ÃÖÁø ´ëÇ¥ÀÇ Á×À½, ¡®¸Á°í½Ä½º¡¯ °­ÈÆ ´ëÇ¥¿Í ²À ´à¾Æ¡¦¼­·Î Ä£ºÐµµ µÎÅÍ¿ö

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.22 È­ 14:54
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.22  
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¡ã °ø¿¬ »ç¾÷ ‘±è¼ö·Î ÇÁ·ÎÁ§Æ®’ µîÀ» Á¦ÀÛÇÏ¸ç ´ëÇÐ·Î ¹Ì´Ù½ºÀÇ ¼ÕÀ¸·Î ºÒ¸®´ø ÃÖÁø ¾Æ½Ã¾Æºê¸´ÁöÄÁÅÙÃ÷ ´ëÇ¥°¡ ÀÚ½ÅÀÇ Â÷·®¿¡¼­ ¼ûÁø Ã¤ ¹ß°ßµÅ Ãæ°ÝÀ» ÁÖ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

°ø¿¬ »ç¾÷ ‘±è¼ö·Î ÇÁ·ÎÁ§Æ®’ µîÀ» Á¦ÀÛÇÏ¸ç ´ëÇÐ·Î ¹Ì´Ù½ºÀÇ ¼ÕÀ¸·Î ºÒ¸®´ø ÃÖÁø ¾Æ½Ã¾Æºê¸´ÁöÄÁÅÙÃ÷ ´ëÇ¥°¡ ÀÚ½ÅÀÇ Â÷·®¿¡¼­ ¼ûÁø Ã¤ ¹ß°ßµÅ Ãæ°ÝÀ» ÁÖ°í ÀÖ´Ù.

°æÂû¿¡ µû¸£¸é ÃÖ ´ëÇ¥´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 6½Ã²² ¼­¿ï ¼ºµ¿±¸ ¸ð ¾ÆÆÄÆ® ÁÖÂ÷Àå¿¡ ÁÖÂ÷µÈ Â÷·® ¾È¿¡¼­ ¼ûÁø Ã¤ ¹ß°ßµÆ´Ù.

°æÂûÀº Â÷·® ¾È¿¡ ¹ø°³ÅºÀ» ÇÇ¿î ÈçÀûÀÌ ÀÖ¾ú´ø Á¡°ú ÃÖ ´ëÇ¥°¡ »ç¸Á Àü È¸»ç Á÷¿øµé¿¡°Ô SNS ¸Þ½ÅÀú¸¦ ÅëÇØ ‘¹Ì¾ÈÇÏ´Ù’´Â ³»¿ëÀÇ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹ß¼ÛÇÑ »ç½ÇÀ» Åä´ë·Î ÃÖ ´ëÇ¥°¡ ÀÚ»ìÀ» ÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸°í »ç°Ç °æÀ§¸¦ ÆÄ¾Ç ÁßÀÌ´Ù.

ÃÖ ´ëÇ¥°¡ ÀÌ²ö ¾Æ½Ã¾Æºê¸´ÁöÄÁÅÙÃ÷´Â ¿©·¯ ¿¬±Ø°ú ¹ÂÁöÄÃÀ» Á¦ÀÛÇÏ¸ç ´ëÇÐ·Î¿Í ¿¬±Ø°è¿¡ Å« ÃàÀÌ¾ú´Ù. ±×·¯³ª ÃÖ±Ù ¾Æ½Ã¾Æºê¸´ÁöÄÁÅÙÃ÷ ÃøÀÌ »ç¾÷À» È®ÀåÇÏ¸ç 90¾ï¿øÀÇ ºÎÃ¤°¡ »ý°å°í ¾Æ½Ã¾Æºê¸´ÁöÄÁÅÙÃ÷ ÃøÀº Áö³­ 3¿ù È¸»ý ÀýÂ÷¸¦ ¹ý¿ø¿¡ ½ÅÃ»Çß´Ù.

¹ý¿øÀº ÀÌ´Þ ÃÊ ¾Æ½Ã¾Æºê¸´ÁöÄÁÅÙÃ÷°¡ ½ÅÃ»ÇÑ È¸»ý ÀýÂ÷¸¦ ¹Þ¾Æµé¿© Áö³­ 7ÀÏ ‘Æ÷°ý±ÝÁö¸í·É’À» ³»¸° »óÅÂÀÌ´Ù.

ÀÌ·± È¸»çÀÇ ¾î·Á¿î »óÈ² ¶§¹®¿¡ ÃÖ ´ëÇ¥°¡ ±Ø´ÜÀûÀÎ ¼±ÅÃÀ» ÇÑ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï³Ä´Â °üÃøÀÌ ¸¹´Ù.

ÃÖ ´ëÇ¥ÀÇ Á×À½Àº ¾ó¸¶ Àü ¸ÕÀú °íÀÎÀÌ µÈ °­ÈÆ ¸Á°í½Ä½º ´ëÇ¥ÀÇ Á×À½°úµµ ´à¾ÆÀÖ´Ù. µÎ ´ëÇ¥ ¸ðµÎ »ç¾÷ È®Àå°ú ºÎÃ¤·Î ÀÎÇØ È¸»ç ¿î¿µ¿¡ ¾î·Á¿òÀ» °Þ¾ú°í °á±¹ ±Ø´ÜÀû ¼±ÅÃÀ» ÇÏ°Ô µÆ´Ù.

½ÇÁ¦·Î µÎ ´ëÇ¥´Â Ä£ºÐÀÌ µÎÅÍ¿î »çÀÌÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù.

¹è¿ì ±è¼ö·Î°¡ ¸Á°í½Ä½º ¾Ð±¸Á¤Á¡ÀÇ °æ¿µ¿¡ Á÷Á¢ Âü¿©ÇÏ¸ç »ç¾÷°¡·Î º¯½ÅÇÒ ´ç½Ã ÃÖ ´ëÇ¥¿Í °­ ´ëÇ¥°¡ ÀÌ¸¦ µµ¿Ô´Ù. ¶Ç ¹ÂÁöÄÃ ½Å¿¹½ºÅ¸ ±èÀç¹ø, ¼ºµÎ¼· µîÀÌ ¸Á°í½Ä½º¿Í ¸ðµ¨ °è¾àÀ» ¸Î¾ú´Âµ¥ ÀÌµéÀÌ ¼ÓÇÑ È¸»ç ´ëÇ¥°¡ ÃÖ ´ëÇ¥¿´´Ù.

ÇÑÆí °­ÈÆ ´ëÇ¥°¡ »ç¸Á Á÷Àü ¼­¿ïÈ¸»ý¹ý¿ø¿¡ ³Â´ø KHÄÄÆÛ´Ï È¸»ý½ÅÃ»¿¡ ´ëÇØ Áö³­ 18ÀÏ KHÄÄÆÛ´ÏÃøÀÌ ¹ý¿ø¿¡ È¸»ýÀýÂ÷ °³½Ã ½ÅÃ» ÃëÇÏ¼­¸¦ Á¦ÃâÇß´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó KHÄÄÆÛ´Ï´Â È¸»ý°èÈ¹¾ÈÀ» Á¤¸®ÇÏ°í Ã¤¹«°ü°è¸¦ Á¶Á¤ÇÒ ¿©Áö°¡ ÀÖ´ÂÁö µîÀ» ÆÄ¾ÇÇØ ´Ù½Ã È¸»ýÀýÂ÷ °³½Ã ½ÅÃ»À» ³¾Áö °áÁ¤ÇÒ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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