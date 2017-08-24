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24ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½ÃºÎÅÍ ÇÏ³ªÆ¼ÄÏÀ» ÅëÇØ ‘2017 ÀÎÃµÇÑ·ù°ü±¤ ÄÜ¼Æ®’ 2Â÷ Æ¼ÄÏ ¿¹¸Å°¡ ÀÌ·ïÁ³´Ù.
ÀÌ³¯ Æ¼ÄÏÀº ¿¹¸Å¸¦ ½ÃÀÛÇÑ Áö 1ºÐµµ µÇÁö ¾Ê¾Æ ¸ÅÁøµÇ´Â ±â¿°À» ÅäÇß´Ù.
ÀÎÃµÇÑ·ù°ü±¤ÄÜ¼Æ®(INK·Incheon K-POP Concert)´Â 2009³â ½ÃÀÛµÅ ¿ÃÇØ 9È¸Â°¸¦ ¸Â´Â Çà»ç·Î ÀÎÃµ½Ã°¡ ¿Ü±¹ÀÎ °ü±¤°´ À¯Ä¡¿Í ÇÑ·ù È°¼ºÈ¸¦ À§ÇØ ÁÖÃÖµÇ´Â °ø¿¬ÀÌ´Ù.
ÄÜ¼Æ®´Â ¿À´Â 9¿ù 9ÀÏ ÀÎÃµ¹®ÇÐ°æ±âÀå¿¡¼ °³ÃÖµÈ´Ù. ÀÔÀå±ÇÀº Àü¼® ¹«·áÀÌ¸ç Æ¼ÄÏ ¿¹¸ÅÀÚ´Â Æ¼ÄÏ ¼ö¼ö·á·¹è¼Û·á¸¸ ºÎ´ãÇÏ¸é µÈ´Ù. 1Â÷ Æ¼ÄÏÀº Áö³ 8ÀÏ ¿ÀÇÂµÆ´Ù.
ÀÌ¹ø ‘2017 ÀÎÃµÇÑ·ù°ü±¤ÄÜ¼Æ®’¿¡´Â ¿ö³Ê¿ø, ÇÏÀÌ¶óÀÌÆ®, ºò½º LR, ¼±¹Ì, ¿©ÀÚÄ£±¸, °ø¹ÎÁö(2NE1), Æ¼¾Æ¶ó, ·¯ºí¸®Áî, ±è»ç¹«¿¤, À§Å°¹ÌÅ°, ¸ð¸ð·£µå, ´ÙÀÌ¾Æ µîÀÇ Ãâ¿¬ÀÌ ¿¹Á¤µÅ ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí Æ¼ÄÏ ¿¹¸Å¿¡ ½ÇÆÐÇÑ KÆË ÆÒµéÀº 1ºÐ ÄÆ ¿¹¸Å¿¡ ³î¶ó¿òÀ» ±ÝÄ¡ ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù.
´©¸®²ÛµéÀº “1ºÐÄÆ ½ÇÈ³Ä”, “1ºÐµµ ¾È µÈ µí”, “1ºÐ¿¡ Á¢¼ÓµÇ±æ·¡ ½Å³ª¼ °¬´õ´Ï ¸ÅÁøÀÌ¾ß”, “Àå³ ¾ø´Ù ÁøÂ¥”, “¾î¶»°Ô ÇÏ¸é 1ºÐµµ ¾È µÅ¼ ¸ÅÁøÀÌ µÇ´Â°Å³Ä”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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