°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.28 ¿ù 18:12
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®ÆòÅÃ ±¹Á¦´ë±³¡¯ ´ë¸²»ê¾÷, 3233¾ï ¼­ÃÊ½Åµ¿¾Æ ½Ã°ø»ç ¼±Á¤¡¦½ñ¾ÆÁö´Â ¿ì·ÁÀÇ ¸ñ¼Ò¸®
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.28  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã Áö³­ 26ÀÏ ¿ÀÈÄ 3½Ã 20ºÐ²² °æ±âµµ ÆòÅÃ½Ã ÆØ¼ºÀ¾ ½Å´ë¸® ÆòÅÃÈ£ È¾´Üµµ·Î ±³·®ÀÎ ÆòÅÃ ±¹Á¦´ë±³ °Ç¼³ ÇöÀå¿¡¼­ ÃÑ ±æÀÌ 240£íÀÇ »óÆÇ 4°³(°³´ç 60£í)°¡ ºØ±«ÇÏ´Â »ç°í°¡ ¹ß»ýÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

 

Áö³­ 26ÀÏ ¿ÀÈÄ 3½Ã 20ºÐ²² °æ±âµµ ÆòÅÃ½Ã ÆØ¼ºÀ¾ ½Å´ë¸® ÆòÅÃÈ£ È¾´Üµµ·Î ±³·®ÀÎ ÆòÅÃ ±¹Á¦´ë±³ °Ç¼³ ÇöÀå¿¡¼­ ÃÑ ±æÀÌ 240£íÀÇ »óÆÇ 4°³(°³´ç 60£í)°¡ ºØ±«ÇÏ´Â »ç°í°¡ ¹ß»ýÇß´Ù.

±³°¢ 5°³(P15∼P19)°¡ ºØ±«µÈ »óÆÇ 4°³¸¦ ¹ÞÄ¡°í ÀÖ¾úÀ¸³ª, »óÆÇÀÌ ¹«³ÊÁú ¶§ ±³°¢ 1°³(P16)µµ »óÆÇ°ú ÇÔ²² ¹«³ÊÁ® ³»¸° °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.

ÆòÅÃ½Ã °ü°èÀÚ´Â “»óÆÇ ºØ±«¿Í ÇÔ²² P16 ±³°¢ÀÌ ¹«³ÊÁ³´Ù”¸ç “±× ¿øÀÎ¿¡ ´ëÇØ¼­´Â ÃßÈÄ ±¹Åä±³ÅëºÎ°¡ Á¶»çÇÒ ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

°ø»ç °ü°èÀÚµéÀº »óÆÇÀÌ ºØ±«µÇ±â Àü »óÆÇ ¿¬°á ÀÛ¾÷À» ¸¶Ä¡°í ³»·Á¿Í ´Ù¸¥ °÷¿¡¼­ ÈÞ½ÄÀ» ÃëÇÏ´ø ÁßÀÌ¶ó ´ÙÇàÈ÷ ÀÎ¸í»ç°í¸¦ ÇÇÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.

¾ÆÁ÷ »óÆÇ°ú ±³°¢ ºØ±« ½ÃÁ¡ÀÇ ¼±ÈÄ °ü°è´Â µå·¯³ªÁö´Â ¾Ê¾Ò´Ù. ±×·¯³ª »óºÎ ±¸Á¶¹°À» ÁöÅÊÇØ¾ß ÇÒ ±³°¢ÀÌ ¹«³ÊÁ® ³»¸° °ÍÀÌ »óÆÇ ºØ±«ÀÇ ¿øÀÎÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù´Â °ßÇØ°¡ Á¦±âµÇ¸é¼­ ºÎ½Ç½Ã°ø °¡´É¼ºµµ ÇÔ²² Á¦±âµÇ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.

±¹ÅäºÎ °Ç¼³»ç°íÁ¶»çÀ§¿øÈ¸ ±è»óÈ¿ Á¶»çÀ§¿øÀåÀº “P16 ±³°¢ÀÌ »óÆÇ ºØ±«¿¡ µû¶ó ¹Ð·Á¼­ ³Ñ¾îÁø °ÍÀÎÁö, ±× ÀÚÃ¼°¡ ¹«³ÊÁ® ³»·È´ÂÁö´Â È®ÀÎµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù”¸ç “¾ÕÀ¸·Î ¸ðµç °¡´É¼ºÀ» ¿­¾î³õ°í Á¶»ç¿¡ ÀÓÇÏ°Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

ÆòÅÃ½Ã´Â 2Ãµ427¾ï¿©¿øÀ» µé¿© Áö³­ 2013³â 6¿ù ÀÌ µµ·Î¸¦ Âø°øÇßÀ¸¸ç ÀüÃ¼ °ø»ç´Â ´ë¸²»ê¾÷ÀÌ ¸Ã¾Ò´Ù.

´ë¸²»ê¾÷Àº ¾îÁ¦(27ÀÏ) ¿ÀÈÄ ¾çÀçµ¿ ´õÄÉÀÌÈ£ÅÚ¿¡¼­ ¿­¸° ¼­ÃÊ½Åµ¿¾Æ ¾ÆÆÄÆ® Àç°ÇÃà ½Ã°ø»ç ¼±Á¤ÃÑÈ¸¸¦ ÅëÇØ ½Ã°ø»ç·Î ¼±Á¤µÆ´Ù.

ÀÌ¹ø ¼öÁÖ¸¦ ³õ°í ´ë¸²»ê¾÷°ú Çö´ë»ê¾÷°³¹ßÀÌ ¸ÂºÙ¾ú´Ù. ´çÃÊ µÎ ±â¾÷Àº ÄÁ¼Ò½Ã¾öÀ» ±¸¼ºÇÏ·Á ÇßÀ¸³ª °üÇÒ ±¸Ã»ÀÌ ÄÁ¼Ò½Ã¾ö ±¸¼º¿¡ ÀýÂ÷Àû ÇÏÀÚ°¡ ÀÖ´Ù°í ÅëÁöÇØ °á±¹ °³º° ÀÀÂûÇß´Ù.

½Ã°ø»ç·Î ¹ßÅ¹µÉ °æ¿ì ÁöÇÏ 3ÃþºÎÅÍ Áö»ó 35Ãþ±îÁö ÃÑ 38ÃþÀÇ 14°³ µ¿À¸·Î ÀÌ·ïÁø ¾ÆÆÄÆ®¿¡ ºÎ´ë ½Ã¼³±îÁö »õ·Î ½ÅÃàÇÏ´Â »ç¾÷À¸·Î, °ø»ç ¿¹Á¤ ±Ý¾×Àº ÃÑ 3233¾ï¿øÀÌ´Ù. ¼­ÃÊ½Åµ¿¾Æ ¾ÆÆÄÆ®´Â ¼­¿ï °­³²¿ª ÀÏ´ë ¸¶Áö¸· Àç°ÇÃà ´ÜÁö·Î °ü·Ã ¾÷°è¿¡¼­ ‘¼­ÃÊµ¿ ¸¶Áö¸· ´ë¹Ú Áö¿ª’ÀÌ¶ó°í ºÒ·Á¿Ô´Ù.

±×·¯³ª ´ë¸²»ê¾÷ÀÌ ÀüÃ¼ °ø»ç¸¦ ¸Ã¾Ò´ø ÆòÅÃ ±¹Á¦´ë±³°¡ ºØ±«µÊ¿¡ µû¶ó ÀÌ¹ø ¼­ÃÊ½Åµ¿¾Æ ¾ÆÆÄÆ® Àç°ÇÃà¿¡ ´ëÇÑ ¿ì·ÁÀÇ ½Ã¼±ÀÌ ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.

´ëºÎºÐÀÇ ³×Æ¼ÁðµéÀº “¼ÖÁ÷È÷ ¹«¼·°Ú´Ù”, “´Ù¸® Áö¾î³õÀº°Ô Àú·¸°Ô µÆ´Âµ¥ ¾ÆÆÄÆ® Áþ´Â °Ç ´õ °ÆÁ¤µÇ´Â µí”, “´Ù¸® »ç°Ç ¶§¹®¿¡ ¾È ÁÁ°Ô º¸ÀÏ ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Ù”, “´ë¸²»ê¾÷ÀÌ¶ó ±â¾ïÇØ µÖ¾ßÁö”,  “Á¦¹ß ¾ÆÆÄÆ®´Â Àß Áö¾îÁÖ¼¼¿ä”µîÀÇ ¿ì·Á¼¯ÀÎ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.

¹Ý¸é ÀÏºÎ ³×Æ¼ÁðµéÀº “ÀÏ´Ü ºÎ½Ç°ø»çÀÎÁö Á¶»çÇØ¾ß µÈ´ÙÇÏ´Ï ÁöÄÑºÁ¾ßÁö”, “¾ÆÁ÷ Á¶»ç °á°ú ¾È ³ª¿ÔÀ¸´Ï±î ´õ ÁöÄÑº¸°í ÆÇ´ÜÇØµµ ´ÊÁö ¾ÊÀ» µí”µîÀÌ ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÌ±âµµ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • ¡®±ú²ýÇÑ³ª¶ó¡¯, ¡®¸±¸®¾È »ý¸®´ë¡¯ Àü Á¦Ç° È¯ºÒ¡¦¡°¡®±ú²ýÇÑ³ª¶ó¡¯¿¡¼­ ¸¸µç ´Ù¸¥ »ý¸®´ë´Â?¡±
  • ¡®»ï¼º 50¾ï ÅõÀÚ¡¯ ½ÎÀÌ¿ùµå, ·¹Àüµå Ã¤¿¬ ´«¹° ¼¿Ä« ¡®ÀçÁ¶¸í¡¯...¡°³­...°¡²û...´«¹°À» Èê¸°´Ù...¡±
  • °ø°³ ÀÓ¹ÚÇÑ ¡®°¶·°½Ã³ëÆ®8¡¯ ¿¹»ó ½ºÆå º¸´Ï¡¦°¶·°½ÃS8 µðÀÚÀÎ+¿ÀÅ°µå ±×·¹ÀÌ »ö»ó?
  • ¡®»ç¸Á¼³ ÀÌ°ÇÈñ ¾ð±Þ¡¯ ÀÌÀç¿ë ¡°È¸Àå´Ô »ì¾Æ°è½Ç ¶§ºÎÅÍ¡±...¸»½Ç¼ö ¡®ÀçÁ¶¸í¡¯
  • ÀÌ»ç°­, Àü³²Ä£ ¹è¿ëÁØ°ú °áÈ¥ ÃàÇÏ ¹®ÀÚ?...¡°ÇÒ¸®¿ìµå »´Ä¡´Â ÄðÇÑ ÀÎÁõ¼¦¡±
    • ¡®±ú²ýÇÑ³ª¶ó¡¯, ¡®¸±¸®¾È »ý¸®´ë¡¯ Àü Á¦Ç° È¯ºÒ¡¦¡°¡®±ú²ýÇÑ³ª¶ó¡¯¿¡¼­ ¸¸µç ´Ù¸¥ »ý¸®´ë´Â?¡± ¡®±ú²ýÇÑ³ª¶ó¡¯, ¡®¸±¸®¾È »ý¸®´ë¡¯ Àü Á¦Ç° È¯ºÒ¡¦¡°¡®±ú²ýÇÑ³ª¶ó¡¯¿¡¼­ ¸¸µç ´Ù¸¥ »ý¸®´ë´Â?¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
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    ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ÀÌÇØ·É¾¾ »ìÀÎ»ç°Ç, ±³¼ö´Â À¯¼­¸¦ ¾î¶»°Ô Ã£¾Ò³ª?
    2
    ÆÄÄû¾Æ¿ÀÀÇ ¿¹¾ð? ¡°¸ÞÀÌ¿þ´õ ÀÏ¹æÀûÀ¸·Î ÀÌ°Ü¡±¡¦ÆÄÄû¾Æ¿Àvs¸ÞÀÌ¿þ´õ ¡®ÃÖ¾ÇÀÇ Á¹Àü¡¯ ÀçÁ¶¸í
    3
    ¡®ÆòÅÃ ±¹Á¦´ë±³¡¯ ´ë¸²»ê¾÷, 3233¾ï ¼­ÃÊ½Åµ¿¾Æ ½Ã°ø»ç ¼±Á¤¡¦½ñ¾ÆÁö´Â ¿ì·ÁÀÇ ¸ñ¼Ò¸®
    4
    ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ÀÌÇØ·É¾¾ »ìÀÎ»ç°Ç, ¾Ö½¬¿ö½º ´ÜÃßÀÇ ÁÖÀÎÀº ´©±¸ÀÎ°¡?
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    ÈÖÀÎ, ¿å¼³ Ã¤ÆÃ±Û º¸´Ï ¡®³­°¨¡¯...¡°À§Àå ´Ï ¸Ó¸®¿¡ ÇØµ¶ÁÖ½º ÅÁÅÁÅÁ ¸¶´õÆßÅ²¡±
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    [ÇöÀåÀÇ ½Ã°¢]Çö´ëÂ÷ ³ë»ç¸¦ ¹Ù¶óº¸´Â Áß¼Ò±â¾÷ÀÇ ½Ã¼±
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    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
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