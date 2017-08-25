[1½É ¼±°í]ÀÌÀç¿ë ÀçÆÇ »ýÁß°è, ¹«»êµÈ ÀÌÀ¯´Â?...¡°¼¼±âÀÇ ÀçÆÇ ¸øºÁ ¾Æ½±³×¡±

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ÇÑÆí, ¼¿ïÁß¾ÓÁö¹ý Çü»çÇÕÀÇ27ºÎ´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 2½Ã 30ºÐ 417È£ ´ë¹ýÁ¤¿¡¼ ³ú¹°°ø¿© µî ÇøÀÇ·Î ±¸¼Ó±â¼Ò µÈ ÀÌÀç¿ë ºÎÈ¸Àå ¹× ÇÔ²² ºÒ±¸¼Ó ±â¼ÒµÈ »ï¼º±×·ì ÀüÁ÷ ÀÓ¿ø 4¸íÀÇ ¼±°í °øÆÇÀ» ¿¬´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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