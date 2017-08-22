¡®¼¶ÃÑ»ç¡¯ °í¼öÈñ, ±èÈñ¼±°ú ³²´Ù¸¥ Ä£ºÐ? ¡®¼½¼ÇTV¼­ ¾Æ¿õ´Ù¿õ¡¯...¡°ÄªÂù ¾ÈÇØÁÖ¸é È¥³ª¡±

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¹è¿ì °í¼öÈñ°¡ ¿¹´É ‘¼¶ÃÑ»ç’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ±èÈñ¼±°ú ³²´Ù¸¥ ÄÉ¹Ì¸¦ »Ë³½ °¡¿îµ¥, Áö³ ¹æ¼Û¿¡¼ Ä£ºÐÀ» °ú½ÃÇÑ µÎ »ç¶÷ÀÇ ¸ð½Àµµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
°í¼öÈñ´Â Áö³ MBC ‘¼½¼ÇTV’¿¡ ±èÈñ¼±°ú Ãâ¿¬ÇØ ÀÎÅÍºä¿¡ Âü¿©ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
´ç½Ã ¸®Æ÷ÅÍ°¡ ÀÌ³¯ µÚ¿¡ ¾ÉÀº ±èÈñ¼±¿¡ “±èÈñ¼±ÀÌ ¿Õ °°´Ù”°í ÇÏÀÚ °í¼öÈñ´Â “±èÈñ¼±Àº Á¤¸» ¸ÚÀÖ´Â ¹è¿ì´Ù”¶ó°í ´ë½Å ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “³ª¸¸ ÇØµµ ÃÔ¿µÀå¿¡¼ ‘¿Ö ³ªÇÑÅ×´Â ¹Ý»çÆÇÀ» ¾È ÇØÁÖ³Ä’°í ¸»ÇÏ´Âµ¥ ±èÈñ¼±Àº ±âº»ÀûÀ¸·Î ¿¹»Ú´Ï±î ±×·± ¸»À» ¾È ÇÏ´õ¶ó”°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ ¸®Æ÷ÅÍ°¡ “±èÈñ¼±¾¾¸¦ °è¼Ó ÄªÂùÇÏ³×¿ä”¶ó°í ÇÏÀÚ °í¼öÈñ´Â “¾È ±×·¯¸é È¥³ª´Ï±î¿ä”°í Àå³½º·´°Ô ¸»ÇØ Æø¼Ò¸¦ ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
ÇÑÆí, °í¼öÈñ´Â 21ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ tvN ‘¼¶ÃÑ»ç’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ±èÈñ¼±°ú ¾Æ¿õ´Ù¿õ ¸ð½ÀÀ¸·Î ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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