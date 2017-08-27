ÆÄÄû¾Æ¿ÀÀÇ ¿¹¾ð? ¡°¸ÞÀÌ¿þ´õ ÀÏ¹æÀûÀ¸·Î ÀÌ°Ü¡±¡¦ÆÄÄû¾Æ¿Àvs¸ÞÀÌ¿þ´õ ¡®ÃÖ¾ÇÀÇ Á¹Àü¡¯ ÀçÁ¶¸í

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8Ã¼±ÞÀ» ¼®±ÇÇÑ ±Ý¼¼±â ÃÖ°íÀÇ º¹¼ÀÎ ¸Å´Ï ÆÄÄû¾Æ¿À(Manny Pacquiao)´Â ÇÃ·ÎÀÌµå ¸ÞÀÌ¿þ´õ¿Í ÄÚ³Ê ¸Æ±×¸®°ÅÀÇ ´ë°á¿¡¼ ¸ÞÀÌ¿þ´õÀÇ ÀÏ¹æÀû ½Â¸®¸¦ ¿¹»óÇß´Ù.
26ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ÆÄÄû¾Æ¿À´Â ¹Ì±¹ ¾ßÈÄ ½ºÆ÷Ã÷(Yahoo Sports)¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ ¸ÞÀÌ¿þ´õ¿Í ¸Æ±×¸®°ÅÀÇ ´ë°áÀ» µÎ°í “¸Æ±×¸®°Å¿¡°Ô ÀüÇô ½Â»êÀÌ ¾ø´Â ¸ÅÄ¡”¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÆÄÄû¾Æ¿À´Â “¸Æ±×¸®°Å°¡ ¸ÞÀÌ¿þ´õ¸¦ »ó´ë·Î ÆÝÄ¡¸¦ ¼º°ø½ÃÅ³ ¼ö ÀÖÀ»Áöµµ Àß ¸ð¸£°Ú´Ù”¸ç “¸Æ±×¸®°Å´Â º¹½Ì °æ±â °æÇèÀÌ ÀüÇô ¾øÁö ¾ÊÀº°¡”¶ó°í ¸ÞÀÌ¿þ´õ ¼±¼öÀÇ ÀÏ¹æÀûÀÎ ½Â¸®¸¦ Á¡ÃÆ´Ù.
ÆÄÄû¾Æ¿À´Â ¾Õ¼ Áö³ 2015³â ¸ÞÀÌ¿þ´õ¿Í º¹½Ì ´ë°áÀ» ÆîÄ£ ¹Ù ÀÖ´Ù.
´ç½Ã ÆÄÄû¾Æ¿À¿Í ¸ÞÀÌ¿þ´õÀÇ °æ±â´Â ‘¼¼±âÀÇ ´ë°á’ÀÌ¶ó°í ºÒ¸®¸ç Àü¼¼°èÀÇ ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÄ×´Ù. µÎ »ç¶÷ÀÇ ´ë°áÀº ´ëÀü·á¸¸ 2¾ï 5Ãµ¸¸ ´Þ·¯(¾à 2700¾ï¿ø)¿¡ ÀÌ¸¦ Á¤µµ·Î ¿´°í Æ¼ÄÏÀº ÆÇ¸Å¸¦ ¿ÀÇÂÇÑ Áö 1ºÐ¸¸¿¡ Àü¼® ¸ÅÁøÀÌ µÉ Á¤µµ¿´´Ù.
±×·¯³ª ‘¼¼±âÀÇ ´ë°á’ÀÌ¶õ Å¸ÀÌÆ²ÀÌ ºÎ²ô·¯¿ï Á¤µµ·Î µÎ »ç¶÷ ´Ù °æ±â ³»³» µµ¸ÁÃÄ ´Ù´Ï°Å³ª ´«Ä¡¸¸ º¸¸ç ÁöÁöºÎÁøÇÏ°Ô °æ±â¸¦ ÀÌ²ø¾ú°í °æ±â Á¾·á Á÷ÈÄ Àü ¼¼°è º¹½Ì ÆÒµé·ÎºÎÅÍ ‘ÃÖ¾ÇÀÇ ´ë°á’, ‘ÃÖ¾ÇÀÇ ¸ÔÆ¢’ÀÌ¶ó´Â ¸Íºñ³À» ¹Þ¾Æ¾ß¸¸ Çß´Ù.
ÇÑÆí, ¸ÞÀÌ¿þ´õ¿Í ¸Æ±×¸®°ÅÀÇ °æ±â´Â 27ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°£) ³· 1½ÃºÎÅÍ KBS2¿Í ½ºÆ÷Æ¼ºñ NOW¸¦ ÅëÇØ Áß°èµÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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