[ÀÌÀç¿ë 1½É Â¡¿ª 5³â] ¹Ú»ç¸ð ¡°¸¶³à»ç³É ÀÎ¹ÎÀçÆÇ, ¾îÃ³±¸´Ï ¾ø´Ù¡±

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¼¿ïÁß¾ÓÁö¹ý Çü»çÇÕÀÇ27ºÎ(±èÁøµ¿ ºÎÀåÆÇ»ç)´Â 25ÀÏ ÀÌ ºÎÈ¸Àå¿¡°Ô Àû¿ëµÈ °ø¼Ò»ç½Ç°ú °ü·ÃÇØ È¾·É°ú Àç»ê±¹¿ÜµµÇÇ ÇøÀÇ µî 5°³ ÇøÀÇ ¸ðµÎ À¯ÁË·Î ÀÎÁ¤ÇÏ°í Â¡¿ª 5³âÀ» ¼±°íÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¹Ú»ç¸ð ¿Â¶óÀÎ È¨ÆäÀÌÁö¿¡´Â ÀÌ ºÎÈ¸ÀåÀÇ Â¡¿ªÇüÀÌ ºÎ´çÇÏ´Ù´Â ±ÛÀÌ ¼âµµÇß´Ù.
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¶ÇÇÑ ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ¿¡ ‘´ëÇÑ¹Î±¹¿¡¼ °¡Àå ±ú²ýÇÏ°í °¡Àå Á¤Á÷ÇÑ ¹Ú±ÙÇý ´ëÅë·É´Ô°ú »ï¼º ÀÌÀç¿ë ºÎÈ¸Àå µÎ ºÐÀº ÀÌ³ª¶óÀÇ ¿µ¿õ ÀÌ´Ù’ ‘ÀÌÀç¿ë ºÎÈ¸Àå °³ÀÎÀûÀÎ »ý°¢À¸·Î ³»ÀÏ ÁýÇàÀ¯¿¹·Î ²À Á» Ç®¾îÁáÀ¸¸é’ ‘¼¿ï´ë¿¡ ÀÌÀç¿ë ºÎÈ¸Àå°ú ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·É¿¡ ´ëÇÑ °øÁ¤ÇÑ ÀçÆÇÀ» ÃË±¸ÇÏ´Â ´ëÀÚº¸ µîÀå’ µîÀÇ ±ÛÀÌ °ÔÀçµÇ±âµµ Çß´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ ºÎÈ¸ÀåÀÇ ³ú¹°°ø¿© ÇøÀÇ°¡ À¯ÁË·Î ¼±°íµÊ¿¡ µû¶ó ³ú¹°¼ö¼ö ÇøÀÇ µîÀ» ¹Þ°íÀÖ´Â ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·Éµµ ³ú¹° ¼ö¿äÀÚ·Î ÀÎÁ¤µÉ °¡´É¼ºÀÌ ³ô¾ÆÁ³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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