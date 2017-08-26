¿µÈ°è°¡ ‘ÆòÁ¡ Å×·¯’·Î ¸ö»ìÀ» ¾Î°í ÀÖ´Ù.
ÆòÁ¡ Å×·¯´Â ÇØ´ç ¿µÈ¿¡ °íÀÇ·Î ¾ÇÆòÀ» ³²±â°í ÃÖÇÏÁ¡À» ÁÜÀ¸·Î½á ÀüÃ¼ ÆòÁ¡À» ¶³¾î¶ß¸®´Â °ÍÀ» ¸»ÇÑ´Ù.
ÀÌ·± ÇàÀ§´Â ÀáÀç °ü°´ÀÇ ÆÇ´ÜÀ» ¿Ö°î½ÃÅ°°í, °³ºÀ ÃÊ±â ÀÔ¼Ò¹®¿¡ ÀÇÇØ ÁÂ¿ìµÇ´Â ¿µÈ ÈïÇà¿¡µµ Âù¹°À» ³¢¾ñÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.
ÃÖ±Ù ÆòÁ¡ Å×·¯ÀÇ Á÷°ÝÅºÀ» ¸ÂÀº ¿µÈ´Â ‘±ºÇÔµµ’´Ù.
ÀÌ ÀÛÇ°Àº °³ºÀ ´çÀÏ¿¡¸¸ ³×Æ¼Áð ÆòÁ¡(³×ÀÌ¹ö) 1¸¸399°³°¡ ½ñ¾ÆÁ³´Ù. ‘ºÎ»êÇà’, ‘¼³±¹¿Â÷’ÀÇ 2¹è¿¡ ´ÞÇÏ´Â ¼öÄ¡´Ù.
ÀÌ °¡¿îµ¥ ÃÖÇÏÁ¡ÀÎ 1Á¡Àº 4Ãµ54°³·Î 39%¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù. °³ºÀ ÀÌÆ±³¯¿¡µµ ÃÑ 9Ãµ913°³ÀÇ ÆòÁ¡ÀÌ ¿Ã¶ó¿Ô°í, ÀÌ Áß Àý¹ÝÀÌ ³Ñ´Â 5Ãµ440°³°¡ 1Á¡ÀÌ¾ú´Ù. 1Á¡À» ÁØ ³×Æ¼ÁðµéÀº ´ëÃ¼·Î ¿ª»ç ¿Ö°î, ½ºÅ©¸° µ¶°úÁ¡°ú °ü·ÃÇÑ ¾ÇÆòÀ» ½ñ¾Æ³Â´Ù.
±èÇüÈ£ ¿µÈ½ÃÀå ºÐ¼®°¡´Â “°³ºÀÀÏ¿¡ 1¸¸ °³°¡ ³Ñ´Â ÆòÁ¡ÀÌ ´Þ¸° °ÍÀº ÀÌ·ÊÀû”ÀÌ¶ó¸ç “Æ¯È÷ °³ºÀÇÏÀÚ¸¶ÀÚ ¿µÈ ¸¸Á·µµ°¡ 1Á¡¿¡ ºÒ°úÇÑ °ü°´µéÀÌ ¸ô·È´Ù´Â °Íµµ ¿¹¿ÜÀûÀÎ Èå¸§”ÀÌ¶ó°í ºÐ¼®Çß´Ù.
ÀÌ ¶§¹®¿¡ ¿µÈ°è¿¡¼´Â Æ¯Á¤¼¼·ÂÀÌ Á¶Á÷ÀûÀ¸·Î ¾ÇÆò°ú ÇÔ²² ÃÖÀúÁ¡À» ÁØ °ÍÀÌ ¾Æ´Ñ°¡ ÀÇ½ÉÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª ½ÉÁõ¸¸ ÀÖÀ» »Ó È®ÁõÀº ¾ø¾î ¼Ó¸¸ ÅÂ¿ì´Â ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù.
‘±ºÇÔµµ’´Â °á±¹ ¼ÕÀÍºÐ±âÁ¡(700¸¸¸í)ÀÇ ¹®ÅÎÀ» ³ÑÁö ¸øÇÏ°í 657¸¸¸í¿¡ ¸Ó¹°·¶´Ù. ±èÇüÈ£ ºÐ¼®°¡´Â “(³·Àº ÆòÁ¡ÀÇ) Àý´ë·®ÀÌ ÀÓ°èÁ¡À» ³Ñ¾î¼¸é °ü°´µéÀÇ ¼±ÅÃ¿¡µµ °£Á¢ÀûÀ¸·Î ¿µÇâÀ» ÁÙ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¿µÈ È«º¸»ç °ü°èÀÚ´Â “¾î´À ¼±±îÁö´Â ÆòÁ¡ ’°ü¸®‘°¡ °¡´ÉÇÏÁö¸¸, ÆòÁ¡ °³¼ö°¡ 3Ãµ°³¸¦ ³Ñ¾î°¡¸é ±× µÚºÎÅÍ´Â Èå¸§¿¡ ¸Ã±æ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù”°í ÅÐ¾î³ù´Ù.
»ç½Ç ¿µÈ°èÀÇ ÆòÁ¡Å×·¯´Â ¾îÁ¦¿À´Ã ÀÏÀÌ ¾Æ´Ï´Ù.
‘º¯È£ÀÎ’ÀÌ³ª 5.18 ±¤ÁÖ ¹ÎÁÖÈ¿îµ¿À» ´Ù·é ‘26³â’ µî ¿ª»ç³ª Á¤Ä¡ °ü·Ã ¼ÒÀç ¿µÈ°¡ µîÀåÇÒ ¶§¸¶´Ù ¾î±è¾øÀÌ µîÀåÇß´Ù.
¿µÈ ¿ÜÀûÀÎ ÀÌÀ¯·Î ÆòÁ¡Å×·¯¸¦ ´çÇÏ±âµµ ÇÑ´Ù. ‘ºÒÇÑ´ç:³ª»Û ³ðµéÀÇ ¼¼»ó’ÀÇ °æ¿ì º¯¼ºÇö °¨µ¶ÀÌ ‘SNS ¸·¸» ÆÄ¹®’¿¡ ÈÛ½ÎÀÌ¸é¼ ÆòÁ¡ Å×·¯¿¡ ½Ã´Þ·È´Ù. Áö³ÇØ ‘ÇØ¾îÈ’´Â ÁÖ¿¬ÀÎ ÇÑÈ¿ÁÖÀÇ µ¿»ýÀÌ ±º´ë °¡È¤ÇàÀ§ °¡ÇØÀÚ·Î ¿¬·çµÆ´Ù´Â ÀÇÈ¤À» ¹ÞÀ¸¸é¼ ÆòÁ¡ Å×·¯ÀÇ ´ë»óÀÌ µÆ´Ù.
ÃÖ±Ù¿¡´Â ‘¿©Çø(¿©¼º Çø¿À)’, ‘³²Çø(³²¼º Çø¿À)’À¸·Î ´ëÇ¥µÇ´Â ¼ºº°°¥µîÀÌ ÆòÁ¡ Å×·¯·Î ÀÌ¾îÁö±âµµ ÇÑ´Ù.
Áö³ 23ÀÏ °³ºÀÇÑ ‘ºêÀÌ¾ÆÀÌÇÇ’´Â ¿©¼º ³×Æ¼ÁðµéÀÇ ¹µ¸Å¸¦ ¸Â°í ÀÖ´Ù. ±Ø Áß ¿©¼ºµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÇÑ ÀÜÈ¤ÇÑ ¹üÁË Àå¸éÀÌ ¹®Á¦°¡ µÆ´Ù. “¿©ÀÚ´Â ³²ÀÚÄ³¸¯ÅÍ¸¦ À§ÇÑ ¼ºÀû Æø·ÂÀÇ ´ë»óÀÌ¸ç ±×Àú ³²ÀÚÄ³¸¯ÅÍÀÇ ÀÜÈ¤ÇÔÀ» º¸¿©ÁÖ±â À§ÇÑ ÀåÄ¡¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ù”´Â ÁöÀûÀÌ ³ª¿Ô´Ù.
‘¿©Çø ¿µÈ’¶ó´Â ÇÁ·¹ÀÓ¿¡ ¹Ý´ëÇÏ´Â ³²ÀÚ ³×Æ¼Áðµéµµ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³»¸é¼ ¿µÈ °ü·Ã »çÀÌÆ®¿¡¼´Â °©·ÐÀ»¹ÚÀÌ ¹ú¾îÁö°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ·± ³í¶õÀ» ¹Ý¿µÇÏµí ‘ºêÀÌ¾ÆÀÌÇÇ’ÀÇ ÆòÁ¡ 1Á¡ °³¼ö´Â °³ºÀ Ã¹³¯ 209°³¿¡¼ µÑÂ° ³¯ 643°³·Î 3¹è °¡±îÀÌ ¶Ù¾ú´Ù.
¹ÚÈÆÁ¤ °¨µ¶Àº ÀÌ·± ³í¶õ¿¡ ´ëÇØ ÇÑ ¾ð·Ð°ú ÀÎÅÍºä¿¡¼ “³»°¡ ¿©¼º¿¡ ´ëÇØ ¹«ÁöÇÏ´Ù´Â °É »õ»ï ´Ù½Ã ±ú´Ý°Ô µÆ´Ù”¶ó¸ç “Á¨´õÀû °¨¼ö¼º ¹«Áö¿¡¼ ³ª¿Â °Í”ÀÌ¶ó°í ÇØ¸íÇß´Ù.
ÆòÁ¡Å×·¯´Â ¾Æ´ÏÁö¸¸, ‘Ã»³â°æÂû’Àº Áß±¹µ¿Æ÷µéÀÇ °Å¼¾ Ç×ÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ÀçÇÑµ¿Æ÷ÃÑ¿¬ÇÕÈ¸ µî Áß±¹µ¿Æ÷ °ü·Ã ´ÜÃ¼µéÀº ‘Ã»³â°æÂû’ÀÌ Áß±¹µ¿Æ÷ ÀÌ¹ÌÁö¸¦ ¹üÁËÀÚ·Î ³«ÀÎÂï°í, ´ë¸²µ¿ µî Áß±¹µ¿Æ÷ ¹ÐÁýÁö¿ª »ó±ÇÀ» ¾î·Æ°Ô ¸¸µé¾ú´Ù¸ç Áý´ÜÇàµ¿À» ¿¹°íÇÑ »óÅÂ´Ù. ¶Ç ¿µÈ Á¦ÀÛ»ç µîÀ» »ó´ë·Î »ó¿µ±ÝÁö°¡Ã³ºÐ ½ÅÃ» ¹× »ç°ú¿Í ÇØ¸í µîÀ» ¿ä±¸ÇÏ´Â ¹ýÀû ÀýÂ÷µµ °ð¹Ù·Î Âø¼öÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ‘Ã»³â°æÂû’À» ¸¸µç ¹«ºñ¶ôÀÇ ±èÀçÁß ´ëÇ¥´Â “¿µÈ ¼Ó ³»¿ëÀº Áß±¹µ¿Æ÷¿¡ ´ëÇÑ Æí°ß¿¡¼ ³ª¿Â ¼³Á¤Àº ¾Æ´Ï´Ù”¸é¼ “È¤½Ã¶óµµ ºÒÆíÇÔÀ» ´À³¢½Å ºÎºÐÀÌ ÀÖ´Ù¸é »ç°úÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¿µÈ Àü¹®°¡µéÀº “°ú°Å¿¡´Â Ã¢ÀÛÀÇ ÀÚÀ¯¶ó´Â Æ² ¾È¿¡¼ ¿ëÀÎµÈ Ãø¸éÀÌ ÀÖÁö¸¸, ÃÖ±Ù °ü°´µéÀº Á¨´õ(¼º)³ª Æ¯Á¤°èÃþ¿¡ ´ëÇÑ Æí°ß¿¡ ¹Î°¨ÇÏ°í, º»ÀÎµéÀÌ ´À³¤ ºÒÆíÇÔÀ» °¡°¨ ¾øÀÌ Ç¥ÇöÇÏ±â ¶§¹®¿¡ ¿µÈ¸¦ ¸¸µé ¶§ °ü½À¿¡ ÀÇÁ¸ÇÏ±âº¸´Ù Á» ´õ ¼¼½ÉÇÑ ÁÖÀÇ¸¦ ±â¿ïÀÏ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù”°í ÁöÀûÇß´Ù.
´Ù¸¸, ¿µÈ¿¡ ´ëÇÑ ¹«Â÷º°ÀûÀÎ º°Á¡Å×·¯´Â Ã¢ÂøÀÚÀÇ Ã¢ÀÛÀÇ¿åÀ» ²ª°í, ¿µÈ½ÃÀå ÀüÃ¼¿¡ ºÎÁ¤ÀûÀÎ ¿µÇâÀ» ³¢Ä¡´Â ¸¸Å °ü°´°ú ³×Æ¼Áðµéµµ º¸´Ù Ã¥ÀÓ°¨ ÀÖ´Â ÅÂµµ¸¦ º¸¿©¾ß ÇÑ´Ù°í °Á¶Çß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >