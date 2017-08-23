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|¡ã ºÎÀÛ¿ë ³í¶õ¿¡ ÈÛ½Î¿´´ø »ýÈ°¿ëÇ°±â¾÷ ‘±ú²ýÇÑ³ª¶ó’ ÃøÀÌ 28ÀÏºÎÅÍ ¸±¸®¾È »ý¸®´ë Àü Á¦Ç°À» È¯ºÒÇÏ°Ú´Ù°í 23ÀÏ ¹àÈù °¡¿îµ¥ ÀÌ¹ø »çÅÂ°¡ ÀÌ¹Ì Áö³ 3¿ùºÎÅÍ ¿¹°ßµÈ ÀÏÀÌ¶ó´Â ÁöÀûÀÌ ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù. ¸±¸®¾È È¨ÆäÀÌÁö Ä¸Ã³.
ºÎÀÛ¿ë ³í¶õ¿¡ ÈÛ½Î¿´´ø »ýÈ°¿ëÇ°±â¾÷ ‘±ú²ýÇÑ³ª¶ó’ ÃøÀÌ 28ÀÏºÎÅÍ ¸±¸®¾È »ý¸®´ë Àü Á¦Ç°À» È¯ºÒÇÏ°Ú´Ù°í 23ÀÏ ¹àÇû´Ù.
Á¦Ç° °³ºÀ ¿©ºÎ³ª ±¸¸Å ½Ã±â, ¿µ¼öÁõ º¸°ü ¿©ºÎ¿Í »ó°ü¾øÀÌ ±ú²ýÇÑ³ª¶ó ¼ÒºñÀÚ»ó´ã½Ç°ú ¸±¸®¾È À¥»çÀÌÆ®¿¡ ½ÅÃ» ¹× Á¢¼öÇÏ¸é È¯ºÒ ÀýÂ÷¸¦ ¾È³»¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.
±ú²ýÇÑ³ª¶ó´Â ÀÌ³¯ ¸±¸®¾È È¨ÆäÀÌÁö¿¡ “ÀúÈñ Á¦Ç° »ç¿ë°ú °ü·ÃÇØ ºÒÆíÀ» °ÞÀ¸½Ã°í Å« ½É·Á¸¦ ³¢ÃÄµå¸° µ¥ ¸Å¿ì ¼Û±¸½º·´°Ô »ý°¢ÇÑ´Ù”¸ç “ÀÎ°ú°ü°è¿¡ ´ëÇÑ Á¶»ç °á°ú°¡ ³ª¿À±â ÀüÀÌÁö¸¸ °í°´ ¿©·¯ºÐµéÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ °æÃ»ÇÏ°í ÀÌ¸¦ ¹Ý¿µÇÏ´Â °ÍÀÌ ¹«¾ùº¸´Ù Áß¿äÇÏ°í ±â¾÷ÀÇ Ã¥ÀÓ ÀÖ´Â Çàµ¿ÀÌ¶ó°í ÆÇ´ÜÇØ 28ÀÏºÎÅÍ È¯ºÒ Á¶Ä¡¸¦ ½ÃÇàÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
±ú²ýÇÑ³ª¶ó ÃøÀÇ ¹ßÇ¥ ÀÌÈÄ È¯ºÒ ÀýÂ÷°¡ ÁøÇàµÇ´Â ¸±¸®¾È È¨ÆäÀÌÁö¿¡´Â Á¢¼ÓÀÚ°¡ ¸ô¸®¸ç ÇÑ ¶§ Á¢¼Ó¿¡ Â÷ÁúÀ» ºú±âµµ Çß´Ù.
ÃÖ±Ù SNS¿Í ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼ µîÁö¿¡´Â ‘¸±¸®¾È »ý¸®´ë’ »ç¿ë ÈÄ »ý¸®¾çÀÌ ÁÙ°í ÀÚ±Ã¿¡ È¤ÀÌ »ý°å´Ù´Â µîÀÇ ºÎÀÛ¿ë °æÇè´ãÀÌ ¼ö ½Ê °Ç ÀÌ»ó °ÔÀçµÅ ³í¶õÀ» ºÒ·¯ ÀÏÀ¸Ä×´Ù.
±ú²ýÇÑ³ª¶ó ÃøÀº ³í¶õÀÌ Ä¿ÁöÀÚ Áö³ 18ÀÏ ÇÑ±¹¼ÒºñÀÚ¿ø¿¡ ¸±¸®¾È »ý¸®´ë Á¦Ç°ÀÇ ¾ÈÀü¼º Å×½ºÆ®¸¦ Á¤½ÄÀ¸·Î ¿äÃ»ÇÏ¸é¼µµ È¯ºÒ¿¡ ´ëÇØ¼´Â ½Ä¾àÃ³ÀÇ °ü¸® ±âÁØÀ» Åë°úÇÑ ¾ÈÀü Á¦Ç°ÀÌ¶ó¸ç ¸íÈ®ÇÑ ÀÔÀåÀ» ³»³õÁö ¾Ê¾Ò¾ú´Ù.
±ú²ýÇÑ³ª¶ó °ü°èÀÚ´Â “ºÎÀÛ¿ë°ú Á¦Ç° »çÀÌÀÇ ÀÎ°ú°ü°è°¡ ¸íÈ®È÷ ¹àÇôÁö±â ¹Ù¶ó¸ç Á¶»ç °á°ú°¡ ¾ÆÁ÷ ³ª¿ÀÁö ¾Ê¾ÒÁö¸¸, ¼ÒºñÀÚµéÀÇ ¿ì·Á°¡ Ä¿Áö°í ÀÖ¾î È¯ºÒÀ» °áÁ¤Çß´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
½Ä¾àÃ³ ¿ª½Ã ¸±¸®¾È »ý¸®´ë¸¦ »ç¿ëÇÑ ÈÄ »ý¸®·®ÀÌ ÁÙ°í »ý¸®ÅëÀÌ ½ÉÇØÁ³´Ù´Â ¼ÒºñÀÚ ºÒ¸¸ÀÌ ÀÎÅÍ³ÝÀ» Áß½ÉÀ¸·Î Áö³ÇØºÎÅÍ È®»êÇÏÀÚ ÃÖ±Ù ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ Á¶»ç¿¡ µé¾î°¬´Ù.
½ÄÇ°ÀÇ¾àÇ°¾ÈÀüÃ³ °ü°èÀÚ´Â 23ÀÏ “»ý¸®´ë ¸±¸®¾È¿¡ ´ëÇÑ Ãß°¡ Ç°Áú°Ë»ç°¡ 4ºÐ±â¿¡ ¿¹Á¤µÇ¾î ÀÖ¾úÀ¸³ª ¸±¸®¾È¿¡ ´ëÇÑ ¼ÒºñÀÚ ºÒ¾ÈÀÌ °¡ÁßµÇ°í ÀÖ¾î Á¦Ç°À» ¼ö°ÅÇÏ´Â ´ë·Î °Ë»ç¿¡ µé¾î°¥ ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
½Ä¾àÃ³´Â ¿ÃÇØ 4¿ù °æ ¸±¸®¾È »ý¸®´ë ¸±¸®¾È½´ÆÛ·Õ¿À¹ö³ªÀÌÆ®, ¸±¸®¾È¼ø¼öÇÑ¸éÆÒÆ¼¶óÀÌ³Ê¹«Çâ·Õ µî 4Ç°¸ñ¿¡ ´ëÇÑ °Ë»ç¸¦ ½ÃÇàÇßÀ¸¸ç ¿ª½Ã ÀûÇÕ ÆÇÁ¤À» ³»·È´Ù.
±×·¯³ª ½Ä¾àÃ³ÀÇ Ç°Áú°Ë»ç´Â Çü±¤Áõ¹éÁ¦, »ê·¾ËÄ«¸®, »ö¼Ò, Æ÷¸§¾Ëµ¥È÷µå, Èí¼ö·®, »ïÃâ µî 9°³ Ç×¸ñ¿¡ ´ëÇØ ÀÌ·ïÁö±â ¶§¹®¿¡ ¼ÒºñÀÚµéÀÌ ¹®Á¦¸¦ Á¦±âÇÏ°í ÀÖ´Â ÈÖ¹ß¼ºÀ¯±âÈÇÕ¹°(VOCs)ÀÇ À¯ÇØ¼º °Ë»ç´Â Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
ÈÖ¹ß¼ºÀ¯±âÈÇÕ¹°Àº »ý¸®´ë¸¦ ¼Ó¿Ê¿¡ °íÁ¤ÇÏ´Â Á¢ÂøÁ¦ ºÎºÐ¿¡¼ ³ª¿À´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Âµ¥, ±¹³»¿¡¼ ÈÖ¹ß¼ºÀ¯±âÈÇÕ¹°¿¡ ´ëÇÑ °ü¸®±âÁØÀÌ ¾ÆÁ÷ È®¸³µÇÁö ¾ÊÀº »óÅÂÀÌ´Ù.
Áö³ 3¿ù¿¡´Â ¿©¼ºÈ¯°æ¿¬´ë°¡ ÁÖÃÖÇÑ ‘¿©¼º°Ç°À» À§ÇÑ ¾ÈÀüÇÑ ¿ù°æ¿ëÇ° Åä·ÐÈ¸’¿¡¼ ±è¸¸±¸ °¿ø´ë È¯°æÀ¶ÇÕÇÐºÎ ±³¼ö°¡ ±¹³»¿¡ ½ÃÆÇ ÁßÀÎ »ý¸®´ë 5Á¾°ú ÆÒÆ¼¶óÀÌ³Ê 5Á¾¿¡¼ µ¶¼ºÀÌ Æ÷ÇÔµÈ ÈÖ¹ß¼º ÈÇÕ¹°ÁúÀÌ °ËÃâµÆ´Ù°í ¹ßÇ¥Çß´Ù.
ÀÌÁß ÇÑ ÆÒÆ¼¶óÀÌ³Ê´Â ´Ù¸¥ Á¦Ç°°ú ºñ±³ÇØ ÃÑÈÖ¹ß¼ºÀ¯±âÈÇÕ¹°Áú ¹æÃâ ³óµµ°¡ 10¹è ÀÌ»ó ³ô°Ô °ËÃâµÆ´Âµ¥ ´ç½Ã ¿©¼ºÈ¯°æ¿¬´ë´Â ÈÖ¹ß¼ºÀ¯±âÈÇÕ¹°ÁúÀÌ °ËÃâµÈ Á¦Ç°ÀÇ Á¦Ç°¸í°ú Á¦Á¶»ç¸¦ ¹àÈ÷Áö ¾Ê¾Ò´Ù.
½ÃÆÇ ÁßÀÎ »ý¸®´ë(ÆÒÆ¼¶óÀÌ³Ê Æ÷ÇÔ) 10¿©Á¾¿¡¼ µ¶¼ºÀÌ Æ÷ÇÔµÈ ÈÖ¹ß¼ºÀ¯±âÈÇÕ¹°ÀÌ °ËÃâµÆ´Ù´Â ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁø Á÷ÈÄ SNS¿Í ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼¿¡´Â »ý¸®´ë 10¿©Á¾ÀÇ ÀÌ¸§°ú Á¦Á¶»ç¸¦ ¹àÈ÷¶ó´Â Ç×ÀÇ°¡ ºø¹ßÃÆ´Ù.
22ÀÏ <ÇÑ±¹ÀÏº¸>´Â ´ç½Ã °Ë»ç¿¡¼ ´Ù¸¥ Á¦Ç°¿¡ ºñÇØ ÃÑÈÖ¹ß¼ºÀ¯±âÈÇÕ¹° ¹æÃâ ³óµµ°¡ 10¹è °¡±îÀÌ ³ô¾Ò´ø Á¦Ç°ÀÌ ¹Ù·Î ¸±¸®¾È Á¦Ç°ÀÌ¶ó°í º¸µµÇß´Ù.
Áï ÀÌ¹ø »ý¸®´ë ÆÄ¹®Àº Áö³ 3¿ùºÎÅÍ ¿¹°ßµÈ ÀÏÀÎ ¼ÀÀÌ´Ù.
¿©¼ºÈ¯°æ¿¬´ëÀÇ ¹ßÇ¥ Á÷ÈÄ ¼ÒºñÀÚµé »çÀÌ¿¡¼± »ý¸®´ëÀÇ À¯ÇØ¹°Áú¿¡ ´ëÇÑ ³í¶õÀÌ ÀÏ¾ú°í ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ ´ë¾ÈÀ¸·Î Á¦½ÃµÈ °ÍÀÌ ¹Ù·Î ÃÖ±Ù ¿©¼ºµé »çÀÌ¿¡¼ °¢±¤¹Þ´Â ‘»ý¸®ÄÅ’ÀÌ´Ù.
±¹³»¿¡´Â ÇöÀç »ý¸®ÄÅ Á¤½Ä ¼öÀÔÇã°¡°¡ ³ªÁö ¾Ê¾Æ ´ë´Ù¼öÀÇ »ý¸®ÄÅ ÀÌ¿ëÀÚµéÀº ÇØ¿Ü¿¡¼ Á÷±¸ µîÀÇ ¹æ¹ýÀ¸·Î »ý¸®ÄÅÀ» µé¿©¿Í ¿Í »ç¿ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¿©¼º´ÜÃ¼µéÀº »ý¸®¿ëÇ°À¸·Î »ý¸®´ë ¿Ü¿¡µµ ¸é»ý¸®´ë¿Í »ý¸®ÄÅ µî ´Ù¾çÇÑ ¿ëÇ°ÀÌ »ç¿ë¹ý°ú Àå´ÜÁ¡À» Ã»¼Ò³â ¼º±³À° ½Ã°£¿¡ °¡¸£ÃÄ¾ß ÇÑ´Ù°í °Á¶ÇÑ´Ù.
ÇÑÆí ½Ä¾àÃ³´Â Áö³ 8ÀÏ »ý¸®ÄÅ ¼öÀÔ¾÷Ã¼°¡ Á¦ÃâÇÑ ¼öÀÔ Çã°¡ ½ÅÃ»¼¸¦ ¹Þ¾Æ °ËÅä ÁßÀÌ¸ç ÇöÀç Çã°¡ Àü »çÀü°ËÅä ÀýÂ÷°¡ ¿Ï·áµÅ 9¿ù Áß¿¡´Â ¼öÀÔ Çã°¡°¡ ³¯ °ÍÀ¸·Î ¿¹Á¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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