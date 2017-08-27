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ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.27 ÀÏ 14:50
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ÀÌÇØ·É¾¾ »ìÀÎ»ç°Ç, ±³¼ö´Â À¯¼­¸¦ ¾î¶»°Ô Ã£¾Ò³ª?
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.27  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 26ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼­´Â 2005³â ¼ººÏ±¸ÀÇ ÇÑ ¹ÌÀÔÁÖ ¾ÆÆÄÆ®¿¡¼­ ¹ß»ýÇÑ »ìÀÎ»ç°ÇÀ» Á¶¸íÇß´Ù. SBSÄ¸Ã³.

26ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼­´Â 2005³â ¼ººÏ±¸ÀÇ ÇÑ ¹ÌÀÔÁÖ ¾ÆÆÄÆ®¿¡¼­ ¹ß»ýÇÑ »ìÀÎ»ç°ÇÀ» Á¶¸íÇß´Ù.

2005³â 6¿ù 9ÀÏÀ» ¸¶Áö¸·À¸·Î ½ÇÁ¾µÈ ÀÌÇØ·É ¾¾´Â ÀÏÁÖÀÏ µÚÀÎ 16ÀÏ, Ã»¼Ò¾÷Ã¼ Àü´ÜÁö ¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ®»ý ±è¾¾¿¡ ÀÇÇØ ¼­¿ï ¼ººÏ±¸ÀÇ ÇÑ ¹ÌÀÔÁÖ ¾ÆÆÄÆ® ¾È¹æ È­Àå½Ç¿¡¼­ ½Ã½ÅÀ¸·Î ¹ß°ßµÆ´Ù.

ÀÌ ¾¾°¡ ½ÇÁ¾µÈ 9ÀÏ ÀÌ¾¾´Â µ¿»ýÀÇ °áÈ¥½Ä¿¡ ¾µ ÇÑº¹À» Ã¬±â±â À§ÇØ ¿ÀÀü 11½Ã ÇÑº¹ÁýÀ» ¹æ¹®Çß´Ù. ÀÌÈÄ ¿À·§µ¿¾È ¾Ë°í Áö³»¸ç Ä£ÇÏ°Ô Áö³Â´ø ´ëÇÐ±³ÀÇ ±³¼ö¸¦ ¸¸³µ°í ¿ÀÈÄ 2½Ã Âë ±³¼ö¿Í Çì¾îÁø Á÷ÈÄ ±ÙÃ³ ÀºÇàÀ¸·Î ÇâÇß´Ù. 2½Ã 23ºÐ²² ÀºÇàÀ» ³ª¿Í ÁöÇÏÃ¶ÀÌ ÀÖ´Â ¹æÇâÀ¸·Î °É¾î°¡´Â ¸ð½ÀÀ» ³¡À¸·Î ÀÌ ¾¾ÀÇ ÇàÀûÀº ´õ ÀÌ»ó È®ÀÎµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù.

ÀÌ ¾¾ÀÇ ºÎ°Ë°á°ú ÀÌ ¾¾ÀÇ °£¿¡¼­ È®ÀÎµÈ ¾ËÄÝ³óµµ´Â 0.14%·Î ¸¸Ãë»óÅÂ¿´´ø °ÍÀ¸·Î ¹àÇôÁ³´Ù. ¶Ç ÀÌ ¾¾ÀÇ À§¿¡¼­´Â ½Ä»ç¸¦ ÇÑ ÈçÀûÀÌ ¹ß°ßµÅ »ç¸Á Á÷Àü ´©±º°¡¿Í Àú³á ½Ä»ç¸¦ ÇßÀ» °¡´É¼ºÀÌ ³ô¾Ò´Ù. »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÀÌ ¾¾ÀÇ °¡½¿ À§¿¡¼­ ÀÌ ¾¾ÀÇ °ÍÀÌ ¾Æ´Ñ ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÇ Å¸¾×ÀÌ ¹ß°ßµÇ¸ç °æÂûÀº ¿ëÀÇÀÚÀÇ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÇ´Â DNA ¶ÇÇÑ È®º¸ÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.

´ç½Ã °æÂûÀº ¼ö»ç ÃÊ±â¿¡ ÀÌ ¾¾ÀÇ ³²ÆíÀ» ¿ëÀÇ¼±»ó¿¡ ¿Ã·È´Ù. ÀÌ ¾¾°¡ ½ÇÁ¾µÈ ³¯ ¸¶Áö¸·À¸·Î ¸¸³µ´ø ±³¼ö°¡ °æÂû ¼ö»ç ¶§ ³²ÆíÀÌ ¼û°ÜµÐ ³»¿¬³à°¡ ÀÖ´Ù¸ç ³²ÆíÀ» ¿ëÀÇÀÚ·Î Áö¸ñÇß±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.

ÀÌ³¯ ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’ Á¦ÀÛÁø°ú ÀÎÅÍºä¸¦ ÇÑ ÀÌ ¾¾ÀÇ ³²ÆíÀº “³»°¡ ¿ëÀÇÀÚ·Î Áö¸ñµÆ´Ù±æ·¡ È²´çÇØ¼­ ¹°¾îº¸´Ï±î ±³¼ö°¡ ³¯ Áö¸ñÇß´Ù°í ÇÏ´õ¶ó”¸ç ³»¿¬³à´Â ¸»µµ ¾È µÇ´Â ÀÌ¾ß±â¶ó°í °­·Â ºÎÀÎÇß´Ù.

±×·¯¸é¼­ “ÇØ·ÉÀÌÀÇ À¯¼­°¡ ¹ß°ßµÆ´Âµ¥ ±× À¯¼­¸¦ ¹ß°ßÇØ¼­ °æÂû¿¡ ÁØ °Íµµ ±³¼ö¿´´Ù´õ¶ó. °Å±â´Ù ±× À¯¼­¿¡ ºñ¹Ð¹øÈ£°¡ °É·Á ÀÖ¾ú´Âµ¥ ±³¼ö°¡ ºñ¹Ð¹øÈ£µµ ¸ÂÃè´Ù”¸ç “¾Æ¹«µµ ¸ð¸£´Â À¯¼­ÀÇ Á¸Àç¸¦ ¾î¶»°Ô ±³¼ö°¡ È¥ÀÚ ¾Ë¾Ò´ÂÁö, °Å±â´Ù ºñ¹Ð¹øÈ£´Â ¶Ç ¾î¶»°Ô ¾Ë¾Ò´ÂÁö ÀÌÇØ°¡ ¾È µÈ´Ù”°í ÀÇÈ¤À» Á¦±âÇß´Ù.

ÀÌ·± ÀÇÈ¤¿¡ ´ëÇØ ±³¼ö´Â “¼ÖÁ÷È÷ À¯¼­¸¦ ¾î¶»°Ô °¡Áö°Ô µÆ´ÂÁö ±â¾ïÀº ¾È³­´Ù. ¾Æ¸¶ ÇØ·ÉÀÌ°¡ ÁáÀ» °ÍÀÌ´Ù”¶ó¸ç “´ç½Ã ´Ù¸¥ ÇÐ»ý A°¡ µµ¿ÍÁá´Ù”°í Áõ¾ðÇß´Ù.

±×·¯³ª ±³¼ö°¡ °Å·ÐÇÑ ÇÐ»ýÀº ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’ Á¦ÀÛÁø°úÀÇ ÅëÈ­¿¡¼­ “À¯¼­ ÀÌ¾ß±â´Â Ã³À½ µè´Â´Ù. Àú´Â Áö±Ý±îÁö ¾ð´Ï°¡ Å¸»ìµÆ´Ù°í ¾Ë°í ÀÖ¾ú´Ù. À¯¼­¶ó´Ï ´ëÃ¼ ¹«½¼ ¸»ÀÌ³Ä?”°í ±³¼öÀÇ Áõ¾ð°ú Á¤¹Ý´ëÀÇ ¸»À» Çß´Ù. 

ÇÑÆí ÀÌ ¾¾°¡ ¹Ï°í µû¶ú´ø ±³¼ö´Â ÀÌ ¾¾ÀÇ ³²Æí »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Àü ³²ÀÚÄ£±¸ ¿ª½Ã ¿ëÀÇÀÚ·Î Áö¸ñÇÑ °ÍÀ¸·Î ¹àÇôÁ³´Ù.

°¡Â¥ ´ëÇÐ»ý Èä³»¸¦ ³»¸ç Çì¾îÁø ÀÌ ¾¾ÀÇ ÁÖº¯À» ¸Éµ¹¾Ò´ø °ÍÀÌ ¹àÇôÁ® ¿ëÀÇ¼±»ó¿¡ ¿Ã¶ú´ø Àü ³²ÀÚÄ£±¸´Â “°¡Â¥ ´ëÇÐ»ý Èä³»¸¦ ³»¸ç ÀÌ¹Ì Çì¾îÁø ÀÌ ¾¾ÀÇ ÁÖº¯À» ¶°µ· °Ç Çì¾îÁø Á÷ÈÄ¿¡ ³»°¡ ´õ ÀßµÆ´Ù´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿©ÁÖ±â À§ÇÑ °ÅÁþ¸»ÀÌ¾ú´Ù”°í ´ç½Ã »óÈ²À» Áõ¾ðÇß´Ù.

À¯·ÂÇÑ ¿ëÀÇÀÚ¿´´ø ÀÌ ¾¾ÀÇ Àü ³²ÀÚÄ£±¸´Â ¾Ë¸®¹ÙÀÌ°¡ È®ÀÎµÇ°í ÀÌ ¾¾ÀÇ ½Ã½Å¿¡¼­ ¹ß°ßµÈ DNA¿Í À¯ÀüÀÚ ´ëÁ¶ °Ë»ç °á°ú ºÒÀÏÄ¡ ÆÇÁ¤À» ¹ÞÀ¸¸ç ¿ëÀÇ ¼±»ó¿¡¼­ Á¦¿ÜµÉ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.

³²Æí¿¡ ÀÌ¾î Àü ³²ÀÚÄ£±¸±îÁö ¿ëÀÇÀÚ·Î Áö¸ñÇß´ø ±³¼öÀÇ ÀÌÇØÇÒ ¼ö ¾ø´Â Çàµ¿Àº ¶Ç ÀÖ¾ú´Ù.

ÀÌ ¾¾°¡ ½ÇÁ¾µÈ ³¯ Àú³á¿¡ ±³¼ö°¡ ÀÌ ¾¾ÀÇ ³²Æí°ú Àü ³²ÀÚÄ£±¸¿¡°Ô ÀüÈ­¸¦ ÇØ ÀÌ ¾¾ÀÇ Çà¹æ¿¡ ´ëÇØ Áú¹®À» Çß´ø °Í. ´ç½Ã¿¡´Â ÀÌ ¾¾°¡ ½ÇÁ¾µÆ´Ù´Â °ÍÁ¶Â÷ ¸ð¸¦ ¶§¿´±â¿¡ ³²Æí°ú Àü ³²ÀÚÄ£±¸¿¡°Ô±îÁö ÀüÈ­¸¦ ÇØ ÀÌ ¾¾ÀÇ Çà¹æÀ» ¹°À» ÀÌÀ¯°¡ ¾ø¾ú´Ù.

ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ±³¼ö´Â “ÀÌ ¾¾¿¡°Ô ¹®ÀÚ¸¦ º¸³Â´Âµ¥ ¹®ÀÚ¿¡ ´äº¯ÀÌ ¾øÀ¸´Ï±î ³»°¡ °ÆÁ¤À» Çß´ø °Í °°´Ù”°í ´äÇß´Ù.

ÀÌ ¾¾°¡ ½ÇÁ¾µÇ´ø ³¯ ±³¼ö´Â Àú³á 7½Ã¿¡ ´ëÇÐ±³¸¦ ³ª¼­ 7½Ã 15ºÐ °æ ±³¼ö´Ü È¸½ÄÀÌ ¿­¸®´Â Áß½Ä´ç¿¡ µµÂøÇß´Ù°í Áõ¾ðÇß´Ù. ±³¼ö°¡ È¸½Ä¿¡ Âü¼®Çß´Ù´Â ¾Ë¸®¹ÙÀÌ´Â ´ç½Ã ´ëÇÐ¿ø»ýµé°ú ±³¼öµéÀÇ Áõ¾ðÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ±³¼ö°¡ ÇöÀå¿¡ µµÂøÇÑ ½Ã°¢¿¡ ´ëÇØ¼­´Â Áõ¾ðÀÌ ¾ù°¥·È´Ù. ±³¼ö´ÜÀÌ È¸½ÄÀ» Çß´ø Áß½Ä´çÀÇ Á÷¿øÀº ±³¼ö°¡ 7½Ã 15ºÐÀÌ ¾Æ´Ñ È¸½ÄÀÌ ½ÃÀÛµÈ 7½Ã 30ºÐº¸´Ùµµ 3~40ºÐ ÀÌ»ó ´Ê°Ô µµÂøÇß´Ù°í Áõ¾ðÇß±â ¶§¹®.

°æÂûÀº Áõ¾ðÀÌ ¾ù°¥¸®´Â ±³¼ö¿¡ ´ëÇÑ ¼ö»ç¸¦ ¹ú¿´´Ù. ±×¸®°í ¼ö»ç °úÁ¤¿¡¼­ Ãæ°ÝÀûÀÎ Áõ¾ðÀÌ ³ª¿Ô´Ù. ±³¼ö°¡ ÀÌ ¾¾¿Í ³»¿¬ °ü°è¿´´Ù°í Áõ¾ðÇÑ °ÍÀÌ¾ú´Ù.

´ç½Ã °æÂûÀÌ ±³¼ö¿¡°Ô ÇÇÇØÀÚ¿¡°Ô¼­ ¹üÀÎÀÇ DNA°¡ ¹ß°ßµÆ´Ù°í ¸»ÇÏÀÚ ±³¼ö´Â »ç½Ç ÀÚ½Å°ú ÇÇÇØÀÚ°¡ ³»¿¬°ü°è¿©¼­ ÀÚ½ÅÀÇ DNA°¡ ¹ß°ßµÉ ¼öµµ ÀÖ´Ù°í Áõ¾ðÇß´Ù. 

±×·¯³ª ÀÌ¹ø¿¡µµ ÇÇÇØÀÚÀÇ ½Ã½Å¿¡¼­ ¹ß°ßµÈ DNA¿Í ±³¼öÀÇ DNA°¡ ÀÏÄ¡ÇÏÁö ¾Ê¾Ò°í °á±¹ ±³¼ö´Â ¿ëÀÇ¼±»ó¿¡¼­ ¹þ¾î³¯ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.

°æÂûÀº ´ç½Ã ÀÌÇØ·É ¾¾¿Í ¿¬°üÀÌ ÀÖ´Â 400¿©¸íÀÌ ³Ñ´Â »ç¶÷µé·ÎºÎÅÍ DNA¸¦ Ã¤ÃëÇØ °Ë»ç¸¦ ÇßÀ¸³ª °á±¹ DNA°¡ ÀÏÄ¡ÇÏ´Â »ç¶÷À» Ã£Áö ¸øÇß°í ÀÌÇØ·É¾¾ ÇÇ»ì»ç°ÇÀº 12³âÀÌ Áö³­ Áö±Ýµµ ÇØ°áµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù.

ÀÌ³¯ MC ±è»óÁßÀº °ú¿¬ ÀÌ ¾¾ÀÇ °¡½¿ÆÅ¿¡¼­ ¹ß°ßµÈ Å¸¾×ÀÌ Á¤¸» ¹üÀÎÀÇ °ÍÀÌ ¸Â´ÂÁö, Ã³À½ºÎÅÍ ±× ÈçÀûÀ» ¹üÀÎÀÇ °ÍÀÌ¶ó°í ´ÜÁ¤Áö¾î ¿ÀÈ÷·Á ÇÔÁ¤¿¡ ºüÁø °ÍÀº ¾Æ´ÑÁö »ý°¢ÇØº¼ ¶§¶ó´Â ÀÇ¹Ì½ÉÀåÇÑ ¸»À» ³²°å´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ 

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 8¿ù 25ÀÏ~)
    µ¿ÇØ´©¸® ÇØ¿Ü ÁøÃâ, 9¿ù ÝÖ 6°³µµ½Ã °ø¿¬

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
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