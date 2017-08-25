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ÀÎÅÍ³Ý ¿ìÃ¼±¹Àº 25ÀÏºÎÅÍ '¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É ÃëÀÓ 100ÀÏ ±â³ä ¿ìÇ¥Ã¸' 2Â÷ ¿¹¾àÀ» Á¢¼ö ¹Þ´Â´Ù°í ¹àÇû´Ù. ÃÑ°ý ¿ìÃ¼±¹°ú ÀÎÅÍ³Ý ¿ìÃ¼±¹¿¡¼ ¿À´Â 28ÀÏ±îÁö ¿¹¾àÀ» ¹Þ´Â´Ù.
¾Õ¼ Áö³ 17ÀÏ ¹® ´ëÅë·É ÃëÀÓ 100ÀÏÀ» ¸Â¾Æ ¹ßÇàµÈ ¿ìÇ¥Ã¸Àº ´çÃÊ ¹ßÇàÇÑ 2¸¸ ºÎ¿Í 1Â÷·Î Ãß°¡ Á¦ÀÛÇÑ 1¸¸ 2000ºÎ°¡ ¿ÏÀü ¸ÅÁøµÆ´Ù. ÀÌÈÄ Ãß°¡ ±¸¸Å¸¦ ¿øÇÏ´Â ¹®ÀÇ°¡ ÆøÁÖÇØ Ãß°¡ ¹ßÇàÇÏ°Ô µÆ´Ù.
ÀÌ³¯ Ã¹ ¿¹¾à Á¢¼ö°¡ ½ÃÀÛ µÇ°í ÀÎÅÍ³Ý ¿ìÃ¼±¹Àº ÀÌ¿ëÀÚµéÀÌ ¸ô·Á È¨ÆäÀÌÁö ¼¹ö °úºÎÇÏ·Î ÀÏ½ÃÀû ¸¶ºñ°¡ µÆ´Ù. ÁÖ¿ä ¿Â¶óÀÎÆ÷ÅÐ»çÀÌÆ®¿¡µµ ‘¿ìÃ¼±¹’ÀÌ ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î »óÀ§±Ç¿¡ ·©Å© µÅ ÀÎ±â¸¦ ¹Ý¿µÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ¿Â¶ûÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “¹ã ´Ê°Ô³ª »õº®¿¡ µµÀüÇØ¾ß °Ú´Ù” “Áö±Ý ÀÎÅÍ³Ý¿ìÃ¼±¹. ¿òÁ÷ÀÓÀÌ ÀüÇô ¾øÀ½” “Á¢¼ÓÀÌ ¿Ö ¾ÈµÇÁö?” “¼¹ö ÅÍÁ³´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, Ãß°¡ ¹ßÇà ¼ö·®Àº ¿¹¾à Á¢¼öÇÑ ¸¸Å Á¦ÀÛµÇ¸ç 1ÀÎ 1ºÎ·Î Á¦ÇÑµÈ´Ù. ¿ä±ÝÀº 2¸¸3000¿øÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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