½Ä¾àÃ³ ¡°¸±¸®¾È »ý¸®´ë Ç°Áú°Ë»ç ½ÃÇà¡±¡¦ºø¹ßÄ¡´Â »ý¸®´ë Àü¼öÁ¶»ç ¿ä±¸

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¹ý¹«¹ýÀÎ ¹ýÁ¤¿øÀº Áö³ 21ÀÏ Æ÷ÅÐ »çÀÌÆ®¿¡ ‘¸±¸®¾È »ý¸®´ë ÇÇÇØÀÚ¸¦ À§ÇÑ Áý´Ü¼Ò¼Û(¼ÕÇØ¹è»óÃ»±¸) ÁØºñ ¸ðÀÓ’ Ä«Æä¸¦ °³¼³ÇÏ°í, “¸±¸®¾È Á¦Ç°À» »ç¿ëÇÑ µÚ ½ÅÃ¼Àû Áõ»ó ¹× Á¤½Å»ó °íÅë µîÀÇ ÇÇÇØ¸¦ ÀÔÀº ¼ÒºñÀÚºÐÀÇ ÇÇÇØ ±¸Á¦¸¦ À§ÇÑ ‘Áý´Ü ¼Ò¼Û’(¼ÕÇØ¹è»óÃ»±¸)À» ÁØºñ ÁßÀÌ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¹ß¾Ï¹°Áú ³í¶õÀÌ Ä¿ÁöÀÚ ³×Æ¼ÁðµéÀº ¸ðµç »ý¸®´ë¿¡ ´ëÇÑ Àü¼öÁ¶»ç¸¦ ¿ä±¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù. »ý¸®´ë´Â ¿©¼ºÀÇ »î¿¡ ²À ÇÊ¿äÇÑ »ýÈ° ¿ëÇ°ÀÌ°í °Ç°¿¡ Á÷°áµÇ±â ¶§¹®¿¡ ¸±¸®¾È »Ó ¾Æ´Ï¶ó ¸ðµç »ý¸®´ë¿¡ ´ëÇÑ Àü¼öÁ¶»ç°¡ ½ÃÇàµÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù´Â °Í.
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