¡®ÇÑ³¢ÁÝ¼î¡¯ ±è¼±¾ÆÀÇ ±Ø´ÜÀû ´ÙÀÌ¾îÆ® ¹æ¹ýÀº? ¡°4°³¿ù µ¿¾È ÇÏ·ç 2½Ã°£¾¿¸¸ ÀÚ¡±

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Áö³ 23ÀÏ JTBC ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ‘ÇÑ³¢ÁÝ¼î’¿¡¼´Â ÀÌ°æ±Ô, °È£µ¿ ÇüÁ¦¿Í ¹äµ¿¹« ±è¼±¾Æ, ¹ÎÈ£°¡ ¿ë»ê±¸ ÈÄ¾Ïµ¿À» Ã£¾Ò´Ù.
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