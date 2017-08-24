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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.24 ¸ñ 15:03
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¡®FM ´ëÇàÁø ÇÏÂ÷¡¯ È²Á¤¹Î, ÇÏÂ÷ ÀÌÀ¯´Â? ¡®À°¾ÆÈÞÁ÷¡¯...¡°¾Æµé°ú ´ÙÁ¤ÇÑ ¸ð½Àµµ ÀçÁ¶¸í¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.24  
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¡ã È²Á¤¹Î ¾Æ³ª¿î¼­°¡ 19³â ¸¸¿¡ ÁøÇà ¶óµð¿À ¡®FM´ëÇàÁø¡¯À» ¶°³­´Ù. ¸¶ÀÌÅ©¸¦ ³õ´Â ÀÌÀ¯·Î´Â ¡®À°¾Æ ÈÞÁ÷ ¶§¹®¡¯ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥, ¡®¾Æµé ¹Ù¶ó±â¡¯ÀÇ ¸é¸ð¸¦ º¸ÀÎ »çÁø ÇÑ Àåµµ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù. ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼ Ä¸Ã³.

È²Á¤¹Î ¾Æ³ª¿î¼­°¡ 19³â ¸¸¿¡ ÁøÇà ¶óµð¿À ‘FM´ëÇàÁø’À» ¶°³­´Ù. ¸¶ÀÌÅ©¸¦ ³õ´Â ÀÌÀ¯·Î´Â ‘À°¾Æ ÈÞÁ÷ ¶§¹®’ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥, ‘¾Æµé ¹Ù¶ó±â’ÀÇ ¸é¸ð¸¦ º¸ÀÎ »çÁø ÇÑ Àåµµ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù.

È² ¾Æ³ª¿î¼­´Â 24ÀÏ »ý¹æ¼ÛµÈ KBS Cool FM(89.1MHz) ‘FM´ëÇàÁø’¿¡¼­ “À°¾ÆÈÞÁ÷À» ÇÏ·Á ÇÑ´Ù”¸ç “±×·¡¼­ ´ÙÀ½ ÁÖ±îÁö ÇÔ²²ÇÑ´Ù”°í ÇÏÂ÷ ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇß´Ù.

ÀÌ¾î “Àá½Ã ¸¶ÀÌÅ© ¾ÕÀ» ¶°³ª°ÚÁö¸¸, ¾ðÁ¨°¡ ÀÌ ½Ã°£ÀÌ Áö³ª´õ¶óµµ ¿ì¸® ¶Ç ¸¸³ª°ÚÁÒ. ³ªµµ »ó»óÀÌ ¾È °£´Ù”°í µ¡ºÙÀÌ¸ç ´«¹°À» º¸¿´´Ù.

ÀÌ³¯ ¼±°îÀº ±èµ¿·üÀÇ ‘°¨»ç’¿Í ¾Çµ¿¹ÂÁö¼ÇÀÇ ‘¿À·£ ³¯ ¿À·£ ¹ã’ µîÀÇ ÀüÇÏ¸ç Ã»ÃëÀÚµé¿¡ °¨»çÀÇ ¶æÀ» ÀüÇß´Ù.

¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “Ãâ±Ù ÁØºñÇÏ´Âµ¥ ¶§¾Æ´Ñ ³¯º­¶ô” “ÁßÇÐ»ý¶§ºÎÅÍ µè´ø ÇÁ·Î±×·¥ÀÎµ¥” “´Ã Ç×»ó µé¾ú´Âµ¥ ¾Æ½¬¿ö¿ä” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.

ÇÑÆí, ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í È² ¾Æ³ª¿î¼­´Â ¾Æµé°ú ÇÔ²² ÂïÀº ´ÙÁ¤ÇÑ »çÁøµµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ¾Ò´Ù.

Áö³­ ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼¿¡´Â ‘È² ¾Æ³ª¿î¼­ÀÇ ¾Æµé µ¹»çÁø’ ¸ð½ÀÀÌ °ÔÀçµÆ´Âµ¥, °ø°³µÈ »çÁø ¼Ó È² ¾Æ³ª¿î¼­´Â ¾ÆµéÀ» Ç°¿¡ ²À ¾È°í ÀÖ´Â ´ÙÁ¤ÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.

È² ¾Æ³ª¿î¼­´Â Áö³­ 2005³â¿¡ °áÈ¥ÇØ 2007³â Ã¹ ¾Æµé Ãâ»ê ÈÄ 2009³â¿¡ µÑÂ° µþÀ» ³º¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    10
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    ÇÑÀåÀÇ »çÁøÀÌ ¼¼»óÀ» ¹Ù²Û´Ù, °æ»óÀÏº¸ Ã¢°£ 28ÁÖ³â º¸µµ»çÁø...
    ¿ï»ê¹Î¿¹ÃÑ ±ØÀ§¿øÈ¸, 26~27ÀÏ ¿ï»ê¸¶´çÇÑ¸¶´ç
    ¿ï»ê-ÀüºÏ Çö´ë¹Ì¼ú Èå¸§ ÇÑ´«¿¡
    ÀÎ±âÀ¥Å÷ ¡®¿î»¡·Î¸Ç½º¡¯, µå¶ó¸¶¿¡ ÀÌ¾î ¿¬±ØÀ¸·Î

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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