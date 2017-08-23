¡®¼±°Å¹ý À§¹Ý¡¯ ÃÖ¸í±æ ÀÇ¿ø Ç×¼Ò½É ¹ú±Ý 200¸¸¿ø ¡®´ç¼±¹«È¿Çü¡¯¡¦¹ý¿ø ¡°ÁËÁú °¡º±Áö ¾Ê´Ù¡±

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¼¿ï°í¹ý Çü»ç7ºÎ(ºÎÀå ±è´ë¿õ)´Â 23ÀÏ ÃÖ ÀÇ¿øÀÇ ¼±°í °øÆÇ¿¡¼ ÃÖ ÀÇ¿ø°ú °ËÂûÀÇ Ç×¼Ò¸¦ ¸ðµÎ ±â°¢ÇÏ°í 1½É°ú ¸¶Âù°¡Áö·Î ¹ú±Ý 200¸¸¿øÀ» ¼±°íÇß´Ù.
±¹È¸ÀÇ¿øÀº °øÁ÷¼±°Å¹ý¤ýÁ¤Ä¡ÀÚ±Ý¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ·Î Â¡¿ªÇü ¶Ç´Â 100¸¸¿ø ÀÌ»óÀÇ ¹ú±ÝÇüÀ» ¹ÞÀ¸¸é ÀÇ¿øÁ÷À» ÀÒ°Ô µÈ´Ù.
ÃÖ ÀÇ¿øÀº Áö³ÇØ 20´ë ±¹È¸ÀÇ¿ø ÃÑ¼± ¼±°Å¿îµ¿ ´ç½Ã ¼±°Å»ç¹«¿øÀ¸·Î µî·ÏµÇÁö ¾ÊÀº ¼Ò¼È³×Æ®¿öÅ©¼ºñ½º ÆäÀÌ½ººÏ Àü¹®°¡ ÀÌ¸ð(48)¾¾¿¡°Ô ¿Â¶óÀÎ ¼±°Å¿îµ¿À» ºÎÅ¹ÇÏ°í ±× ´ë°¡·Î 200¸¸¿øÀ» °Ç³Ù ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÆ´Ù.
ÀÌ³¯ ÀçÆÇºÎ´Â “‘ºÏ ÄÜ¼Æ®’ µîÀ» µµ¿ÍÁØ ´ë°¡°¡ ÀÏºÎ È¥ÀçµÅ ÀÖ´Ù°í ÇØµµ ÁÖµÈ ¼º°ÝÀº ¼±°Å¿îµ¿¿¡ °ü·ÃÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸´Â °Ô Å¸´çÇÏ´Ù. ÇÇ°íÀÎµµ µ·À» ¼Û±ÝÇÏ¸ç ‘¸¹Àº È°µ¿À» ºÎÅ¹ÇÑ´Ù’°í ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³Â´Ù”¸ç À¯ÁË·Î ÆÇ´ÜÇß´Ù.
¶Ç ÀçÆÇºÎ´Â “ÇÇ°íÀÎÀÇ ¹üÇàÀº ¼±°Å¿îµ¿°ú °ü·ÃÇØ ±ÝÇ°À» Á¦°øÇÑ °ÍÀ¸·Î, ÀÌ·± ÇàÀ§´Â ±Ý±Ç ¼±°Å·ÎºÎÅÍ ¼±°Å °øÁ¤¼ºÀ» À¯ÁöÇÏ·Á´Â °øÁ÷¼±°Å¹ýÀÇ ÀÔ¹ý ÃëÁö¿¡ ¹ÝÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ÁËÁúÀÌ °¡º±Áö ¾Ê´Ù”°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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