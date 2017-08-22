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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.22 È­ 18:03
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ÀÌÀçÀº ¾Æ³ª¿î¼­, À¾¼ÒÇÏ¸ç ¡°MBC´º½º´Â ÀÌÁ¦ ÀÚ¶ûÀÌ ¾Æ´Ñ ¸Û¿¡¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.22  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 22ÀÏ ¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ »ó¾Ïµ¿ MBC ¾Õ¿¡¼­´Â MBC Á¤»óÈ­¸¦ À§ÇÑ MBC ¾Æ³ª¿î¼­µéÀÇ ±âÀÚÈ¸°ßÀÌ ¿­¸° °¡¿îµ¥ ÀÌ³¯ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡ Âü°¡ÇÑ ÀÌÀçÀº ¾Æ³ª¿î¼­°¡ µ¿·á ¾Æ³ª¿î¼­ÀÎ ±è¼Ò¿µ ¾Æ³ª¿î¼­¸¦ ¾ð±ÞÇÏ¸ç ´«¹°À» Èê·È´Ù. SNSÄ¸Ã³.

ÀÌÀçÀº ¾Æ³ª¿î¼­°¡ ´«¹°À» ÆãÆã Èê·È´Ù.

22ÀÏ ¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ »ó¾Ïµ¿ MBC ¾Õ¿¡¼­´Â MBC Á¤»óÈ­¸¦ À§ÇÑ MBC ¾Æ³ª¿î¼­µéÀÇ ±âÀÚÈ¸°ßÀÌ ¿­·È´Ù. ÀÌ³¯ Çà»ç¿¡´Â ±è¹üµµ·ÀÌÀçÀº·½Åµ¿Áø µî MBC ÆÄ¾÷ ¾Æ³ª¿î¼­ 27ÀÎÀÌ Âü¼®Çß´Ù.

ÀÌµéÀº ÀÌ³¯ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼­ Á¦ÀÛ °ÅºÎ¿¡ ÀÌ¾î ±èÀå°â »çÀåÀ» Æ÷ÇÔÇÑ °æ¿µÁø°ú ½Åµ¿È£ ¾Æ³ª¿î¼­ ±¹ÀåÀÇ »çÅð¸¦ ÃË±¸Çß´Ù.

ÀÌ³¯ ¸¶ÀÌÅ©¸¦ ÀâÀº ÀÌÀçÀº ¾Æ³ª¿î¼­´Â “Áö³­ 5³â°£ 11¸íÀÇ ¼±¹èµéÀÌ ±×Åä·Ï »ç¶ûÇÏ´ø È¸»ç¸¦ ÂÑ±âµí ¶°³ª°í, 11¸íÀÇ ¼±¹èµéÀÌ ¸¶ÀÌÅ©¸¦ »©¾Ñ±â°í, ¸¶Áö¸·À¸·Î ³» ÇÏ³ª»ÓÀÎ µ¿±â°¡ ¶°³ª´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¸ç ½½ÇÄÀ» ³Ñ¾î ÀÚ±«°¨°ú ¹«·Â°¨, ÆÐ¹è°¨ ¶§¹®¿¡ ±«·Î¿ü´Ù. ³ª»Ó ¾Æ´Ï¶ó ³²¾ÆÀÖ´Â ¾Æ³ª¿î¼­µé ¸ðµÎ °°Àº ¸¶À½ÀÌ¾ú´Ù”°í Åä·ÎÇß´Ù.

¶Ç ±×´Â “ÁÖ¾îÁø ÀÏÀ» ¿­½ÉÈ÷ ÇÏ¸é¼­ ¿ì¸®°¡ µ¹¾Æ°¥ ÀÚ¸®¸¦ ¿­½ÉÈ÷ ÁöÅ°¸é µÈ´Ù´Â ¼±¹è´Ô ¸»¾¸´ë·Î ÀÚ¸®¸¦ ÁöÅ°°í ½Ç·ÂÀ» Å°¿ì°í È¸»ç°¡ ³ª¾ÆÁö±æ ±â´Ù¸®¸é µÉ °Å¶ó »ý°¢Çß´Ù. ÇÏÁö¸¸ 5³âÀÌ Áö³ªµµ ÀüÇô ÁÁ¾ÆÁú ±â¹Ì°¡ º¸ÀÌÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ¿ÀÈ÷·Á »ç¹«½Ç ºóÀÚ¸®´Â ´õ ¸¹¾ÆÁ³°í »óÃ³´Â ±í¾îÁ³´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¾î “´º½º¸¦ ÁøÇàÇÏ´Â µ¿·á ¾Æ³ª¿î¼­µéÀº ´Ã ºÒ¾ÈÇß°í ¸¶À½ Á¹¿´´Ù. ¿À´Ã Å¥½ÃÆ®¿¡´Â ¾î¶² ´º½º°¡ ÀÖÀ»±î µÎ·Á¿ü´Ù. È®½ÅÀ» °¡Áö°í »ç½ÇÀ» Á¤ÇØ¾ß ÇÏ´Âµ¥ ÀÌ¹Ì ¹æÇâÀÌ Á¤ÇØÁ® ÀÖ´Â ´º½º, ¼öÁ¤ÇÏ°í ½Í¾îµµ ¼öÁ¤ÇÒ ¼ö ¾ø´Â ¾ÞÄ¿ ¸àÆ®¸¦ ÀÐ¾î¾ß Çß´Ù. ¾ð·ÐÀÎÀ¸·Î¼­ÀÇ ¿ªÇÒÀ» Æ÷±âÇÏ°Ô ¸¸µé¾ú´Ù”¸ç “´º½º°¡ ¾Æ´Ñ ´Ù¸¥ ÇÁ·Î±×·¥À» ÁøÇàÇÏ´Â ¾Æ³ª¿î¼­µéÀº ´º½º¿¡ µé¾î°¡°Ô µÉ±îºÁ µÎ·Æ°í ¹«¼­¿ü´Ù. MBC ´º½º¸¦ ÇÏ´Â°Ô ÀÚ¶ûÀÌ°í ¸í¿¹¿´´ø ½ÃÀýÀÌ ÀÖ¾ú´Âµ¥ ÀÌÁ¦´Â ¸Û¿¡°¡ µÇ¾î¹ö·È´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

ÀÌ³¯ ÀÌÀçÀº ¾Æ³ª¿î¼­´Â ±è¼Ò¿µ ¾Æ³ª¿î¼­¸¦ ¾ð±ÞÇÏ¸ç “ÀúÀÇ µ¿±â´Â ´©±¸º¸´Ù ½Ç·ÂÀÖ°í À¯´ÉÇÑ ¾Æ³ª¿î¼­¿´´Ù. ÇÏÁö¸¸ Áö³­ÇØ 10¿ù ‘´º½ºÅõµ¥ÀÌ’¿¡¼­ °©ÀÚ±â ÇÏÂ÷ÇÏ°Ô µÈ ÀÌÈÄ·Î ¹«·Á 10°³¿ù µ¿¾È ¹æ¼ÛÀ» ÇÒ ¼ö ¾ø¾ú´Ù. ¾Ë ¼ö ¾ø´Â ÀÌÀ¯·Î ¹èÁ¦ ´çÇß°í °á±¹ ¶°¹Ð¸®µí È¸»ç¸¦ ³ª°¥ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø¾ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

±×·¯¸é¼­ “°è¼Ó ¼·¿Ü°¡ µé¾î¿À´Âµ¥µµ ¹æ¼ÛÇÏÁö ¸øÇÏ°í º®¸¸ º¸°í ÀÖ´Ù ¶°³ª¾ß Çß´ø ³» µ¿±â ±è¼Ò¿µ ¾Æ³ª¿î¼­”¶ó´Â ¸» ³¡À¸·Î ´«¹°À» ½ñ¾Æ³Â´Ù.

ÇÑÆí MBC ¾Æ³ª¿î¼­ 27ÀÎÀº Áö³­ 18ÀÏ MBC Á¤»óÈ­¸¦ À§ÇÑ ¾÷¹« Áß´ÜÀ» ¼±¾ðÇÑ °¡¿îµ¥ ¿¹´É±¹ PDµéµµ ÀÌ¿¡ µ¿ÂüÇÏ·Á´Â ¿òÁ÷ÀÓÀÌ ÀÏ°í ÀÖ¾î MBC¿¡ ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ÆÄ¾÷ »çÅÂ°¡ ÀÏ¾î³¯Áö ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
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  • ¡®±è¹ÎÃ¤¿Í ÆÄÈ¥¡¯ Á¤¿îÅÃ, Çì¾îÁø ÀÌÀ¯´Â?...¡°¹Þ¾Æµé¿´°í, ÇöÀç ¸¹ÀÌ Ãß½º¸¥ »óÅÂ¡±
  • ¡®»ï¼º 50¾ï ÅõÀÚ¡¯ ½ÎÀÌ¿ùµå, ·¹Àüµå Ã¤¿¬ ´«¹° ¼¿Ä« ¡®ÀçÁ¶¸í¡¯...¡°³­...°¡²û...´«¹°À» Èê¸°´Ù...¡±
  • ¾ÆÀÌºñ¢¾°íÀº¼º, ´Þ´Þ ¿¬¾Öñé ´ÙÁ¤¼¦ º¸´Ï ¡®¼±³²¼±³à¡¯...¡°³Ê¹« Àß ¾î¿ï·Á¡±
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    • ¡®±è¹ÎÃ¤¿Í ÆÄÈ¥¡¯ Á¤¿îÅÃ, Çì¾îÁø ÀÌÀ¯´Â?...¡°¹Þ¾Æµé¿´°í, ÇöÀç ¸¹ÀÌ Ãß½º¸¥ »óÅÂ¡± ¡®±è¹ÎÃ¤¿Í ÆÄÈ¥¡¯ Á¤¿îÅÃ, Çì¾îÁø ÀÌÀ¯´Â?...¡°¹Þ¾Æµé¿´°í, ÇöÀç ¸¹ÀÌ Ãß½º¸¥ »óÅÂ¡±
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    ¡®°­³²¿ª »ìÀÎ»ç°Ç¡¯ÀÌ ¿µÈ­·Î? ¡°»ó¿µ ±ÝÁö¡± vs ¡°»ç°Ç ÀüºÎÅÍ ±âÈ¹¡±
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    ¡®¼¶ÃÑ»ç¡¯ °í¼öÈñ, ±èÈñ¼±°ú ³²´Ù¸¥ Ä£ºÐ? ¡®¼½¼ÇTV¼­ ¾Æ¿õ´Ù¿õ¡¯...¡°ÄªÂù ¾ÈÇØÁÖ¸é È¥³ª¡±
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    ¡®¿¹¼ú, »õ·Î¿î »îÀ» ¿å¸ÁÇÏ¶ó¡¯ ¿©¸§¹ã ´Þ±¸´Â µµ±úºñ³­Àå
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    ¿ï»ê½ÃÇâ°ú ÀÚÃàÇÏ´Â ¡®±¤¿ª½Ã ½Â°Ý 20ÁÖ³â¡¯

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
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