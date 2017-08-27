¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ÀÌÇØ·É¾¾ »ìÀÎ»ç°Ç, ¾Ö½¬¿ö½º ´ÜÃßÀÇ ÁÖÀÎÀº ´©±¸ÀÎ°¡?

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|¡ã 26ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯¿¡¼´Â 2005³â ¼ººÏ±¸ÀÇ ÇÑ ¹ÌÀÔÁÖ ¾ÆÆÄÆ®¿¡¼ ¹ß»ýÇÑ »ìÀÎ»ç°ÇÀ» ÀçÁ¶¸íÇß´Ù.
26ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼´Â 2005³â ¼ººÏ±¸ÀÇ ÇÑ ¹ÌÀÔÁÖ ¾ÆÆÄÆ®¿¡¼ ¹ß»ýÇÑ »ìÀÎ»ç°ÇÀ» Á¶¸íÇß´Ù.
2005³â 6¿ù 9ÀÏÀ» ¸¶Áö¸·À¸·Î ½ÇÁ¾µÈ ÀÌÇØ·É ¾¾´Â ÀÏÁÖÀÏ µÚÀÎ 16ÀÏ, Ã»¼Ò¾÷Ã¼ Àü´ÜÁö ¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ®»ý ±è¾¾¿¡ ÀÇÇØ ¼¿ï ¼ººÏ±¸ÀÇ ÇÑ ¹ÌÀÔÁÖ ¾ÆÆÄÆ® ¾È¹æ ÈÀå½Ç¿¡¼ ½Ã½ÅÀ¸·Î ¹ß°ßµÆ´Ù.
ÀÌ ¾¾°¡ ½ÇÁ¾µÈ 9ÀÏ ÀÌ¾¾´Â µ¿»ýÀÇ °áÈ¥½Ä¿¡ ¾µ ÇÑº¹À» Ã¬±â±â À§ÇØ ¿ÀÀü 11½Ã ÇÑº¹ÁýÀ» ¹æ¹®Çß´Ù. ÀÌÈÄ ¿À·§µ¿¾È ¾Ë°í Áö³»¸ç Ä£ÇÏ°Ô Áö³Â´ø ´ëÇÐ±³ÀÇ ±³¼ö¸¦ ¸¸³µ°í ¿ÀÈÄ 2½Ã Âë ±³¼ö¿Í Çì¾îÁø Á÷ÈÄ ±ÙÃ³ ÀºÇàÀ¸·Î ÇâÇß´Ù. 2½Ã 23ºÐ²² ÀºÇàÀ» ³ª¿Í ÁöÇÏÃ¶ÀÌ ÀÖ´Â ¹æÇâÀ¸·Î °É¾î°¡´Â ¸ð½ÀÀ» ³¡À¸·Î ÀÌ ¾¾ÀÇ ÇàÀûÀº ´õ ÀÌ»ó È®ÀÎµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
ÀÌ ¾¾ÀÇ ºÎ°Ë°á°ú ÀÌ ¾¾ÀÇ °£¿¡¼ È®ÀÎµÈ ¾ËÄÝ³óµµ´Â 0.14%·Î ¸¸Ãë»óÅÂ¿´´ø °ÍÀ¸·Î ¹àÇôÁ³´Ù. ¶Ç ÀÌ ¾¾ÀÇ À§¿¡¼´Â ½Ä»ç¸¦ ÇÑ ÈçÀûÀÌ ¹ß°ßµÅ »ç¸Á Á÷Àü ´©±º°¡¿Í Àú³á ½Ä»ç¸¦ ÇßÀ» °¡´É¼ºÀÌ ³ô¾Ò´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ ¾¾ÀÇ ÁÖº¯ÀÎµéÀº ÀÌ ¾¾°¡ ±×·¸°Ô ¸¸ÃëÇÒ Á¤µµ·Î ¼úÀ» ¸¶½Ã´Â »ç¶÷ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó°í Áõ¾ðÇß´Ù.
ÀÌ ¾¾ÀÇ ÇÐ±³ ÈÄ¹è´Â “¾ð´Ï´Â Àý´ë ±×·¸°Ô ¸¶½ÃÁö ¾Ê´Â´Ù. ÈåÆ®·¯Áø ¸ð½ÀÀ» °ÅÀÇ º¸ÀÌÁö ¾Ê¾Ò´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí ºÎ°Ë ´ç½Ã °æÂûÀº ÀÌ ¾¾ÀÇ °¡½¿ À§¿¡¼ ÀÌ ¾¾ÀÇ °ÍÀÌ ¾Æ´Ñ ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÇ Å¸¾×À» ¹ß°ßÇÏ°í ¿ëÀÇÀÚÀÇ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÇ´Â ³²¼ºÀÇ DNA ¶ÇÇÑ È®º¸ÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.
´ç½Ã °æÂûÀº ÇØ´ç DNA¿Í ÀÏÄ¡ÇÏ´Â »ç¶÷À» Ã£±â À§ÇØ ÀÌ ¾¾¿Í °ü°è°¡ ÀÖ´Â ÁÖº¯ ÀÎ¹° 400¿©¸í¿¡ ´ëÇØ DNAÁ¶»ç¸¦ ¹ú¿´À¸³ª °á±¹ ÀÏÄ¡ÇÏ´Â »ç¶÷À» Ã£¾Æ³¾ ¼ö°¡ ¾ø¾ú´Ù.
¼ö»ç ÃÊ±â¿¡ ÀÌ ¾¾ÀÇ ³²ÆíÀ» ¿ëÀÇ¼±»ó¿¡ ¿Ã·È´Ù. ÀÌ ¾¾°¡ ½ÇÁ¾µÈ ³¯ ¸¶Áö¸·À¸·Î ¸¸³µ´ø ±³¼ö°¡ °æÂû ¼ö»ç ¶§ ³²ÆíÀÌ ¼û°ÜµÐ ³»¿¬³à°¡ ÀÖ´Ù¸ç ³²ÆíÀ» ¿ëÀÇÀÚ·Î Áö¸ñÇß±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
ÀÌ³¯ ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’ Á¦ÀÛÁø°ú ÀÎÅÍºä¸¦ ÇÑ ÀÌ ¾¾ÀÇ ³²ÆíÀº “ÇØ·ÉÀÌÀÇ À¯¼°¡ ¹ß°ßµÆ´Âµ¥ ±× À¯¼¸¦ ¹ß°ßÇØ¼ °æÂû¿¡ ÁØ °Íµµ ±³¼ö¿´´Ù´õ¶ó. °Å±â´Ù ±× À¯¼¿¡ ºñ¹Ð¹øÈ£°¡ °É·Á ÀÖ¾ú´Âµ¥ ±³¼ö°¡ ºñ¹Ð¹øÈ£µµ ¸ÂÃè´Ù”¸ç “¾Æ¹«µµ ¸ð¸£´Â À¯¼ÀÇ Á¸Àç¸¦ ¾î¶»°Ô ±³¼ö°¡ È¥ÀÚ ¾Ë¾Ò´ÂÁö, °Å±â´Ù ºñ¹Ð¹øÈ£´Â ¶Ç ¾î¶»°Ô ¾Ë¾Ò´ÂÁö ÀÌÇØ°¡ ¾È µÈ´Ù”°í ¿ÀÈ÷·Á ±³¼ö¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ¹®À» Á¦±âÇß´Ù.
±×·¯¸é¼ “´ç½Ã ±³¼ö°¡ ÀÌÈ¥ÇÒ Ã³Áö¶ó°í ÇØ·ÉÀÌ°¡ ¸»Çß´Ù. ±³¼ö°¡ µû·Î »ì ÁýÀ» ±¸ÇÑ´Ù°í ÇØ¼ ÇØ·ÉÀÌ°¡ µµ¿ÍÁÖ°í ÀÖ¾ú´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÀÌ·± ÀÇÈ¤¿¡ ´ëÇØ ±³¼ö´Â “¼ÖÁ÷È÷ À¯¼¸¦ ¾î¶»°Ô °¡Áö°Ô µÆ´ÂÁö ±â¾ïÀº ¾È³´Ù. ¾Æ¸¶ ÇØ·ÉÀÌ°¡ ÁáÀ» °ÍÀÌ´Ù”¶ó¸ç “´ç½Ã ´Ù¸¥ ÇÐ»ýÀÌ µµ¿ÍÁá´Ù”°í Áõ¾ðÇß´Ù.
±×·¯³ª ±³¼ö°¡ °Å·ÐÇÑ ÇÐ»ýÀº ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’ Á¦ÀÛÁø°úÀÇ ÅëÈ¿¡¼ “À¯¼ ÀÌ¾ß±â´Â Ã³À½ µè´Â´Ù. Àú´Â Áö±Ý±îÁö ¾ð´Ï°¡ Å¸»ìµÆ´Ù°í ¾Ë°í ÀÖ¾ú´Ù. À¯¼¶ó´Ï ´ëÃ¼ ¹«½¼ ¸»ÀÌ³Ä?”°í ¸»ÇØ ±³¼öÀÇ Áõ¾ðÀÌ °ÅÁþÀÎ °ÍÀ¸·Î ¹àÇôÁ³´Ù.
±³¼öÀÇ Áõ¾ð¿¡¼ ¸ÂÁö ¾Ê´Â ºÎºÐÀº ¶Ç ÀÖ¾ú´Ù.
ÀÌ ¾¾°¡ ½ÇÁ¾µÇ´ø ³¯ ±³¼ö´Â Àú³á 7½Ã¿¡ ´ëÇÐ±³¸¦ ³ª¼ 7½Ã 15ºÐ °æ ±³¼ö´Ü È¸½ÄÀÌ ¿¸®´Â Áß½Ä´ç¿¡ µµÂøÇß´Ù°í Áõ¾ðÇß´Ù. ±³¼ö°¡ È¸½Ä¿¡ Âü¼®Çß´ø »ç½ÇÀº ´ç½Ã ´ëÇÐ¿ø»ýµé°ú ±³¼öµéÀÇ Áõ¾ðÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ±³¼ö°¡ ÇöÀå¿¡ µµÂøÇÑ ½Ã°¢¿¡ ´ëÇØ¼´Â Áõ¾ðÀÌ ¾ù°¥·È´Ù. ±³¼ö´ÜÀÌ È¸½ÄÀ» Çß´ø Áß½Ä´çÀÇ Á÷¿øÀÌ ±³¼ö°¡ È¸½ÄÀÌ ½ÃÀÛµÈ 7½Ã 30ºÐº¸´Ùµµ 3~40ºÐ ÀÌ»ó ´õ ´Ê°Ô µµÂøÇß´Ù°í Áõ¾ðÇß±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
´ç½Ã »ç°ÇÀ» ´ã´çÇß´ø °æÂû¼ ¼Ò¼ÓÀÇ ÇÁ·ÎÆÄÀÏ·¯¿´´ø ¹è»óÈÆ ±³¼ö´Â “Á¾¾÷¿øÀÌ¶û ±³¼ö°¡ ¸»ÇÏ´Â µµÂø ½Ã°£ÀÌ ´Ù¸£´Ù”¸ç “´ëÇÐ ÅÃ½ÃÅ¸°í ½Ã½ÅÀÌ ¹ß°ßµÈ ÇöÀå¿¡ 5ºÐÀÌ¸é °£´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
°æÂûÀº Áõ¾ðÀÌ ¾ù°¥¸®´Â ±³¼ö¿¡ ´ëÇÑ ¼ö»çµµ ¹ú¿´°í ±³¼ö´Â ÇÇÇØÀÚ¿¡°Ô¼ DNA°¡ °ËÃâµÆ´Ù´Â ¸»¿¡ ÇÇÇØÀÚ¿Í ÀÚ½ÅÀÌ »ç½Ç ±³¼ö¿Í ÇÐ»ý ÀÌ»óÀÇ °ü°è¿´´Ù°í Áõ¾ðÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ÀÎÅÍºä¿¡¼ ±³¼ö´Â “°¬´Âµ¥ DNA°¡ ¹ß°ßµÆ´Ù±æ·¡ ±× ¹®Á¦¿¡ ´ëÇØ¼´Â ´õ ÀÌ»ó ¼û±æ¼ö°¡ ¾ø´Ù°í »ý°¢ÇØ Áõ¾ðÇß´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
±×·¯³ª ÀÌ¹ø¿¡µµ ÇÇÇØÀÚÀÇ ½Ã½Å¿¡¼ ¹ß°ßµÈ DNA¿Í ±³¼öÀÇ DNA°¡ ÀÏÄ¡ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
ÀÌ³¯ MC ±è»óÁßÀº °ú¿¬ ÀÌ ¾¾ÀÇ °¡½¿ÆÅ¿¡¼ ¹ß°ßµÈ Å¸¾×ÀÌ Á¤¸» ¹üÀÎÀÇ °ÍÀÌ ¸Â´ÂÁö, Ã³À½ºÎÅÍ ±× ÈçÀûÀ» ¹üÀÎÀÇ °ÍÀÌ¶ó°í ´ÜÁ¤Áö¾î ¿ÀÈ÷·Á ÇÔÁ¤¿¡ ºüÁø °ÍÀº ¾Æ´ÑÁö »ý°¢ÇØº¼ ¶§¶ó´Â ÀÇ¹Ì½ÉÀåÇÑ ¸»À» ³²°å´Ù.
»ç°Ç ´ç½Ã ÇöÀå¿¡¼ ¹ß°ßµÈ ¿ëÀÇÀÚÀÇ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÇ´Â ÈçÀûÀº Å¸¾× ¸»°íµµ ÇÏ³ª ´õ ÀÖ¾ú´Ù. ¹Ù·Î ‘¾Ö½¬¿ö½º’¶ó´Â ±ÛÀÚ°¡ ÀûÇôÁø ´ÜÃß¿´´Ù.
¾Ö½¬¿ö½º´Â ¹Ì±¹ÀÇ À¯¸í °ñÇÁ¿þ¾î ºê·£µå·Î »ìÀÎ»ç°ÇÀÌ ¹ß»ýÇß´ø ´ç½Ã ±¹³»¿¡¼µµ ÆÇ¸Å°¡ µÇ´ø ºê·£µåÀÌ´Ù.
ºê·£µå °ü°èÀÚ´Â “¾Ö½¬¿ö½º ¿ÊÀº ÁÖ·Î 30´ë~50´ëÀÇ ¿¬·É´ë°¡ ¸¹ÀÌ Ã£´Â´Ù. ´ç½Ã¿¡´Â ÀÏ¹Ý ±â¼ºº¹Ã³·³ ÀÔÀ» ¼ö ÀÖ°Ô µðÀÚÀÎµÇ¾î ³ª¿Ô´Ù”¸ç “¼ÅÃ÷°¡ 10¸¸¿ø´ë ÇÒ Á¤µµ¿´À¸´Ï±î ´ç½Ã·Î Ä¡¸é »ó´çÈ÷ °í°¡ÀÇ Á¦Ç°ÀÌ¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÇ·ù ÂÊ¿¡ Á¤ÅëÇÑ °ü°èÀÚ´Â ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼ “»ç°Ç ÇöÀå¿¡¼ ¹ß°ßµÈ ´ÜÃß¿¡´Â ±¸¸ÛÀÌ 2°³ »ÓÀÌ´Ù. º¸Åë ÀÇº¹¿¡´Â ±¸¸ÛÀÌ 4°³ÀÎ ´ÜÃß°¡ ¾²ÀÎ´Ù”¸ç “´ÜÃß ±¸¸ÛÀÌ 2°³»ÓÀÎ ¿ÊÀº ¾ãÀº ¿©¸§¿ë Á¤Àå ¼Ò¸Å ´ÜÃß°Å³ª ¾Æ´Ï¸é ¿©¼º ¹ÙÁö µÞÁÖ¸Ó´Ï ´ÜÃßÀÌ´Ù”¶ó°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌÇØ·É ¾¾¿¡°Ô¼ ¹ß°ßµÈ Å¸¾× ¿Ü¿¡ ¿ëÀÇÀÚÀÇ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÇ´Â ´ÜÃß¸¦ µÎ°í ¹ÚÁö¼± ¼÷¸í¿©´ë ±³¼ö´Â “´ÜÃß¸¸ÀÌ °¡Àå À¯·ÂÇÏ°Ô °¡°øµÇÁö ¾ÊÀº Áõ°Å·Î º¸ÀÎ´Ù. ÀÇµµÄ¡ ¾Ê°Ô, ¹üÀÎ¿¡°Ô¼ ³²°ÜÁø À¯ÀÏÇÑ Áõ°ÅÀÏ °ÍÀÌ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
°í°¡ÀÇ ¾Ö½¬¿ö½º ¿ÊÀ» ÀÔ°í ¹ÌÀÔÁÖ ¾ÆÆÄÆ®¸¦ ÀÌÇØ·É¾¾¿Í ÇÔ²² ¹æ¹®ÇØ ´ÜÃß¸¦ ¶³¾îÆ®¸° Ã¤ ÇöÀåÀ» ºüÁ®³ª°£ ³²¼ºÀº °ú¿¬ ´©±¸ÀÏ±î? µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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