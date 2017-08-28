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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.28 ¿ù 18:12
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¡®¸±¸®¾È È¯ºÒ¡¯ 2½ÃºÎÅÍ ÁøÇà¡¦½Ä¾àÃ³, »ý¸®´ë Àü¼öÁ¶»ç ¾à¼Ó¿¡µµ ¼º³­ ¹Î½É
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.28  
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¡ã 25ÀÏ ½Ä¾àÃ³°¡ ½ÃÁß¿¡ À¯Åë ÁßÀÎ ¸ðµç »ý¸®´ë Á¦Ç°¿¡ ´ëÇØ Àü¼öÁ¶»ç¸¦ ÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

 

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28ÀÏ ±ú²ýÇÑ³ª¶ó ÃøÀº ¸±¸®¾È È¨ÆäÀÌÁö¿¡ È¯ºÒ °øÁö¸¦ °ÔÀçÇÏ°í 2½ÃºÎÅÍ È¯ºÒÀ» ÁøÇàÇÑ´Ù. ÀÚ¼¼ÇÑ È¯ºÒ ÀýÂ÷´Â 2½ÃºÎÅÍ ¼Òºñ»ç»ó´ã½Ç ¹«·á»ó´ã ÀüÈ­¿Í ¸±¸®¾È È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.

±ú²ýÇÑ³ª¶ó°¡ Àü Á¦Ç° È¯ºÒ·Î »çÅÂ ¼ö½À¿¡ ³ª¼¹À¸³ª ¼º³­ ¹Î½ÉÀº ÀÌÁ¦ ‘¸±¸®¾È »ý¸®´ë’¿¡¼­ ¸ðµç »ý¸®´ë·Î ´«À» µ¹¸®°í ÀÖ´Ù.

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±×¸®°í Áö³­ 3¿ù ‘¿©¼º°Ç°­À» À§ÇÑ ¾ÈÀüÇÑ ¿ù°æ¿ëÇ° Åä·ÐÈ¸’¸¦ ÅëÇØ 10Á¾ÀÇ Á¦Ç° ¸ðµÎ¿¡¼­ ÈÖ¹ß¼ºÀ¯±âÈ­ÇÕ¹° µî ¹ß¾Ï ¹°ÁúÀ» Æ÷ÇÔÇÑ À¯ÇØ¹°Áú 22Á¾ÀÌ °ËÃâµÆ´Ù´Â °á°ú¸¦ ¹ßÇ¥Çß´Ù.

´ç½Ã ¿©¼ºÈ¯°æ¿¬´ë´Â »ý¸®´ë 10Á¾ÀÇ ÀÌ¸§ ´ë½Å A~J±îÁö ¿µ¾î ÀÌ´Ï¼È·Î ÀÌ¸§À» ´ë½ÅÇß°í À¯ÇØ¹°Áú °ËÃâ °á°ú°¡ SNS¿Í ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ ÅëÇØ ÆÛÁöÀÚ ÀÌ¸§°ú Á¦Á¶»ç¸¦ ¹àÈ÷¶ó´Â ¼ÒºñÀÚµéÀÇ Ç×ÀÇ°¡ ºø¹ßÄ¡±âµµ Çß´Ù.

±×·¯³ª ´ç½Ã¿¡µµ ¾÷Ã¼¿Í Á¤ºÎ´Â º°´Ù¸¥ ´ëÀÀÀ» ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.

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µÚ´Ê°Ô ½Ä¾àÃ³´Â 21ÀÏ ¸±¸®¾È »ý¸®´ë Á¦Ç°¿¡ ´ëÇØ Ç°Áú°Ë»ç¸¦ ÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù. ÇÏÁö¸¸ Ç°Áú°ü¸® ±âÁØ¿¡ ¸Â°Ô »ý»êµÆ´ÂÁö¸¦ È®ÀÎÇÏ´Â ÀýÂ÷¿©¼­ ¾Æ¹«·± ½ÇÈ¿¼ºÀÌ ¾ø´Â ´ëÀÀÀÌ¾ú°í ¿©¼ºµéÀÇ ºÐ³ëÀÇ ¸ñ¼Ò¸®´Â °è¼Ó Ä¿Á®¸¸ °¬´Ù.

½Ä¾àÃ³´Â °á±¹ 25ÀÏ À¯Åë ÁßÀÎ ¸ðµç Á¦Ç°¿¡ ´ëÇØ Àü¼öÁ¶»ç¸¦ ÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù. ÀÌ¹ø Á¶»ç¿¡¼­ ½Ä¾àÃ³´Â ¿¬±¸°¡ ÁøÇà ÁßÀÎ À¯ÇØ¹°Áú 104Á¾ Áß ¿ì¼± À§ÇØµµ°¡ ³ôÀº ÈÖ¹ß¼ºÀ¯±âÈ­ÇÕ¹° ¾à 10Á¾À» Áß½ÉÀ¸·Î °ËÃâ ¿©ºÎ¿Í °ËÃâ·®À» ¿ì¼± Á¶»çÇØ 9¿ù±îÁö ¸¶¹«¸®ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.

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