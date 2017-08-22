¡®°­³²¿ª »ìÀÎ»ç°Ç¡¯ ¹üÀÎ, À¯Á·¿¡°Ô 5¾ï ¹è»ó¡¦¡°¹üÀÎ Àç»ê Ã£¾Æº¼ °Í¡±

|
|
|
|¡ã Áö³ÇØ ¹ß»ýÇÑ ‘°³²¿ª ¿©¼ºÇø¿À »ìÀÎ»ç°Ç’ÀÇ ¹üÀÎÀÌ ÇÇÇØÀÚ ºÎ¸ð¿¡°Ô 5¾ï¿øÀ» ¹è»óÇÏ¶ó´Â ¹ý¿ø ÆÇ°áÀÌ ³»·ÁÁ³´Ù. Áö³ 5¿ù 17ÀÏ ‘°³²¿ª ¿©¼ºÇø¿À »ìÀÎ»ç°Ç’ 1ÁÖ±â Ãß¸ð ÇàÁø ¸ð½À. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
Áö³ÇØ ¹ß»ýÇÑ ‘°³²¿ª ¿©¼ºÇø¿À »ìÀÎ»ç°Ç’ÀÇ ¹üÀÎÀÌ ÇÇÇØÀÚ ºÎ¸ð¿¡°Ô 5¾ï¿øÀ» ¹è»óÇÏ¶ó´Â ¹ý¿ø ÆÇ°áÀÌ ³»·ÁÁ³´Ù.
22ÀÏ ¼ö¿øÁö¹ý ¼º³²Áö¿ø ¹Î»ç1ºÎ(¸íÀç±Ç ºÎÀåÆÇ»ç)´Â ¹üÀÎ ±è¾¾(35)¿¡°Ô »ìÇØµÈ ÇÇÇØÀÚ A¾¾(´ç½Ã 23)ÀÇ ºÎ¸ð°¡ ±è¾¾¸¦ »ó´ë·Î ÇÑ ¼ÕÇØ¹è»óÃ»±¸ ¼Ò¼Û¿¡¼ ¿ø°í ½Â¼Ò ÆÇ°áÇß´Ù.
ÇÇÇØÀÚÀÇ ºÎ¸ð´Â Áö³ 4¿ù ´ëÇÑ¹ý·ü±¸Á¶°ø´Ü ¼º³²ÃâÀå¼Ò¿¡ ¼ÕÇØ¹è»ó Ã»±¸¼Ò¼Û ±¸Á¶¸¦ ¿äÃ»Çß°í, °ø´ÜÀÇ µµ¿òÀ» ¹Þ¾Æ 5¿ù ¼Ò¼ÛÀ» Á¦±âÇß´Ù.
A¾¾ ºÎ¸ð´Â ¼ÒÀå¿¡¼ “µþÀÌ ±â´ë¼ö¸í º¸´Ù 60³â ÀÌ»ó ÀÌ¸¥ ³ªÀÌ¿¡ »ç¸ÁÇß°í, °©ÀÛ½º·¯¿î µþÀÇ »ìÇØ ¼Ò½Ä¿¡ Á¤½ÅÀû Ãæ°ÝÀ» ¹Þ¾Æ ÀÏ»ó»ýÈ°À» ¿µÀ§ÇÏ±â ¾î·Æ°Ô µÆ´Ù”¸ç “Àå·Êºñ 300¸¸¿ø°ú µþÀÌ 60¼¼±îÁö ¾òÀ» ¼ö ÀÖ´Â ÀÏ½Ç¼öÀÍ 3¾ï6930¿©¸¸¿ø, Á¤½ÅÀû·À°Ã¼Àû À§ÀÚ·á 2¾ï¿øÀ» ¹è»óÇÏ¶ó”°í ¿ä±¸Çß´Ù.
¹ý·ü±¸Á¶°ø´ÜÀº A¾¾ ºÎ¸ð°¡ ÀÌ¹Ì ¹ÞÀº ¹üÁËÇÇÇØ±¸Á¶±Ý 7000¿©¸¸¿øÀ» Á¦¿ÜÇÑ 5¾ï¿øÀ» ½ÇÁú ¼ÕÇØ¹è»óÀ¸·Î Á¤Çß°í, ÀçÆÇºÎ°¡ ÀÌ ÁÖÀå ´ëºÎºÐÀ» ¹Þ¾Æµé¿´´Ù.
A¾¾ ºÎ¸ð¸¦ ´ë¸®ÇØ ¼Ò¼ÛÀ» ÁøÇàÇÑ ´ëÇÑ¹ý·ü±¸Á¶°ø´ÜÀº “ÀÌ¹ø ÆÇ°áÀÌ ¾ÄÀ» ¼ö ¾ø´Â »óÃ³·Î °íÅë¹Þ´Â ÇÇÇØÀÚ ºÎ¸ðÀÇ ¾ÆÇÄ¿¡ Á¶±ÝÀÌ³ª¸¶ À§·Î°¡ µÉ ¼ö ÀÖ±æ ¹Ù¶õ´Ù”¸ç “±è¾¾¿¡°Ô ¹è»ó±ÝÀ» Áö±ÞÇÒ Àç»êÀÌ ÀÖ´ÂÁö ¾ÆÁ÷ ¸ð¸£Áö¸¸, ÀÌ ÆÇ°áÀ» ±Ù°Å·Î ±è¾¾ÀÇ Àç»êÀ» Ã£¾Æº¼ ¼ö ÀÖ°Ô µÆ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
±è¾¾´Â Áö³ÇØ 5¿ù17ÀÏ ¿ÀÀü 0½Ã33ºÐÂë ¼¿ï °³²¿ª ±ÙÃ³ ³ë·¡¹æ ÈÀå½Ç¿¡¼ A¾¾¸¦ Èä±â·Î ¼öÂ÷·Ê Âñ·¯ ¼ûÁö°Ô ÇÑ ÇøÀÇ·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁ® Áö³ 4¿ù ´ë¹ý¿ø¿¡¼ Â¡¿ª 30³â ÇüÀÌ È®Á¤µÆ´Ù.
±è¾¾´Â °æÂû ¼ö»ç¿Í ¹ýÁ¤¿¡¼ “¿©¼º¿¡°Ô ÀÚ²Ù ¹«½Ã¸¦ ´çÇØ ¹üÇàÀ» ÀúÁú·¶´Ù”°í Áø¼úÇØ ‘¿©¼ºÇø¿À ¹üÁË’ °¡´É¼ºÀÌ Á¦±âµÆ´Ù. ´ç½Ã ¼ö¸¹Àº ¿©¼ºÀÌ °³²¿ª¿¡ ¸ð¿© ÇÇÇØÀÚÀÇ ¾ÈÅ¸±î¿î Á×À½À» Ãß¸ðÇÏ´Â Çà»ç¸¦ ¿°í ±è¾¾ÀÇ ¹üÇàÀÌ ‘¿©¼ºÇø¿À ¹üÁË’ ÀÓÀ» ÁÖÀåÇßÀ¸³ª °æÂûÀº ±è¾¾°¡ Á¶Çöº´À» °Þ¾ú´ø º´·ÂÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î Á¶Çöº´ Áõ»ó¿¡ ÀÇÇÑ ¹üÇàÀÌ¶ó¸ç ‘¿©¼ºÇø¿À ¹üÁË’¸¦ ºÎÀÎÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >