¡®°áº°¼³¡¯ ÀÌÁØ±â ÀüÇýºó, ·¯ºê½ºÅä¸® ¡®³²´Þ¶ó¡¯...¡°³» SNS¿¡ ÀÚ²Ù ´ñ±Û ´Þ´õ¶ó¡±

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ÀüÇýºóÀº Áö³ ¹æ¼ÛµÈ KBS ‘ÇØÇÇÅõ°Ô´õ3’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ “³Ê¹« ¿À·§µ¿¾È Çü, µ¿»ýÃ³·³ Áö³Â´Ù. ¿ì¸° ¼·Î ¾È ¾î¿ï¸°´Ù°í »ý°¢Çß´Ù. ÀÌ·¸°Ô µÉÁö ¸ô¶ú´Ù”¸ç ¸»¹®À» ¿¾ú´Ù.
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ÇÑÆí, 25ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼´Â ÀÌÁØ±â¿Í ÀüÇýºóÀÌ ¹Ù»Û½ºÄÉÁÙ·Î ÃÖ±Ù °áº°Çß´Ù°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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