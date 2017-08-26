°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.26 Åä 20:11
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®±ºÇÔµµ¡¯ ¡®ºêÀÌ¾ÆÀÌÇÇ¡¯¡¦ÆòÁ¡ Å×·¯·Î ¸ö»ì ¾Î´Â ¿µÈ­°è¡®Ã»³â°æÂû¡¯Àº Áß±¹µ¿Æ÷µé ¹Ý¹ß »ç¡¦Áý´ÜÇàµ¿ ¿¹°í
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.26  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®

¿µÈ­°è°¡ ‘ÆòÁ¡ Å×·¯’·Î ¸ö»ìÀ» ¾Î°í ÀÖ´Ù.

ÆòÁ¡ Å×·¯´Â ÇØ´ç ¿µÈ­¿¡ °íÀÇ·Î ¾ÇÆòÀ» ³²±â°í ÃÖÇÏÁ¡À» ÁÜÀ¸·Î½á ÀüÃ¼ ÆòÁ¡À» ¶³¾î¶ß¸®´Â °ÍÀ» ¸»ÇÑ´Ù.

ÀÌ·± ÇàÀ§´Â ÀáÀç °ü°´ÀÇ ÆÇ´ÜÀ» ¿Ö°î½ÃÅ°°í, °³ºÀ ÃÊ±â ÀÔ¼Ò¹®¿¡ ÀÇÇØ ÁÂ¿ìµÇ´Â ¿µÈ­ ÈïÇà¿¡µµ Âù¹°À» ³¢¾ñÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.

ÃÖ±Ù ÆòÁ¡ Å×·¯ÀÇ Á÷°ÝÅºÀ» ¸ÂÀº ¿µÈ­´Â ‘±ºÇÔµµ’´Ù.

ÀÌ ÀÛÇ°Àº °³ºÀ ´çÀÏ¿¡¸¸ ³×Æ¼Áð ÆòÁ¡(³×ÀÌ¹ö) 1¸¸399°³°¡ ½ñ¾ÆÁ³´Ù. ‘ºÎ»êÇà’, ‘¼³±¹¿­Â÷’ÀÇ 2¹è¿¡ ´ÞÇÏ´Â ¼öÄ¡´Ù.

ÀÌ °¡¿îµ¥ ÃÖÇÏÁ¡ÀÎ 1Á¡Àº 4Ãµ54°³·Î 39%¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù. °³ºÀ ÀÌÆ±³¯¿¡µµ ÃÑ 9Ãµ913°³ÀÇ ÆòÁ¡ÀÌ ¿Ã¶ó¿Ô°í, ÀÌ Áß Àý¹ÝÀÌ ³Ñ´Â 5Ãµ440°³°¡ 1Á¡ÀÌ¾ú´Ù. 1Á¡À» ÁØ ³×Æ¼ÁðµéÀº ´ëÃ¼·Î ¿ª»ç ¿Ö°î, ½ºÅ©¸° µ¶°úÁ¡°ú °ü·ÃÇÑ ¾ÇÆòÀ» ½ñ¾Æ³Â´Ù.
±èÇüÈ£ ¿µÈ­½ÃÀå ºÐ¼®°¡´Â “°³ºÀÀÏ¿¡ 1¸¸ °³°¡ ³Ñ´Â ÆòÁ¡ÀÌ ´Þ¸° °ÍÀº ÀÌ·ÊÀû”ÀÌ¶ó¸ç “Æ¯È÷ °³ºÀÇÏÀÚ¸¶ÀÚ ¿µÈ­ ¸¸Á·µµ°¡ 1Á¡¿¡ ºÒ°úÇÑ °ü°´µéÀÌ ¸ô·È´Ù´Â °Íµµ ¿¹¿ÜÀûÀÎ Èå¸§”ÀÌ¶ó°í ºÐ¼®Çß´Ù.

ÀÌ ¶§¹®¿¡ ¿µÈ­°è¿¡¼­´Â Æ¯Á¤¼¼·ÂÀÌ Á¶Á÷ÀûÀ¸·Î ¾ÇÆò°ú ÇÔ²² ÃÖÀúÁ¡À» ÁØ °ÍÀÌ ¾Æ´Ñ°¡ ÀÇ½ÉÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª ½ÉÁõ¸¸ ÀÖÀ» »Ó È®ÁõÀº ¾ø¾î ¼Ó¸¸ ÅÂ¿ì´Â ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù.

‘±ºÇÔµµ’´Â °á±¹ ¼ÕÀÍºÐ±âÁ¡(700¸¸¸í)ÀÇ ¹®ÅÎÀ» ³ÑÁö ¸øÇÏ°í 657¸¸¸í¿¡ ¸Ó¹°·¶´Ù. ±èÇüÈ£ ºÐ¼®°¡´Â “(³·Àº ÆòÁ¡ÀÇ) Àý´ë·®ÀÌ ÀÓ°èÁ¡À» ³Ñ¾î¼­¸é °ü°´µéÀÇ ¼±ÅÃ¿¡µµ °£Á¢ÀûÀ¸·Î ¿µÇâÀ» ÁÙ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

¿µÈ­ È«º¸»ç °ü°èÀÚ´Â “¾î´À ¼±±îÁö´Â ÆòÁ¡ ’°ü¸®‘°¡ °¡´ÉÇÏÁö¸¸, ÆòÁ¡ °³¼ö°¡ 3Ãµ°³¸¦ ³Ñ¾î°¡¸é ±× µÚºÎÅÍ´Â Èå¸§¿¡ ¸Ã±æ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù”°í ÅÐ¾î³ù´Ù.

»ç½Ç ¿µÈ­°èÀÇ ÆòÁ¡Å×·¯´Â ¾îÁ¦¿À´Ã ÀÏÀÌ ¾Æ´Ï´Ù.

‘º¯È£ÀÎ’ÀÌ³ª 5.18 ±¤ÁÖ ¹ÎÁÖÈ­¿îµ¿À» ´Ù·é ‘26³â’ µî ¿ª»ç³ª Á¤Ä¡ °ü·Ã ¼ÒÀç ¿µÈ­°¡ µîÀåÇÒ ¶§¸¶´Ù ¾î±è¾øÀÌ µîÀåÇß´Ù.

¿µÈ­ ¿ÜÀûÀÎ ÀÌÀ¯·Î ÆòÁ¡Å×·¯¸¦ ´çÇÏ±âµµ ÇÑ´Ù. ‘ºÒÇÑ´ç:³ª»Û ³ðµéÀÇ ¼¼»ó’ÀÇ °æ¿ì º¯¼ºÇö °¨µ¶ÀÌ ‘SNS ¸·¸» ÆÄ¹®’¿¡ ÈÛ½ÎÀÌ¸é¼­ ÆòÁ¡ Å×·¯¿¡ ½Ã´Þ·È´Ù. Áö³­ÇØ ‘ÇØ¾îÈ­’´Â ÁÖ¿¬ÀÎ ÇÑÈ¿ÁÖÀÇ µ¿»ýÀÌ ±º´ë °¡È¤ÇàÀ§ °¡ÇØÀÚ·Î ¿¬·çµÆ´Ù´Â ÀÇÈ¤À» ¹ÞÀ¸¸é¼­ ÆòÁ¡ Å×·¯ÀÇ ´ë»óÀÌ µÆ´Ù.

ÃÖ±Ù¿¡´Â ‘¿©Çø(¿©¼º Çø¿À)’, ‘³²Çø(³²¼º Çø¿À)’À¸·Î ´ëÇ¥µÇ´Â ¼ºº°°¥µîÀÌ ÆòÁ¡ Å×·¯·Î ÀÌ¾îÁö±âµµ ÇÑ´Ù.

Áö³­ 23ÀÏ °³ºÀÇÑ ‘ºêÀÌ¾ÆÀÌÇÇ’´Â ¿©¼º ³×Æ¼ÁðµéÀÇ ¹µ¸Å¸¦ ¸Â°í ÀÖ´Ù. ±Ø Áß ¿©¼ºµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÇÑ ÀÜÈ¤ÇÑ ¹üÁË Àå¸éÀÌ ¹®Á¦°¡ µÆ´Ù. “¿©ÀÚ´Â ³²ÀÚÄ³¸¯ÅÍ¸¦ À§ÇÑ ¼ºÀû Æø·ÂÀÇ ´ë»óÀÌ¸ç ±×Àú ³²ÀÚÄ³¸¯ÅÍÀÇ ÀÜÈ¤ÇÔÀ» º¸¿©ÁÖ±â À§ÇÑ ÀåÄ¡¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ù”´Â ÁöÀûÀÌ ³ª¿Ô´Ù.

‘¿©Çø ¿µÈ­’¶ó´Â ÇÁ·¹ÀÓ¿¡ ¹Ý´ëÇÏ´Â ³²ÀÚ ³×Æ¼Áðµéµµ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³»¸é¼­ ¿µÈ­ °ü·Ã »çÀÌÆ®¿¡¼­´Â °©·ÐÀ»¹ÚÀÌ ¹ú¾îÁö°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ·± ³í¶õÀ» ¹Ý¿µÇÏµí ‘ºêÀÌ¾ÆÀÌÇÇ’ÀÇ ÆòÁ¡ 1Á¡ °³¼ö´Â °³ºÀ Ã¹³¯ 209°³¿¡¼­ µÑÂ° ³¯ 643°³·Î 3¹è °¡±îÀÌ ¶Ù¾ú´Ù.

¹ÚÈÆÁ¤ °¨µ¶Àº ÀÌ·± ³í¶õ¿¡ ´ëÇØ ÇÑ ¾ð·Ð°ú ÀÎÅÍºä¿¡¼­ “³»°¡ ¿©¼º¿¡ ´ëÇØ ¹«ÁöÇÏ´Ù´Â °É »õ»ï ´Ù½Ã ±ú´Ý°Ô µÆ´Ù”¶ó¸ç “Á¨´õÀû °¨¼ö¼º ¹«Áö¿¡¼­ ³ª¿Â °Í”ÀÌ¶ó°í ÇØ¸íÇß´Ù.

ÆòÁ¡Å×·¯´Â ¾Æ´ÏÁö¸¸, ‘Ã»³â°æÂû’Àº Áß±¹µ¿Æ÷µéÀÇ °Å¼¾ Ç×ÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ÀçÇÑµ¿Æ÷ÃÑ¿¬ÇÕÈ¸ µî Áß±¹µ¿Æ÷ °ü·Ã ´ÜÃ¼µéÀº ‘Ã»³â°æÂû’ÀÌ Áß±¹µ¿Æ÷ ÀÌ¹ÌÁö¸¦ ¹üÁËÀÚ·Î ³«ÀÎÂï°í, ´ë¸²µ¿ µî Áß±¹µ¿Æ÷ ¹ÐÁýÁö¿ª »ó±ÇÀ» ¾î·Æ°Ô ¸¸µé¾ú´Ù¸ç Áý´ÜÇàµ¿À» ¿¹°íÇÑ »óÅÂ´Ù. ¶Ç ¿µÈ­ Á¦ÀÛ»ç µîÀ» »ó´ë·Î »ó¿µ±ÝÁö°¡Ã³ºÐ ½ÅÃ» ¹× »ç°ú¿Í ÇØ¸í µîÀ» ¿ä±¸ÇÏ´Â ¹ýÀû ÀýÂ÷µµ °ð¹Ù·Î Âø¼öÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ‘Ã»³â°æÂû’À» ¸¸µç ¹«ºñ¶ôÀÇ ±èÀçÁß ´ëÇ¥´Â “¿µÈ­ ¼Ó ³»¿ëÀº Áß±¹µ¿Æ÷¿¡ ´ëÇÑ Æí°ß¿¡¼­ ³ª¿Â ¼³Á¤Àº ¾Æ´Ï´Ù”¸é¼­ “È¤½Ã¶óµµ ºÒÆíÇÔÀ» ´À³¢½Å ºÎºÐÀÌ ÀÖ´Ù¸é »ç°úÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

¿µÈ­ Àü¹®°¡µéÀº “°ú°Å¿¡´Â Ã¢ÀÛÀÇ ÀÚÀ¯¶ó´Â Æ² ¾È¿¡¼­ ¿ëÀÎµÈ Ãø¸éÀÌ ÀÖÁö¸¸, ÃÖ±Ù °ü°´µéÀº Á¨´õ(¼º)³ª Æ¯Á¤°èÃþ¿¡ ´ëÇÑ Æí°ß¿¡ ¹Î°¨ÇÏ°í, º»ÀÎµéÀÌ ´À³¤ ºÒÆíÇÔÀ» °¡°¨ ¾øÀÌ Ç¥ÇöÇÏ±â ¶§¹®¿¡ ¿µÈ­¸¦ ¸¸µé ¶§ °ü½À¿¡ ÀÇÁ¸ÇÏ±âº¸´Ù Á» ´õ ¼¼½ÉÇÑ ÁÖÀÇ¸¦ ±â¿ïÀÏ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù”°í ÁöÀûÇß´Ù.

´Ù¸¸, ¿µÈ­¿¡ ´ëÇÑ ¹«Â÷º°ÀûÀÎ º°Á¡Å×·¯´Â Ã¢ÂøÀÚÀÇ Ã¢ÀÛÀÇ¿åÀ» ²ª°í, ¿µÈ­½ÃÀå ÀüÃ¼¿¡ ºÎÁ¤ÀûÀÎ ¿µÇâÀ» ³¢Ä¡´Â ¸¸Å­ °ü°´°ú ³×Æ¼Áðµéµµ º¸´Ù Ã¥ÀÓ°¨ ÀÖ´Â ÅÂµµ¸¦ º¸¿©¾ß ÇÑ´Ù°í °­Á¶Çß´Ù.  ¿¬ÇÕ´º½º

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
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  • ¡®±è¹ÎÃ¤¿Í ÆÄÈ¥¡¯ Á¤¿îÅÃ, Çì¾îÁø ÀÌÀ¯´Â?...¡°¹Þ¾Æµé¿´°í, ÇöÀç ¸¹ÀÌ Ãß½º¸¥ »óÅÂ¡±
  • ¡®±ú²ýÇÑ³ª¶ó¡¯, ¡®¸±¸®¾È »ý¸®´ë¡¯ Àü Á¦Ç° È¯ºÒ¡¦¡°¡®±ú²ýÇÑ³ª¶ó¡¯¿¡¼­ ¸¸µç ´Ù¸¥ »ý¸®´ë´Â?¡±
  • ¡®»ï¼º 50¾ï ÅõÀÚ¡¯ ½ÎÀÌ¿ùµå, ·¹Àüµå Ã¤¿¬ ´«¹° ¼¿Ä« ¡®ÀçÁ¶¸í¡¯...¡°³­...°¡²û...´«¹°À» Èê¸°´Ù...¡±
  • °ø°³ ÀÓ¹ÚÇÑ ¡®°¶·°½Ã³ëÆ®8¡¯ ¿¹»ó ½ºÆå º¸´Ï¡¦°¶·°½ÃS8 µðÀÚÀÎ+¿ÀÅ°µå ±×·¹ÀÌ »ö»ó?
  • ÀÓ»ó¾Æ, Á¾±³±îÁö °³Á¾ÇÏ¸ç °áÈ¥ÇÑ ÀÌ¾ß±â ÀçÁ¶¸í¡¦¡°ÀÌÈ¥ ÈÄ µþ¿¡°Ô ¹Ì¾ÈÇØ¡±
    • ¡®±è¹ÎÃ¤¿Í ÆÄÈ¥¡¯ Á¤¿îÅÃ, Çì¾îÁø ÀÌÀ¯´Â?...¡°¹Þ¾Æµé¿´°í, ÇöÀç ¸¹ÀÌ Ãß½º¸¥ »óÅÂ¡± ¡®±è¹ÎÃ¤¿Í ÆÄÈ¥¡¯ Á¤¿îÅÃ, Çì¾îÁø ÀÌÀ¯´Â?...¡°¹Þ¾Æµé¿´°í, ÇöÀç ¸¹ÀÌ Ãß½º¸¥ »óÅÂ¡±
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    [1½É ¼±°í]ÀÌÀç¿ë ÀçÆÇ »ýÁß°è, ¹«»êµÈ ÀÌÀ¯´Â?...¡°¼¼±âÀÇ ÀçÆÇ ¸øºÁ ¾Æ½±³×¡±
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    ¡®¹®ÀçÀÎ ¿ìÇ¥Ã¸¡¯ 1ÀÎ1ºÎ Á¦ÇÑ?...¡°ÀÎÅÍ³Ý ¿ìÃ¼±¹ ºñÈ¸¿øÇÏ´Ï ¿©·¯Àå ±¸¸Å¡± ¿Í±Û¿Í±Û
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    [ÀÌÀç¿ë 1½É Â¡¿ª 5³â] ¹Ú»ç¸ð ¡°¸¶³à»ç³É ÀÎ¹ÎÀçÆÇ, ¾îÃ³±¸´Ï ¾ø´Ù¡±
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    ¡®»óÇâµî º¹¼ö ½ºÆ¼Ä¿¡¯ ±â¹ß¾È ¾ÆÀÌµð¾î? »ç°í À§Çè¡è...¡°±Í½Åº¸°í ±ôÂ¦³î¶ó ÇÚµé È¹¡±
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    ¿°Æ÷¿¹¼úÃ¢ÀÛ¼Ò ÀÔÁÖÀÛ°¡ Á¤¿µÁø¾¾ ¡®ÀÇ¹ÌºÎ¿©¡¯Àü
    ³îÀÌ°¡ µÈ ¿¹¼ú, »ó»ó·ÂÀÇ ½ÇÇö
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 8¿ù 25ÀÏ~)
    µ¿ÇØ´©¸® ÇØ¿Ü ÁøÃâ, 9¿ù ÝÖ 6°³µµ½Ã °ø¿¬

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
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