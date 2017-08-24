¡®ÇÑ³¢ÁÝ¼î¡¯ ±è¼±¾ÆÀÇ ±Ø´ÜÀû ´ÙÀÌ¾îÆ® ¹æ¹ýÀº? ¡°4°³¿ù µ¿¾È ÇÏ·ç 2½Ã°£¾¿¸¸ ÀÚ¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.24 ¸ñ 15:03
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½ÂÀÎ 2017.08.24  
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‘³»ÀÌ¸§Àº ±è»ï¼ø’ ÃÔ¿µ ´ç½Ã 70kg °¡±îÀÌ »ìÀ» Âî¿ü´ø ±è¼±¾Æ´Â Á¾¿µ ÈÄ ¼® ´Þ µ¿¾È ÀçÈ°ÀÇÇÐ°ú¿Í ÇÑ¹æÄ¡·á¸¦ º´ÇàÇÏ¸ç °Ç°­È¸º¹°ú ´ÙÀÌ¾îÆ®¿¡ µ¹ÀÔÇß´Ù.

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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