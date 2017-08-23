|
|
|
|¡ã ±×·ì ºò¹ð ¸â¹ö Å¾°ú ´ë¸¶ÃÊ Èí¿¬ ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ¿¬½À»ý ÇÑ¼Èñ°¡ ÀÚ½ÅÀÇ ÀÔÀåÀ» ÀüÇÏ´Â ¹æ¼ÛÃâ¿¬À¸·Î ÈÁ¦´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥, SNS¿¡ °ø°³ÇÑ Ã»¼øÇÑ »çÁøµµ ´«±æÀ» ²ö´Ù. ÇÑ¼Èñ SNS Ä¸Ã³.
±×·ì ºò¹ð ¸â¹ö Å¾°ú ´ë¸¶ÃÊ Èí¿¬ ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ¿¬½À»ý ÇÑ¼Èñ°¡ ÀÚ½ÅÀÇ ÀÔÀåÀ» ÀüÇÏ´Â ¹æ¼ÛÃâ¿¬À¸·Î ÈÁ¦´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥, SNS¿¡ °ø°³ÇÑ Ã»¼øÇÑ »çÁøµµ ´«±æÀ» ²ö´Ù.
ÇÑ¼Èñ´Â ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ ¼¿Ä« »çÁø ÇÑ ÀåÀ» °ÔÀçÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
°ø°³µÈ »çÁø ¼Ó ÇÑ¼Èñ´Â ±ä ¸Ó¸®¸¦ ³»¸®°í ÇÑ ¼ÕÀ» ÀÔ¿¡ ´íÃ¤ ¿ì¿ùÇÑ ¹Ì¸ð¸¦ °ú½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ ¸ð½ÀÀ» º» ³×Æ¼ÁðµéÀº “¾ÆÀÌµ¹±ÞÀÇ ¹Ì¸ð” “¹æ¼Û µ¥ºßÇßÀ¸¸é ÀÎ±â Å¾ÀÌ¾úÀ»µí” “Å¾°ú ´ë¸¶ÃÊ ÇÑ ¿¬½À»ý? ÀÌ »ç¶÷ÀÌ±¸³ª” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, ÇÑ¼Èñ´Â 23ÀÏ ¿ÀÈÄ 5½Ã ¹æ¼ÛµÉ ¿¬¿¹Àü¹® Ã¤³Î ‘K STAR’¿¡¼ Å¾°úÀÇ ´ë¸¶ÃÊ ³í¶õ¿¡ ´ëÇØ Ã³À½À¸·Î ÀÔÀ» ¿¬´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >