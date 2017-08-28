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|¡ã ÇÑ±¹ ¡®Æ÷Å©ÀÇ ´ëºÎ¡¯ Á¶µ¿ÁøÀÌ ¾ÏÅõº´À» ÇÏ´ø Áß Çâ³â 70¼¼¸¦ ÀÏ±â·Î 28ÀÏ »õº®¿¡ º°¼¼Çß´Ù. Çª¸¥°õÆÎÀÌ Á¦°ø.
ÇÑ±¹ ‘Æ÷Å©ÀÇ ´ëºÎ’ Á¶µ¿ÁøÀÌ ¾ÏÅõº´À» ÇÏ´ø Áß Çâ³â 70¼¼¸¦ ÀÏ±â·Î 28ÀÏ »õº®¿¡ º°¼¼Çß´Ù.
Á¶µ¿Áø¾¾´Â 1967³â ¹Ì 8±º ¹«´ë¸¦ ÅëÇØ À½¾Ç »ýÈ°À» ½ÃÀÛÇßÀ¸¸ç 1979³â ¼Ö·Î Á¤±Ô 1Áý ¾Ù¹ü ‘Çàº¹ÇÑ »ç¶÷’À» ÅëÇØ ÀÌ¸§À» ¾Ë·È´Ù. Á¶µ¿Áø¾¾´Â Áö³ 2016³â¿¡ 20³â¸¸ÀÇ »õ ¾Ù¹üÀ» ¹ßÇ¥ÇÏ¸ç ´Ù½Ã À½¾Ç È°µ¿À» Àç°³Çß´Ù.
Á¶µ¿Áø¾¾´Â Áö³´Þ Áß¼ø¿¡´Â ¹æ±¤¾Ï È®Áø ÆÇÁ¤À» ¹Þ¾ÒÀ¸³ª ÀÌ¸¦ ¼û±ä Ã¤ °ø¿¬°ú À½¹Ý ÁØºñ¸¦ ÇØ¿Ô´Ù. Æ¯È÷ ¿À´Â 9¿ù 16ÀÏ¿¡´Â 13³â ¸¸¿¡ ÄÜ¼Æ® ¹«´ë¿¡ ÈÄ¹èµé°ú ÇÔ²² ¿À¸¦ ¿¹Á¤ÀÌ¾ú±â¿¡ ¾ÈÅ¸±î¿òÀÌ ´õÇØÁö°í ÀÖ´Ù.
Á¶µ¿Áø¾¾ Ãø °ø¿¬ ´ã´ç °ü°èÀÚ´Â “¾ÆÁ÷ °ø¿¬ ÁøÇà ¿©ºÎ´Â °áÁ¤µÇÁö ¸øÇÑ »óÅÂ”¶ó¸ç “°íÀÎÀÇ Àå·Ê ÀýÂ÷°¡ ¿ì¼±ÀÌ¸ç Á¶¸¸°£ È¸ÀÇ¸¦ ÅëÇØ °ø¿¬ ÁøÇà ¿©ºÎ¿¡ ´ëÇØ °áÁ¤ÇÒ ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¹ø °ø¿¬¿¡¼± ¹®ÀÎ°ú À½¾ÇÆò·Ð°¡µéÀÌ Á¶µ¿Áø¾¾ÀÇ ¿¹¼ú¼¼°è¸¦ Ç®¾î³½ ÇØ¼³Áö¿Í Àü°î ¾Çº¸°¡ µ¿ºÀµÈ ‘Á¶µ¿Áø ÀüÁý’ ¿ª½Ã ¹ß¸ÅµÉ ¿¹Á¤ÀÌ¾ú´Ù.
°íÀÎÀÇ ºó¼Ò´Â ÇöÀç °æ±âµµ ÀÏ»êº´¿ø Àå·Ê½ÄÀå¿¡ ¸¶·ÃµÅ ÀÖÀ¸¸ç ¹ßÀÎÀº ¿À´Â 30ÀÏ ¿ÀÀü 5½Ã 30ºÐÀÌ´Ù. ÀåÁö´Â º®Á¦ ½ÂÈ¿øÀÌ´Ù.
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