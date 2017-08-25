¡®ÀÌÀç¿ë 1½É¼±°í Â¡¿ª 5³â¡¯ Á¤Ã»·¡ ¡°¹Ú±ÙÇý ³ú¹°¼ö¼öÁË ¼º¸³µÈ ¼À¡±

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ÇÑÆí, ÀÌ³¯ ÀÌ ºÎÈ¸ÀåÀº ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·É°ú ÃÖ¼ø½Ç¾¾ Ãø¿¡ 433¾ï¿ø »ó´çÀÇ ³ú¹°À» ÁÖ°Å³ª ÁÖ±â·Î ¾à¼ÓÇÑ ÇøÀÇ µîÀ¸·Î Â¡¿ª 5³âÀÇ ½ÇÇüÀ» ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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