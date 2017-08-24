¡®Ã¹ °ø°³¡¯ °¶·°½Ã³ëÆ®8 ¾î¸¶¾î¸¶ÇÑ ½ºÆå...¡°µà¾ó Ä«¸Þ¶ó Å¾Àç"

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Ã¹ °ø°³µÈ »ï¼ºÀüÀÚ ‘°¶·°½Ã³ëÆ® 8’ÀÇ È·ÁÇÑ ½ºÆåÀÌ ´«±æÀ» ²ö´Ù.
»ï¼ºÀüÀÚ´Â 23ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ¹Ì±¹ ´º¿å ¸ÇÇØÆ°ÀÇ º¹ÇÕ Àü½ÃÀå ÆÄÅ© ¾Öºñ´º ¾Æ¸ð¸®¿¡¼ ‘»ï¼º °¶·°½Ã ¾ðÆÑ’ Çà»ç¸¦ ¿°í ´ëÈ¸é ½º¸¶Æ®Æù °¶·°½Ã³ëÆ®8À» Ã³À½À¸·Î ¼±º¸¿´´Ù.
ÀÌ³¯ °ø°³µÈ °¶·°½Ã³ëÆ® 8Àº °¶·°½Ã ³ëÆ® Á¦Ç° Áß °¡Àå Å« 6.3Çü È¸é(½ºÅ©¸°)À» Å¾ÀçÇÏ°í »ï¼ºÀüÀÚÀÇ µ¶ÀÚÀûÀÎ ±â¼ú·Î ¿Ï¼ºÇÑ ÀÎÇÇ´ÏÆ¼ µð½ºÇÃ·¹ÀÌ µðÀÚÀÎÀ» Àû¿ëÇØ ÇÑ ¼ÕÀ¸·Îµµ Æí¾ÈÇÏ°Ô »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÃÖÀûÀÇ ±×¸³°¨À» Á¦°øÇÑ´Ù.
¶ÇÇÑ ¼¼°è ÃÖÃÊ·Î 1200¸¸ È¼ÒÀÇ µà¾ó Ä«¸Þ¶ó¿¡ µà¾ó ±¤ÇÐ½Ä ¼Õ¶³¸² º¸Á¤(OIS, Optical Image Stabilization)À» Å¾ÀçÇØ ÇÑ Â÷¿ø ³ôÀº Ä«¸Þ¶ó »ç¿ë °æÇèÀ» Á¦°øÇÑ´Ù.
SÆæÀº ÆæÆÁ Áö¸§ 0.7mm, ÇÊ¾Ð 4.096´Ü°è·Î ¼¼ºÐÈ µÆ´Ù. ‘SÆæ’Àº ³ª¸¸ÀÇ °³¼º ÀÖ´Â GIF ÆÄÀÏÀ» ¸¸µé ¼ö ÀÖ´Â ‘¶óÀÌºê ¸Þ½ÃÁö’¸¦ Áö¿øÇÏ¸ç »õ·Î¿î Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ¹æ½ÄÀ» ¼±º¸ÀÎ´Ù.
‘°¶·°½Ã ³ëÆ®8’Àº °¶·°½Ã ½º¸¶Æ®Æù °íÀ¯ÀÇ °·ÂÇÑ ¼º´Éµµ ÇÑ ´Ü°è ´õ ÁøÈ½ÃÄ×´Ù. »ï¼ºÀüÀÚ°¡ µ¶ÀÚ °³¹ßÇÑ Áö´ÉÇü ÀÎÅÍÆäÀÌ½º ‘ºò½ººñ(Bixby)’´Â À½¼º, ÅÍÄ¡, Ä«¸Þ¶ó µî ´Ù¾çÇÑ ÀÔ·Â ¹æ½ÄÀ» ÅëÇØ Á¤º¸¸¦ ¹Þ¾ÆµéÀÌ°í, »ç¿ëÀÚÀÇ »óÈ²°ú ¸Æ¶ôÀ» ÀÌÇØÇØ »ç¿ëÀÚ ¸ÂÃãÇü ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù.
ÅÍÄ¡·Î °¡´ÉÇÑ °ÅÀÇ ¸ðµç ¸í·ÉÀ» À½¼ºÀ¸·Î Áö¿øÇÏ´Â ‘ºò½ººñ º¸ÀÌ½º’´Â ÇöÀç Àü ¼¼°è 200¿©°³±¹¿¡¼ ¿µ¾î¿Í ÇÑ±¹¾î·Î Á¦°øµÇ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ ¹Û¿¡µµ ½º¸¶Æ®Æù »Ó ¾Æ´Ï¶ó S Ææ ÀÚÃ¼ ¸ðµÎ IP68 µî±ÞÀÇ ¹æ¼ö·¹æÁø Áö¿ø, È«Ã¤ Áö¹® ¾ó±¼ ÀÎ½Ä µî »ýÃ¼ÀÎÁõ, À¯¹«¼± ±Þ¼Ó ÃæÀü, 10³ª³ë ÇÁ·Î¼¼¼?6GB RAM µî °¶·°½Ã ½º¸¶Æ®Æù °íÀ¯ÀÇ °·ÂÇÑ ¼º´ÉÀ» °®Ãè´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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