[ÀÌÀç¿ë ¼±°í] ±èÁøµ¿ ºÎÀåÆÇ»ç, Áö³­ Áø°æÁØ ¡®³Ø½¼ °øÂ¥ÁÖ½Ä¡¯ ¹«ÁË¼±°í...¡®ºñ³­ ¹ÞÀº ÀÌÀ¯´Â?¡¯

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ÇÑÆí, ±èÁøµ¿ ÆÇ»ç´Â 1968³â»ýÀ¸·Î Ãæ³²¼Ãµ Ãâ½ÅÀÌ´Ù. °í·Á´ëÇÐ±³ ¹ý´ë Á¹¾÷ ÈÄ »ç¹ý°í½Ã 35È¸¸¦ Åë°úÇßÀ¸¸ç, »ç¹ý¿¬¼ö¿ø 25±â¸¦ ¼ö·áÇß´Ù. ÀÌÈÄ ´ë¹ý¿ø ÀçÆÇ¿¬±¸°ü°ú ¼ö¿øÁö¹æ¹ý¿ø ºÎÀåÆÇ»ç µîÀ» °ÅÃÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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