¡®Ã¹ °ø°³¡¯ °¶·°½Ã³ëÆ®8 ¾î¸¶¾î¸¶ÇÑ ½ºÆå...¡°µà¾ó Ä«¸Þ¶ó Å¾Àç"

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.24 ¸ñ 15:03
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.24  
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Ã¹ °ø°³µÈ »ï¼ºÀüÀÚ ‘°¶·°½Ã³ëÆ® 8’ÀÇ È­·ÁÇÑ ½ºÆåÀÌ ´«±æÀ» ²ö´Ù.

»ï¼ºÀüÀÚ´Â 23ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ¹Ì±¹ ´º¿å ¸ÇÇØÆ°ÀÇ º¹ÇÕ Àü½ÃÀå ÆÄÅ© ¾Öºñ´º ¾Æ¸ð¸®¿¡¼­ ‘»ï¼º °¶·°½Ã ¾ðÆÑ’ Çà»ç¸¦ ¿­°í ´ëÈ­¸é ½º¸¶Æ®Æù °¶·°½Ã³ëÆ®8À» Ã³À½À¸·Î ¼±º¸¿´´Ù.

ÀÌ³¯ °ø°³µÈ °¶·°½Ã³ëÆ® 8Àº °¶·°½Ã ³ëÆ® Á¦Ç° Áß °¡Àå Å« 6.3Çü È­¸é(½ºÅ©¸°)À» Å¾ÀçÇÏ°í »ï¼ºÀüÀÚÀÇ µ¶ÀÚÀûÀÎ ±â¼ú·Î ¿Ï¼ºÇÑ ÀÎÇÇ´ÏÆ¼ µð½ºÇÃ·¹ÀÌ µðÀÚÀÎÀ» Àû¿ëÇØ ÇÑ ¼ÕÀ¸·Îµµ Æí¾ÈÇÏ°Ô »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÃÖÀûÀÇ ±×¸³°¨À» Á¦°øÇÑ´Ù.

¶ÇÇÑ ¼¼°è ÃÖÃÊ·Î 1200¸¸ È­¼ÒÀÇ µà¾ó Ä«¸Þ¶ó¿¡ µà¾ó ±¤ÇÐ½Ä ¼Õ¶³¸² º¸Á¤(OIS, Optical Image Stabilization)À» Å¾ÀçÇØ ÇÑ Â÷¿ø ³ôÀº Ä«¸Þ¶ó »ç¿ë °æÇèÀ» Á¦°øÇÑ´Ù.

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‘°¶·°½Ã ³ëÆ®8’Àº °¶·°½Ã ½º¸¶Æ®Æù °íÀ¯ÀÇ °­·ÂÇÑ ¼º´Éµµ ÇÑ ´Ü°è ´õ ÁøÈ­½ÃÄ×´Ù. »ï¼ºÀüÀÚ°¡ µ¶ÀÚ °³¹ßÇÑ Áö´ÉÇü ÀÎÅÍÆäÀÌ½º ‘ºò½ººñ(Bixby)’´Â À½¼º, ÅÍÄ¡, Ä«¸Þ¶ó µî ´Ù¾çÇÑ ÀÔ·Â ¹æ½ÄÀ» ÅëÇØ Á¤º¸¸¦ ¹Þ¾ÆµéÀÌ°í, »ç¿ëÀÚÀÇ »óÈ²°ú ¸Æ¶ôÀ» ÀÌÇØÇØ »ç¿ëÀÚ ¸ÂÃãÇü ¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù.

ÅÍÄ¡·Î °¡´ÉÇÑ °ÅÀÇ ¸ðµç ¸í·ÉÀ» À½¼ºÀ¸·Î Áö¿øÇÏ´Â ‘ºò½ººñ º¸ÀÌ½º’´Â ÇöÀç Àü ¼¼°è 200¿©°³±¹¿¡¼­ ¿µ¾î¿Í ÇÑ±¹¾î·Î Á¦°øµÇ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ ¹Û¿¡µµ ½º¸¶Æ®Æù »Ó ¾Æ´Ï¶ó S Ææ ÀÚÃ¼ ¸ðµÎ IP68 µî±ÞÀÇ ¹æ¼ö·¹æÁø Áö¿ø, È«Ã¤ Áö¹® ¾ó±¼ ÀÎ½Ä µî »ýÃ¼ÀÎÁõ, À¯¹«¼± ±Þ¼Ó ÃæÀü, 10³ª³ë ÇÁ·Î¼¼¼­?6GB RAM µî °¶·°½Ã ½º¸¶Æ®Æù °íÀ¯ÀÇ °­·ÂÇÑ ¼º´ÉÀ» °®Ãè´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    8
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    9
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    10
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    ÇÑÀåÀÇ »çÁøÀÌ ¼¼»óÀ» ¹Ù²Û´Ù, °æ»óÀÏº¸ Ã¢°£ 28ÁÖ³â º¸µµ»çÁø...
    ¿ï»ê¹Î¿¹ÃÑ ±ØÀ§¿øÈ¸, 26~27ÀÏ ¿ï»ê¸¶´çÇÑ¸¶´ç
    ¿ï»ê-ÀüºÏ Çö´ë¹Ì¼ú Èå¸§ ÇÑ´«¿¡
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    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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