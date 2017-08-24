¡®FM ´ëÇàÁø ÇÏÂ÷¡¯ È²Á¤¹Î, ÇÏÂ÷ ÀÌÀ¯´Â? ¡®À°¾ÆÈÞÁ÷¡¯...¡°¾Æµé°ú ´ÙÁ¤ÇÑ ¸ð½Àµµ ÀçÁ¶¸í¡±

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È² ¾Æ³ª¿î¼´Â 24ÀÏ »ý¹æ¼ÛµÈ KBS Cool FM(89.1MHz) ‘FM´ëÇàÁø’¿¡¼ “À°¾ÆÈÞÁ÷À» ÇÏ·Á ÇÑ´Ù”¸ç “±×·¡¼ ´ÙÀ½ ÁÖ±îÁö ÇÔ²²ÇÑ´Ù”°í ÇÏÂ÷ ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î “Àá½Ã ¸¶ÀÌÅ© ¾ÕÀ» ¶°³ª°ÚÁö¸¸, ¾ðÁ¨°¡ ÀÌ ½Ã°£ÀÌ Áö³ª´õ¶óµµ ¿ì¸® ¶Ç ¸¸³ª°ÚÁÒ. ³ªµµ »ó»óÀÌ ¾È °£´Ù”°í µ¡ºÙÀÌ¸ç ´«¹°À» º¸¿´´Ù.
ÀÌ³¯ ¼±°îÀº ±èµ¿·üÀÇ ‘°¨»ç’¿Í ¾Çµ¿¹ÂÁö¼ÇÀÇ ‘¿À·£ ³¯ ¿À·£ ¹ã’ µîÀÇ ÀüÇÏ¸ç Ã»ÃëÀÚµé¿¡ °¨»çÀÇ ¶æÀ» ÀüÇß´Ù.
¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “Ãâ±Ù ÁØºñÇÏ´Âµ¥ ¶§¾Æ´Ñ ³¯º¶ô” “ÁßÇÐ»ý¶§ºÎÅÍ µè´ø ÇÁ·Î±×·¥ÀÎµ¥” “´Ã Ç×»ó µé¾ú´Âµ¥ ¾Æ½¬¿ö¿ä” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í È² ¾Æ³ª¿î¼´Â ¾Æµé°ú ÇÔ²² ÂïÀº ´ÙÁ¤ÇÑ »çÁøµµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ¾Ò´Ù.
Áö³ ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼¿¡´Â ‘È² ¾Æ³ª¿î¼ÀÇ ¾Æµé µ¹»çÁø’ ¸ð½ÀÀÌ °ÔÀçµÆ´Âµ¥, °ø°³µÈ »çÁø ¼Ó È² ¾Æ³ª¿î¼´Â ¾ÆµéÀ» Ç°¿¡ ²À ¾È°í ÀÖ´Â ´ÙÁ¤ÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
È² ¾Æ³ª¿î¼´Â Áö³ 2005³â¿¡ °áÈ¥ÇØ 2007³â Ã¹ ¾Æµé Ãâ»ê ÈÄ 2009³â¿¡ µÑÂ° µþÀ» ³º¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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