® ÁÖÂ÷Àå¿¡ ¼¼¿öÁø Â÷ ¾È¿¡¼ ÃÖ ´ëÇ¥°¡ ¼ûÁ® ÀÖ´Â °ÍÀ» È¸»ç Á÷¿øÀÌ ¹ß°ßÇØ ½Å°íÇß´Ù”°í 22ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ÃÖ ´ëÇ¥°¡ ¹ß°ßµÈ Â÷ ¾È¿¡´Â ¹ø°³ÅºÀ» ÇÇ¿î ÈçÀûÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. ¼ûÁö±â Àü È¸»çÁ÷¿øµé¿¡°Ô “¹Ì¾ÈÇÏ´Ù”¶ó´Â ³»¿ëÀÇ ¸Þ½ÃÁö¸¦ Àü¼ÛÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
°æÂûÀº Å¸»ì ÇøÀÇÁ¡ÀÌ ¾ø°í ÃÖ ´ëÇ¥°¡ ½º½º·Î ¸ñ¼ûÀ» ²÷Àº °ÍÀ¸·Î º¸°í À¯Á· µîÀ» »ó´ë·Î Á¤È®ÇÑ »ç°ÇÀÇ °æÀ§¸¦ ÆÄ¾Ç ÁßÀÌ´Ù.
¿¬¿¹¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®»ç ½ÎÀÌ´õ½º HQ ºÎ»çÀåÀ» Áö³½ ÃÖ ´ëÇ¥´Â ¹è¿ì ±è¼ö·Î°¡ Ãâ¿¬ÇÏ´Â ‘±è¼ö·Î ÇÁ·ÎÁ§Æ®’¿Í ¹ÂÁöÄÃ, ¿¬±Ø µîÀ» ÀÕ´Þ¾Æ ÈïÇà½ÃÄ×´Ù. ´ëÇ¥ÀÛÀ¸·Î´Â ‘±è¼ö·Î ÇÁ·ÎÁ§Æ®’, ‘ÅÃ½Ãµå¸®¹ú’, ‘ÀÌ±âµ¿ Ã¼À°°ü’, ‘·Î¹Ì¿À¿Í ÁÙ¸®¿§’ µîÀÌ ÀÖ´Ù.
±è¼ö·Î ÇÁ·ÎÁ§Æ®´Â ¹è¿ì ±è¼ö·Î ÁÖµµ·Î ¿¬±Ø°ú ¹ÂÁöÄÃÀ» ±âÈ¹, Á¦ÀÛÇÏ´Â ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸¦ ÀÏÄÂ´Â´Ù. Áö³ 2011³â ¹®È»ç¾÷¿¡ ´ëÇÑ ºñÀüÀ» °¡Áö°í ±è¼ö·Î¿Í ¾Æ½Ã¾Æºê¸´Áö ÄÁÅÙÃ÷ÀÇ ÃÖÁø ´ëÇ¥°¡ ÀÇ±âÅõÇÕÇØ ¸¸µç ºê·£µå´Ù.
ÃÖ±Ù ÃÖ ´ëÇ¥´Â ±³À°°ú À½½Ä·á µî ´Ù¾çÇÑ ¿µ¿ªÀ¸·Î »ç¾÷À» È®ÀåÇÏ´Ù°¡ 90¾ï¿øÀÇ ºÎÃ¤¸¦ Á³´Ù.
ÀÌ¿¡ ¾Æ½Ã¾Æºê¸´ÁöÄÁÅÙÃ÷´Â Áö³ 3ÀÏ ¼¿ïÈ¸»ý¹ý¿ø¿¡ È¸»ýÀýÂ÷¸¦ ½ÅÃ»ÇßÀ¸¸ç, ¼¿ïÈ¸»ý¹ý¿ø Á¦11ºÎ´Â 7ÀÏ Ã¤±ÇÀÚµé¿¡°Ô Æ÷°ýÀû ±ÝÁö¸í·ÉÀ» ³»·È´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >