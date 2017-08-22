ÀÌÀçÀº ¾Æ³ª¿î¼­, À¾¼ÒÇÏ¸ç ¡°MBC´º½º´Â ÀÌÁ¦ ÀÚ¶ûÀÌ ¾Æ´Ñ ¸Û¿¡¡±

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|¡ã 22ÀÏ ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ »ó¾Ïµ¿ MBC ¾Õ¿¡¼´Â MBC Á¤»óÈ¸¦ À§ÇÑ MBC ¾Æ³ª¿î¼µéÀÇ ±âÀÚÈ¸°ßÀÌ ¿¸° °¡¿îµ¥ ÀÌ³¯ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡ Âü°¡ÇÑ ÀÌÀçÀº ¾Æ³ª¿î¼°¡ µ¿·á ¾Æ³ª¿î¼ÀÎ ±è¼Ò¿µ ¾Æ³ª¿î¼¸¦ ¾ð±ÞÇÏ¸ç ´«¹°À» Èê·È´Ù. SNSÄ¸Ã³.
ÀÌÀçÀº ¾Æ³ª¿î¼°¡ ´«¹°À» ÆãÆã Èê·È´Ù.
22ÀÏ ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ »ó¾Ïµ¿ MBC ¾Õ¿¡¼´Â MBC Á¤»óÈ¸¦ À§ÇÑ MBC ¾Æ³ª¿î¼µéÀÇ ±âÀÚÈ¸°ßÀÌ ¿·È´Ù. ÀÌ³¯ Çà»ç¿¡´Â ±è¹üµµ·ÀÌÀçÀº·½Åµ¿Áø µî MBC ÆÄ¾÷ ¾Æ³ª¿î¼ 27ÀÎÀÌ Âü¼®Çß´Ù.
ÀÌµéÀº ÀÌ³¯ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼ Á¦ÀÛ °ÅºÎ¿¡ ÀÌ¾î ±èÀå°â »çÀåÀ» Æ÷ÇÔÇÑ °æ¿µÁø°ú ½Åµ¿È£ ¾Æ³ª¿î¼ ±¹ÀåÀÇ »çÅð¸¦ ÃË±¸Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ¸¶ÀÌÅ©¸¦ ÀâÀº ÀÌÀçÀº ¾Æ³ª¿î¼´Â “Áö³ 5³â°£ 11¸íÀÇ ¼±¹èµéÀÌ ±×Åä·Ï »ç¶ûÇÏ´ø È¸»ç¸¦ ÂÑ±âµí ¶°³ª°í, 11¸íÀÇ ¼±¹èµéÀÌ ¸¶ÀÌÅ©¸¦ »©¾Ñ±â°í, ¸¶Áö¸·À¸·Î ³» ÇÏ³ª»ÓÀÎ µ¿±â°¡ ¶°³ª´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¸ç ½½ÇÄÀ» ³Ñ¾î ÀÚ±«°¨°ú ¹«·Â°¨, ÆÐ¹è°¨ ¶§¹®¿¡ ±«·Î¿ü´Ù. ³ª»Ó ¾Æ´Ï¶ó ³²¾ÆÀÖ´Â ¾Æ³ª¿î¼µé ¸ðµÎ °°Àº ¸¶À½ÀÌ¾ú´Ù”°í Åä·ÎÇß´Ù.
¶Ç ±×´Â “ÁÖ¾îÁø ÀÏÀ» ¿½ÉÈ÷ ÇÏ¸é¼ ¿ì¸®°¡ µ¹¾Æ°¥ ÀÚ¸®¸¦ ¿½ÉÈ÷ ÁöÅ°¸é µÈ´Ù´Â ¼±¹è´Ô ¸»¾¸´ë·Î ÀÚ¸®¸¦ ÁöÅ°°í ½Ç·ÂÀ» Å°¿ì°í È¸»ç°¡ ³ª¾ÆÁö±æ ±â´Ù¸®¸é µÉ °Å¶ó »ý°¢Çß´Ù. ÇÏÁö¸¸ 5³âÀÌ Áö³ªµµ ÀüÇô ÁÁ¾ÆÁú ±â¹Ì°¡ º¸ÀÌÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ¿ÀÈ÷·Á »ç¹«½Ç ºóÀÚ¸®´Â ´õ ¸¹¾ÆÁ³°í »óÃ³´Â ±í¾îÁ³´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “´º½º¸¦ ÁøÇàÇÏ´Â µ¿·á ¾Æ³ª¿î¼µéÀº ´Ã ºÒ¾ÈÇß°í ¸¶À½ Á¹¿´´Ù. ¿À´Ã Å¥½ÃÆ®¿¡´Â ¾î¶² ´º½º°¡ ÀÖÀ»±î µÎ·Á¿ü´Ù. È®½ÅÀ» °¡Áö°í »ç½ÇÀ» Á¤ÇØ¾ß ÇÏ´Âµ¥ ÀÌ¹Ì ¹æÇâÀÌ Á¤ÇØÁ® ÀÖ´Â ´º½º, ¼öÁ¤ÇÏ°í ½Í¾îµµ ¼öÁ¤ÇÒ ¼ö ¾ø´Â ¾ÞÄ¿ ¸àÆ®¸¦ ÀÐ¾î¾ß Çß´Ù. ¾ð·ÐÀÎÀ¸·Î¼ÀÇ ¿ªÇÒÀ» Æ÷±âÇÏ°Ô ¸¸µé¾ú´Ù”¸ç “´º½º°¡ ¾Æ´Ñ ´Ù¸¥ ÇÁ·Î±×·¥À» ÁøÇàÇÏ´Â ¾Æ³ª¿î¼µéÀº ´º½º¿¡ µé¾î°¡°Ô µÉ±îºÁ µÎ·Æ°í ¹«¼¿ü´Ù. MBC ´º½º¸¦ ÇÏ´Â°Ô ÀÚ¶ûÀÌ°í ¸í¿¹¿´´ø ½ÃÀýÀÌ ÀÖ¾ú´Âµ¥ ÀÌÁ¦´Â ¸Û¿¡°¡ µÇ¾î¹ö·È´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ÀÌÀçÀº ¾Æ³ª¿î¼´Â ±è¼Ò¿µ ¾Æ³ª¿î¼¸¦ ¾ð±ÞÇÏ¸ç “ÀúÀÇ µ¿±â´Â ´©±¸º¸´Ù ½Ç·ÂÀÖ°í À¯´ÉÇÑ ¾Æ³ª¿î¼¿´´Ù. ÇÏÁö¸¸ Áö³ÇØ 10¿ù ‘´º½ºÅõµ¥ÀÌ’¿¡¼ °©ÀÚ±â ÇÏÂ÷ÇÏ°Ô µÈ ÀÌÈÄ·Î ¹«·Á 10°³¿ù µ¿¾È ¹æ¼ÛÀ» ÇÒ ¼ö ¾ø¾ú´Ù. ¾Ë ¼ö ¾ø´Â ÀÌÀ¯·Î ¹èÁ¦ ´çÇß°í °á±¹ ¶°¹Ð¸®µí È¸»ç¸¦ ³ª°¥ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø¾ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
±×·¯¸é¼ “°è¼Ó ¼·¿Ü°¡ µé¾î¿À´Âµ¥µµ ¹æ¼ÛÇÏÁö ¸øÇÏ°í º®¸¸ º¸°í ÀÖ´Ù ¶°³ª¾ß Çß´ø ³» µ¿±â ±è¼Ò¿µ ¾Æ³ª¿î¼”¶ó´Â ¸» ³¡À¸·Î ´«¹°À» ½ñ¾Æ³Â´Ù.
ÇÑÆí MBC ¾Æ³ª¿î¼ 27ÀÎÀº Áö³ 18ÀÏ MBC Á¤»óÈ¸¦ À§ÇÑ ¾÷¹« Áß´ÜÀ» ¼±¾ðÇÑ °¡¿îµ¥ ¿¹´É±¹ PDµéµµ ÀÌ¿¡ µ¿ÂüÇÏ·Á´Â ¿òÁ÷ÀÓÀÌ ÀÏ°í ÀÖ¾î MBC¿¡ ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ÆÄ¾÷ »çÅÂ°¡ ÀÏ¾î³¯Áö ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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