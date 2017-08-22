¹èÇöÁø ¡®¹è¡¯, ½Åµ¿È£ ¡®½Å¡¯ ±â¹¦ÇÑ ¿¬°á°í¸® ¡®¹è½Å ¾Æ³ª¿î¼­¡¯ ¿Ö?...¼ÛÀÏÁØ ¡°½ÉÆÇ³¯ ¿Â´Ù¡±

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|¡ã MBC ¾Æ³ª¿î¼ 27¸íÀÌ Á¦ÀÛ°ÅºÎ ÆÄ¾÷¿¡ ³ª¼± °¡¿îµ¥, ÆÄ¾÷¿¡ ºÒÂüÇÑ ½Åµ¿È£ ¾Æ³ª¿î¼ ±¹Àå°ú ¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼¸¦ ¾ð±ÞÇÑ ¼ÛÀÏÁØ MBC PD ÇùÈ¸ÀåÀÇ ¹ß¾ðµµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ¼ÛÀÏÁØ ÆäÀÌ½ººÏ Ä¸Ã³.
MBC ¾Æ³ª¿î¼ 27¸íÀÌ Á¦ÀÛ°ÅºÎ ÆÄ¾÷¿¡ ³ª¼± °¡¿îµ¥, ÆÄ¾÷¿¡ ºÒÂüÇÑ ½Åµ¿È£ ¾Æ³ª¿î¼ ±¹Àå°ú ¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼¸¦ ¾ð±ÞÇÑ ¼ÛÀÏÁØ MBC PD ÇùÈ¸ÀåÀÇ ¹ß¾ðµµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
¼Û PD´Â Áö³ 3ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ ½Å ±¹Àå°ú ¹è ¾Æ³ª¿î¼¸¦ ¾ð±ÞÇÏ¸ç “ÂÑ°Ü³ MBC ¾Æ³ª¿î¼µéÀº, µÎ »ç¶÷À» ¹è½Å ¾Æ³ª¿î¼¶ó°í ºÎ¸¥´Ù” ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¼Û PD´Â “MBC °æ¿µÁøÀÇ Çª½Ã¿Í ½Åµ¿È£(Çö ¾Æ³ª¿î¼ ±¹Àå)ÀÇ ¿ÏÀåÁú·Î ÂÑ°Ü³ MBC ¾Æ³ª¿î¼µéÀÇ ¼ö³»ç¿Í ºñÅëÇÑ ½ÉÁ¤À» ´Ù·é ±â»ç¿¡ ´©¸®²ÛµéÀÌ ¹ÝÀÀÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç ÀÌ°°ÀÌ ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î “ºÎ¿ªÃ¼Á¦ÀÇ ‘°øÁÖ’ ¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼µµ Á¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù”¸ç “±×·¯°í º¸´Ï ¹èÇöÁøÀÌ ‘Áø½Ç°ú »ç½ÇÀÇ ÃÎÃÎÇÑ °æ°è’ ¿î¿îÇÏ´Â ÇØµ¶ÇÏ±â ¾î·Á¿î ¸»À» ³²±â°í ÆÄ¾÷ ´ë¿¿¡¼ ÀÌÅ»ÇØ ºÎ¿ªÀÚµéÀÇ Ç°À¸·Î µ¹¾Æ°¬À» ¶§ ÇÇµðÀú³Î¿¡ ¾´ ±ÛÀÌ »ý°¢³´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
¶ÇÇÑ ±×´Â “±×·ÎºÎÅÍ °¡Â÷¾øÀÌ ½Ã°£ÀÌ Èê·¶´Ù”¸ç “°Ý¶û¿¡ Áß½ÉÀ» ÀÒ°í »çÁ¤¾øÀÌ Èçµé¸®´ø ¹è´Â À§ÅÂÀ§ÅÂÇÏ¸é¼µµ Ä§¸ôÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ¶Ù¾î³»¸®Áö ¾Ê°í ³¡±îÁö Å°¸¦ ¿òÄÑÁã°í ¿£ÁøÀ» º¸¼öÇÏ°í ¿Â ¸öÀ¸·Î ±¸¸ÛÀ» ¸Þ¿ö ¿Â ½ÂÁ¶¿øµé ´öºÐÀÌ´Ù. Ç×±¸°¡ º¸ÀÎ´Ù. ¹î¸Ó¸®°¡ ¼¼È÷ ÀúÀý·Î ¹Ù·Î ÀâÈ÷°í ÀÖ´Ù. Â°±ïÂ°±ï ½ÉÆÇÀÇ ³¯ÀÌ ´Ù°¡¿Â´Ù”°í ¸»ÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
ÇÑÆí, 22ÀÏ ¼¿ï »ó¾Ïµ¿ MBC »ç¿Á¿¡¼´Â 27¸íÀÇ ¾Æ³ª¿î¼µéÀÌ ‘MBC ¾Æ³ª¿î¼ ¹æ¼Û ¹× ¾÷¹« °ÅºÎ ±âÀÚÈ¸°ß’À» ¿°í ±èÀå°â MBC »çÀå°ú ½Å ±¹ÀåÀÇ ÅðÁøÀ» ÁÖÀåÇß´Ù.
½Å ±¹Àå°ú ¹è ¾Æ³ª¿î¼´Â Áö³ 18ÀÏºÎÅÍ ÁøÇàµÈ MBC Á¦ÀÛ°ÅºÎ ÆÄ¾÷¿¡ ºÒÂüÇß´Ù. ÀÌ µÎ »ç¶÷À» Æ÷ÇÔÇÑ 8¸íÀÇ MBC¾Æ³ª¿î¼´Â Á¦¿Ü, 27¸íÀÇ ¾Æ³ª¿î¼°¡ Á¦ÀÛ°ÅºÎ ÆÄ¾÷¿¡ ³ª¼¹´Ù.
ÀÌ³¯ 27¸íÀÇ ¾Æ³ª¿î¼µéÀº “¾Æ³ª¿î¼±¹ 50¿©¸í Áß 12¸íÀÌ Åð»çÇß°í 11¸íÀÌ ºÎ´çÀüº¸µÆ´Ù. °³ÀÎ ¿µ´ÞÀ» À§ÇØ µ¿·á¸¦ ÆÈ¾ÆÄ¡¿î ½Åµ¿È£ ±¹ÀåÀº Áï°¢ »çÅðÇØ¾ß ÇÑ´Ù”¸ç ½Å ±¹ÀåÀÇ Ãâ¿¬ ¹æÇØ·Á¦Áö µî ¾÷¹« ºÎ´ç Ä§ÇØ¸¦ Æø·ÎÇß´Ù.
¾Õ¼ ½Å ±¹Àå°ú ¹è ¾Æ³ª¿î¼´Â Áö³ 2012³â MBC ÃÑÆÄ¾÷¿¡µµ ºÒÂüÇß´Ù. ´ç½Ã ¹è ¾Æ³ª¿î¼ÀÇ °æ¿ì ÇÔ²² ÆÄ¾÷¿¡ Âü¿©ÇßÁö¸¸ µ¹¿¬ ³ëÁ¶ Å»Åð ÈÄ ÆÄ¾÷À» Áß´Ü, ¾ÞÄ¿Á÷¿¡ º¹±ÍÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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