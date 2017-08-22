¡®Ãß°¡±â¼Ò¡¯ Ã»´ãµ¿ ÁÖ½ÄºÎÀÚ ÀÌÈñÁø, ¾ÆÀÌµ¹°ú ±³Á¦ ¡®´©±¸?¡¯...¡°¸â¹ö 5¸í, K¸ð ¾ç¡±

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‘Ã»´ãµ¿ ÁÖ½ÄºÎÀÚ’ ÀÌÈñÁøÀÌ 250¿© ¾ï¿øÀÇ »ç±â ÇøÀÇ·Î Ãß°¡±â¼ÒµÅ ³í¶õÀÎ °¡¿îµ¥, °ú°Å ¾ÆÀÌµ¹°ú ±³Á¦ÇÑ »ç½ÇÀ» °í¹éÇÑ ¹ß¾ðµµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
Áö³ ¹æ¼ÛµÈ Ã¤³ÎA ‘Ç³¹®À¸·Î µé¾ú¼î’¿¡¼´Â ÀÌÈñÁøÀÌ Ãâ¿¬ÇØ ÀÚ½ÅÀÇ Àç·Â°ú ¿¬¾Ö´ã¿¡ °üÇÑ ÀÌ¾ß±â¸¦ ÀüÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
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ÇÑÆí, 22ÀÏ ¹ýÁ¶°è¿¡ µû¸£¸é ÀÌÈñÁø°ú ±×ÀÇ µ¿»ý ÀÌÈñ¹®Àº 250¿©¾ï¿øÀÇ »ç±âÇøÀÇ·Î Ãß°¡ ±â¼ÒµÆ´Ù. µÎ »ç¶÷Àº 2014³â 12¿ùºÎÅÍ Áö³ÇØ 9¿ù±îÁö Áõ±Ç¹æ¼Û µîÀ» ÅëÇØ ÇãÀ§ »ç½ÇÀ» Àû½Ã, ÃÑ 292¾ï¿ø »ó´çÀÇ ºñÀå»ó ÁÖ½ÄÀ» ÆÇ¸ÅÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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