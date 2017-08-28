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|¡ã Áö³ 26ÀÏ ¿ÀÈÄ 3½Ã 20ºÐ²² °æ±âµµ ÆòÅÃ½Ã ÆØ¼ºÀ¾ ½Å´ë¸® ÆòÅÃÈ£ È¾´Üµµ·Î ±³·®ÀÎ ÆòÅÃ ±¹Á¦´ë±³ °Ç¼³ ÇöÀå¿¡¼ ÃÑ ±æÀÌ 240£íÀÇ »óÆÇ 4°³(°³´ç 60£í)°¡ ºØ±«ÇÏ´Â »ç°í°¡ ¹ß»ýÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
Áö³ 26ÀÏ ¿ÀÈÄ 3½Ã 20ºÐ²² °æ±âµµ ÆòÅÃ½Ã ÆØ¼ºÀ¾ ½Å´ë¸® ÆòÅÃÈ£ È¾´Üµµ·Î ±³·®ÀÎ ÆòÅÃ ±¹Á¦´ë±³ °Ç¼³ ÇöÀå¿¡¼ ÃÑ ±æÀÌ 240£íÀÇ »óÆÇ 4°³(°³´ç 60£í)°¡ ºØ±«ÇÏ´Â »ç°í°¡ ¹ß»ýÇß´Ù.
±³°¢ 5°³(P15∼P19)°¡ ºØ±«µÈ »óÆÇ 4°³¸¦ ¹ÞÄ¡°í ÀÖ¾úÀ¸³ª, »óÆÇÀÌ ¹«³ÊÁú ¶§ ±³°¢ 1°³(P16)µµ »óÆÇ°ú ÇÔ²² ¹«³ÊÁ® ³»¸° °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.
ÆòÅÃ½Ã °ü°èÀÚ´Â “»óÆÇ ºØ±«¿Í ÇÔ²² P16 ±³°¢ÀÌ ¹«³ÊÁ³´Ù”¸ç “±× ¿øÀÎ¿¡ ´ëÇØ¼´Â ÃßÈÄ ±¹Åä±³ÅëºÎ°¡ Á¶»çÇÒ ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
°ø»ç °ü°èÀÚµéÀº »óÆÇÀÌ ºØ±«µÇ±â Àü »óÆÇ ¿¬°á ÀÛ¾÷À» ¸¶Ä¡°í ³»·Á¿Í ´Ù¸¥ °÷¿¡¼ ÈÞ½ÄÀ» ÃëÇÏ´ø ÁßÀÌ¶ó ´ÙÇàÈ÷ ÀÎ¸í»ç°í¸¦ ÇÇÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.
¾ÆÁ÷ »óÆÇ°ú ±³°¢ ºØ±« ½ÃÁ¡ÀÇ ¼±ÈÄ °ü°è´Â µå·¯³ªÁö´Â ¾Ê¾Ò´Ù. ±×·¯³ª »óºÎ ±¸Á¶¹°À» ÁöÅÊÇØ¾ß ÇÒ ±³°¢ÀÌ ¹«³ÊÁ® ³»¸° °ÍÀÌ »óÆÇ ºØ±«ÀÇ ¿øÀÎÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù´Â °ßÇØ°¡ Á¦±âµÇ¸é¼ ºÎ½Ç½Ã°ø °¡´É¼ºµµ ÇÔ²² Á¦±âµÇ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.
±¹ÅäºÎ °Ç¼³»ç°íÁ¶»çÀ§¿øÈ¸ ±è»óÈ¿ Á¶»çÀ§¿øÀåÀº “P16 ±³°¢ÀÌ »óÆÇ ºØ±«¿¡ µû¶ó ¹Ð·Á¼ ³Ñ¾îÁø °ÍÀÎÁö, ±× ÀÚÃ¼°¡ ¹«³ÊÁ® ³»·È´ÂÁö´Â È®ÀÎµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù”¸ç “¾ÕÀ¸·Î ¸ðµç °¡´É¼ºÀ» ¿¾î³õ°í Á¶»ç¿¡ ÀÓÇÏ°Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÆòÅÃ½Ã´Â 2Ãµ427¾ï¿©¿øÀ» µé¿© Áö³ 2013³â 6¿ù ÀÌ µµ·Î¸¦ Âø°øÇßÀ¸¸ç ÀüÃ¼ °ø»ç´Â ´ë¸²»ê¾÷ÀÌ ¸Ã¾Ò´Ù.
´ë¸²»ê¾÷Àº ¾îÁ¦(27ÀÏ) ¿ÀÈÄ ¾çÀçµ¿ ´õÄÉÀÌÈ£ÅÚ¿¡¼ ¿¸° ¼ÃÊ½Åµ¿¾Æ ¾ÆÆÄÆ® Àç°ÇÃà ½Ã°ø»ç ¼±Á¤ÃÑÈ¸¸¦ ÅëÇØ ½Ã°ø»ç·Î ¼±Á¤µÆ´Ù.
ÀÌ¹ø ¼öÁÖ¸¦ ³õ°í ´ë¸²»ê¾÷°ú Çö´ë»ê¾÷°³¹ßÀÌ ¸ÂºÙ¾ú´Ù. ´çÃÊ µÎ ±â¾÷Àº ÄÁ¼Ò½Ã¾öÀ» ±¸¼ºÇÏ·Á ÇßÀ¸³ª °üÇÒ ±¸Ã»ÀÌ ÄÁ¼Ò½Ã¾ö ±¸¼º¿¡ ÀýÂ÷Àû ÇÏÀÚ°¡ ÀÖ´Ù°í ÅëÁöÇØ °á±¹ °³º° ÀÀÂûÇß´Ù.
½Ã°ø»ç·Î ¹ßÅ¹µÉ °æ¿ì ÁöÇÏ 3ÃþºÎÅÍ Áö»ó 35Ãþ±îÁö ÃÑ 38ÃþÀÇ 14°³ µ¿À¸·Î ÀÌ·ïÁø ¾ÆÆÄÆ®¿¡ ºÎ´ë ½Ã¼³±îÁö »õ·Î ½ÅÃàÇÏ´Â »ç¾÷À¸·Î, °ø»ç ¿¹Á¤ ±Ý¾×Àº ÃÑ 3233¾ï¿øÀÌ´Ù. ¼ÃÊ½Åµ¿¾Æ ¾ÆÆÄÆ®´Â ¼¿ï °³²¿ª ÀÏ´ë ¸¶Áö¸· Àç°ÇÃà ´ÜÁö·Î °ü·Ã ¾÷°è¿¡¼ ‘¼ÃÊµ¿ ¸¶Áö¸· ´ë¹Ú Áö¿ª’ÀÌ¶ó°í ºÒ·Á¿Ô´Ù.
±×·¯³ª ´ë¸²»ê¾÷ÀÌ ÀüÃ¼ °ø»ç¸¦ ¸Ã¾Ò´ø ÆòÅÃ ±¹Á¦´ë±³°¡ ºØ±«µÊ¿¡ µû¶ó ÀÌ¹ø ¼ÃÊ½Åµ¿¾Æ ¾ÆÆÄÆ® Àç°ÇÃà¿¡ ´ëÇÑ ¿ì·ÁÀÇ ½Ã¼±ÀÌ ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.
´ëºÎºÐÀÇ ³×Æ¼ÁðµéÀº “¼ÖÁ÷È÷ ¹«¼·°Ú´Ù”, “´Ù¸® Áö¾î³õÀº°Ô Àú·¸°Ô µÆ´Âµ¥ ¾ÆÆÄÆ® Áþ´Â °Ç ´õ °ÆÁ¤µÇ´Â µí”, “´Ù¸® »ç°Ç ¶§¹®¿¡ ¾È ÁÁ°Ô º¸ÀÏ ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Ù”, “´ë¸²»ê¾÷ÀÌ¶ó ±â¾ïÇØ µÖ¾ßÁö”, “Á¦¹ß ¾ÆÆÄÆ®´Â Àß Áö¾îÁÖ¼¼¿ä”µîÀÇ ¿ì·Á¼¯ÀÎ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
¹Ý¸é ÀÏºÎ ³×Æ¼ÁðµéÀº “ÀÏ´Ü ºÎ½Ç°ø»çÀÎÁö Á¶»çÇØ¾ß µÈ´ÙÇÏ´Ï ÁöÄÑºÁ¾ßÁö”, “¾ÆÁ÷ Á¶»ç °á°ú ¾È ³ª¿ÔÀ¸´Ï±î ´õ ÁöÄÑº¸°í ÆÇ´ÜÇØµµ ´ÊÁö ¾ÊÀ» µí”µîÀÌ ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÌ±âµµ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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