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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.22 È­ 18:03
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¹èÇöÁø ¡®¹è¡¯, ½Åµ¿È£ ¡®½Å¡¯ ±â¹¦ÇÑ ¿¬°á°í¸® ¡®¹è½Å ¾Æ³ª¿î¼­¡¯ ¿Ö?...¼ÛÀÏÁØ ¡°½ÉÆÇ³¯ ¿Â´Ù¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.22  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã MBC ¾Æ³ª¿î¼­ 27¸íÀÌ Á¦ÀÛ°ÅºÎ ÆÄ¾÷¿¡ ³ª¼± °¡¿îµ¥, ÆÄ¾÷¿¡ ºÒÂüÇÑ ½Åµ¿È£ ¾Æ³ª¿î¼­ ±¹Àå°ú ¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼­¸¦ ¾ð±ÞÇÑ ¼ÛÀÏÁØ MBC PD ÇùÈ¸ÀåÀÇ ¹ß¾ðµµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ¼ÛÀÏÁØ ÆäÀÌ½ººÏ Ä¸Ã³.

MBC ¾Æ³ª¿î¼­ 27¸íÀÌ Á¦ÀÛ°ÅºÎ ÆÄ¾÷¿¡ ³ª¼± °¡¿îµ¥, ÆÄ¾÷¿¡ ºÒÂüÇÑ ½Åµ¿È£ ¾Æ³ª¿î¼­ ±¹Àå°ú ¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼­¸¦ ¾ð±ÞÇÑ ¼ÛÀÏÁØ MBC PD ÇùÈ¸ÀåÀÇ ¹ß¾ðµµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

¼Û PD´Â Áö³­ 3ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ ½Å ±¹Àå°ú ¹è ¾Æ³ª¿î¼­¸¦ ¾ð±ÞÇÏ¸ç “ÂÑ°Ü³­ MBC ¾Æ³ª¿î¼­µéÀº, µÎ »ç¶÷À» ¹è½Å ¾Æ³ª¿î¼­¶ó°í ºÎ¸¥´Ù” ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

¼Û PD´Â “MBC °æ¿µÁøÀÇ Çª½Ã¿Í ½Åµ¿È£(Çö ¾Æ³ª¿î¼­ ±¹Àå)ÀÇ ¿ÏÀåÁú·Î ÂÑ°Ü³­ MBC ¾Æ³ª¿î¼­µéÀÇ ¼ö³­»ç¿Í ºñÅëÇÑ ½ÉÁ¤À» ´Ù·é ±â»ç¿¡ ´©¸®²ÛµéÀÌ ¹ÝÀÀÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç ÀÌ°°ÀÌ ÀüÇß´Ù.

ÀÌ¾î “ºÎ¿ªÃ¼Á¦ÀÇ ‘°øÁÖ’ ¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼­µµ Á¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù”¸ç “±×·¯°í º¸´Ï ¹èÇöÁøÀÌ ‘Áø½Ç°ú »ç½ÇÀÇ ÃÎÃÎÇÑ °æ°è’ ¿î¿îÇÏ´Â ÇØµ¶ÇÏ±â ¾î·Á¿î ¸»À» ³²±â°í ÆÄ¾÷ ´ë¿­¿¡¼­ ÀÌÅ»ÇØ ºÎ¿ªÀÚµéÀÇ Ç°À¸·Î µ¹¾Æ°¬À» ¶§ ÇÇµðÀú³Î¿¡ ¾´ ±ÛÀÌ »ý°¢³­´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù. 

¶ÇÇÑ ±×´Â “±×·ÎºÎÅÍ °¡Â÷¾øÀÌ ½Ã°£ÀÌ Èê·¶´Ù”¸ç “°Ý¶û¿¡ Áß½ÉÀ» ÀÒ°í »çÁ¤¾øÀÌ Èçµé¸®´ø ¹è´Â À§ÅÂÀ§ÅÂÇÏ¸é¼­µµ Ä§¸ôÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ¶Ù¾î³»¸®Áö ¾Ê°í ³¡±îÁö Å°¸¦ ¿òÄÑÁã°í ¿£ÁøÀ» º¸¼öÇÏ°í ¿Â ¸öÀ¸·Î ±¸¸ÛÀ» ¸Þ¿ö ¿Â ½ÂÁ¶¿øµé ´öºÐÀÌ´Ù. Ç×±¸°¡ º¸ÀÎ´Ù. ¹î¸Ó¸®°¡ ¼­¼­È÷ ÀúÀý·Î ¹Ù·Î ÀâÈ÷°í ÀÖ´Ù. Â°±ïÂ°±ï ½ÉÆÇÀÇ ³¯ÀÌ ´Ù°¡¿Â´Ù”°í ¸»ÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.

ÇÑÆí, 22ÀÏ ¼­¿ï »ó¾Ïµ¿ MBC »ç¿Á¿¡¼­´Â 27¸íÀÇ ¾Æ³ª¿î¼­µéÀÌ ‘MBC ¾Æ³ª¿î¼­ ¹æ¼Û ¹× ¾÷¹« °ÅºÎ ±âÀÚÈ¸°ß’À» ¿­°í ±èÀå°â MBC »çÀå°ú ½Å ±¹ÀåÀÇ ÅðÁøÀ» ÁÖÀåÇß´Ù.

½Å ±¹Àå°ú ¹è ¾Æ³ª¿î¼­´Â Áö³­ 18ÀÏºÎÅÍ ÁøÇàµÈ MBC Á¦ÀÛ°ÅºÎ ÆÄ¾÷¿¡ ºÒÂüÇß´Ù. ÀÌ µÎ »ç¶÷À» Æ÷ÇÔÇÑ 8¸íÀÇ MBC¾Æ³ª¿î¼­´Â Á¦¿Ü, 27¸íÀÇ ¾Æ³ª¿î¼­°¡ Á¦ÀÛ°ÅºÎ ÆÄ¾÷¿¡ ³ª¼¹´Ù.

ÀÌ³¯ 27¸íÀÇ ¾Æ³ª¿î¼­µéÀº “¾Æ³ª¿î¼­±¹ 50¿©¸í Áß 12¸íÀÌ Åð»çÇß°í 11¸íÀÌ ºÎ´çÀüº¸µÆ´Ù. °³ÀÎ ¿µ´ÞÀ» À§ÇØ µ¿·á¸¦ ÆÈ¾ÆÄ¡¿î ½Åµ¿È£ ±¹ÀåÀº Áï°¢ »çÅðÇØ¾ß ÇÑ´Ù”¸ç ½Å ±¹ÀåÀÇ Ãâ¿¬ ¹æÇØ·Á¦Áö µî ¾÷¹« ºÎ´ç Ä§ÇØ¸¦ Æø·ÎÇß´Ù.

¾Õ¼­ ½Å ±¹Àå°ú ¹è ¾Æ³ª¿î¼­´Â Áö³­ 2012³â MBC ÃÑÆÄ¾÷¿¡µµ ºÒÂüÇß´Ù. ´ç½Ã ¹è ¾Æ³ª¿î¼­ÀÇ °æ¿ì ÇÔ²² ÆÄ¾÷¿¡ Âü¿©ÇßÁö¸¸ µ¹¿¬ ³ëÁ¶ Å»Åð ÈÄ ÆÄ¾÷À» Áß´Ü, ¾ÞÄ¿Á÷¿¡ º¹±ÍÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¡®°­³²¿ª »ìÀÎ»ç°Ç¡¯ÀÌ ¿µÈ­·Î? ¡°»ó¿µ ±ÝÁö¡± vs ¡°»ç°Ç ÀüºÎÅÍ ±âÈ¹¡±
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    ¡®¼¶ÃÑ»ç¡¯ °í¼öÈñ, ±èÈñ¼±°ú ³²´Ù¸¥ Ä£ºÐ? ¡®¼½¼ÇTV¼­ ¾Æ¿õ´Ù¿õ¡¯...¡°ÄªÂù ¾ÈÇØÁÖ¸é È¥³ª¡±
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