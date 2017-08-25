¡®ºÕºÕÆÄ¿ö¡¯ ºÕX ±è»ç¹«¿¤ ¿­±¤ÀÇ ´í½º ¡®ÇÕÀÌ ¾ÆÁÖ Âû¶±¡¯...¡°µÑÀÌ Çà»ç °¡³ª¿ä?¡±

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SBSÆÄ¿öFM ‘ºÕºÕÆÄ¿ö’ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥¿¡´Â Áö³ 23ÀÏ ‘¿À´ÃÀÇ #¿À´Ù°¡´Ù ¼Õ´Ô 2002³â»ýÀÇ À§¾ö #»ç¹«¿¤ #½Ä½ºÆ¾ ºÕµð¿Í ½º¹«»ì ¤º..¤¿. »ç¹«¿¤À» À§ÇØ ±â²¨ÀÌ Ä«¸Þ¶ó¸¦ Áû¾îÁö´Â #¸ÚÁø¼±¹è #¾Æºü¿Í¾Æµé¾Æ´Ï°í #¿À´ÃÃ³À½¸¸³ #°¡¿ä°è¼±ÈÄ¹è #ÇÕÀÌ¾ÆÁÖÂû¶±Äá¶±¹«Áö°³¶±’¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² ÂªÀº µ¿¿µ»óÀÌ °ÔÀçµÆ´Ù.
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