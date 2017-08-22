ÃÖÁø ´ëÇ¥ÀÇ Á×À½, ¡®¸Á°í½Ä½º¡¯ °­ÈÆ ´ëÇ¥¿Í ²À ´à¾Æ¡¦¼­·Î Ä£ºÐµµ µÎÅÍ¿ö

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¹ý¿øÀº ÀÌ´Þ ÃÊ ¾Æ½Ã¾Æºê¸´ÁöÄÁÅÙÃ÷°¡ ½ÅÃ»ÇÑ È¸»ý ÀýÂ÷¸¦ ¹Þ¾Æµé¿© Áö³ 7ÀÏ ‘Æ÷°ý±ÝÁö¸í·É’À» ³»¸° »óÅÂÀÌ´Ù.
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ÃÖ ´ëÇ¥ÀÇ Á×À½Àº ¾ó¸¶ Àü ¸ÕÀú °íÀÎÀÌ µÈ °ÈÆ ¸Á°í½Ä½º ´ëÇ¥ÀÇ Á×À½°úµµ ´à¾ÆÀÖ´Ù. µÎ ´ëÇ¥ ¸ðµÎ »ç¾÷ È®Àå°ú ºÎÃ¤·Î ÀÎÇØ È¸»ç ¿î¿µ¿¡ ¾î·Á¿òÀ» °Þ¾ú°í °á±¹ ±Ø´ÜÀû ¼±ÅÃÀ» ÇÏ°Ô µÆ´Ù.
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¹è¿ì ±è¼ö·Î°¡ ¸Á°í½Ä½º ¾Ð±¸Á¤Á¡ÀÇ °æ¿µ¿¡ Á÷Á¢ Âü¿©ÇÏ¸ç »ç¾÷°¡·Î º¯½ÅÇÒ ´ç½Ã ÃÖ ´ëÇ¥¿Í ° ´ëÇ¥°¡ ÀÌ¸¦ µµ¿Ô´Ù. ¶Ç ¹ÂÁöÄÃ ½Å¿¹½ºÅ¸ ±èÀç¹ø, ¼ºµÎ¼· µîÀÌ ¸Á°í½Ä½º¿Í ¸ðµ¨ °è¾àÀ» ¸Î¾ú´Âµ¥ ÀÌµéÀÌ ¼ÓÇÑ È¸»ç ´ëÇ¥°¡ ÃÖ ´ëÇ¥¿´´Ù.
ÇÑÆí °ÈÆ ´ëÇ¥°¡ »ç¸Á Á÷Àü ¼¿ïÈ¸»ý¹ý¿ø¿¡ ³Â´ø KHÄÄÆÛ´Ï È¸»ý½ÅÃ»¿¡ ´ëÇØ Áö³ 18ÀÏ KHÄÄÆÛ´ÏÃøÀÌ ¹ý¿ø¿¡ È¸»ýÀýÂ÷ °³½Ã ½ÅÃ» ÃëÇÏ¼¸¦ Á¦ÃâÇß´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó KHÄÄÆÛ´Ï´Â È¸»ý°èÈ¹¾ÈÀ» Á¤¸®ÇÏ°í Ã¤¹«°ü°è¸¦ Á¶Á¤ÇÒ ¿©Áö°¡ ÀÖ´ÂÁö µîÀ» ÆÄ¾ÇÇØ ´Ù½Ã È¸»ýÀýÂ÷ °³½Ã ½ÅÃ»À» ³¾Áö °áÁ¤ÇÒ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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