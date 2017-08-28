¡®¸±¸®¾È È¯ºÒ¡¯ 2½ÃºÎÅÍ ÁøÇà¡¦½Ä¾àÃ³, »ý¸®´ë Àü¼öÁ¶»ç ¾à¼Ó¿¡µµ ¼º³­ ¹Î½É

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28ÀÏ ±ú²ýÇÑ³ª¶ó ÃøÀº ¸±¸®¾È È¨ÆäÀÌÁö¿¡ È¯ºÒ °øÁö¸¦ °ÔÀçÇÏ°í 2½ÃºÎÅÍ È¯ºÒÀ» ÁøÇàÇÑ´Ù. ÀÚ¼¼ÇÑ È¯ºÒ ÀýÂ÷´Â 2½ÃºÎÅÍ ¼Òºñ»ç»ó´ã½Ç ¹«·á»ó´ã ÀüÈ¿Í ¸±¸®¾È È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.
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