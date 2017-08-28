ÈÖÀÎ, ¿å¼³ Ã¤ÆÃ±Û º¸´Ï ¡®³­°¨¡¯...¡°À§Àå ´Ï ¸Ó¸®¿¡ ÇØµ¶ÁÖ½º ÅÁÅÁÅÁ ¸¶´õÆßÅ²¡±

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ÈÖÀÎÀº Áö³ 26ÀÏ Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ® ³×ÀÌ¹ö V¶óÀÌºê¸¦ ÅëÇØ ½Ç½Ã°£ ¿µ»ó°ú Ã¤ÆÃÀ¸·Î ÆÒµé°ú ¼ÒÅëÀÇ ½Ã°£À» °¡Á³´Ù.
ÀÌ³¯ ÈÖÀÎÀº ½Ä´ç¼ ¹äÀ» ¸ÔÀ¸¸ç ¼ÒÁÖ¸¦ ¸¶½Ã°í, ¶Ç ÁöÀÎ¿¡°Ô ¼úÀ» ¹Þ´Â ¸ð½Àµµ º¸¿´´Ù.
Æ¯È÷ ÈÖÀÎÀº ÆÒµé°ú Ã¤ÆÃÇÏ´Â µµÁß ‘ÆÜ´ñ½²(Fu** that shit)’ ‘¸¶´õÆßÅ²(Mother Pumpkin)’ µîÀÇ ¿å¼³À» ¿¬»óÄÉ ÇÏ´Â ¿µ¾î ´Ü¾î¸¦ ÀüÇØ ÆÒµéÀÇ ´«»ìÀ» ÂîÇª¸®°Ô ¸¸µé¾ú´Ù. ÀÌ´Â ÈüÇÕ ÇÁ·Î±×·¥ Ãâ¿¬ÀÚµéÀÌ Á¾Á¾ »ç¿ëÇÏ´Â ºñ¼Ó¾î¾î ‘¸¶´õXX’¸¦ ÆÐ·¯µð ÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
ÈÖÀÎÀº “À§Àå ´Ï ¸Ó¸®¿¡ ÇØµ¶ÁÖ½º¸¦ ÅÁÅÁÅÁ ¸¶´õÆßÅ²” “À§Àå ·¿¹ÌµÎÀÌ·¯°Õ ¾ö¸¶È£¹Ú ÆÜ´ñ½²” “À§Àå ´Ï ¼öÁØÀº ÇØµ¶ÁÖ½º·Î´Â ÇØµ¶ÀÌ ¾ÈµÇ´Ï ºü´õÆßÅ² ÆÜ´ñ½² À¯³ë” “Â±Â± ÆÀÀå´ÔÀÌ ³ªº¸°í ¹»±×¸®Áö¸®³Ä°í ±×¸¸ÇÏ¶ó°í ÆÒµé ´Ù Áö·È´Ù¾´´Ù°í ¼Ó»óÇÏµ¥” µîÀÇ ÇØ¼®ÇÏ±â Èûµç ¸»À» °è¼ÓÀûÀ¸·Î ½è´Ù.
ÀÌÈÄ Ã¤ÆÃ±Û¿¡ ´ëÇÑ ³í¶õÀÌ È®»êµÇÀÚ 27ÀÏ ÈÖÀÎÀº ÀÚ½ÅÀÇ °ø½Ä ÆÒÄ«Æä¸¦ ÅëÇØ »ç°ú¹®À» °ÔÀçÇß´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “°æ¼ÖÇß¾î¿ä” “ÀÚ½Å°¨ÀÌ ÇÏ´ÃÀ» Âî¸¥ ¾ÇÇà” “³°¨ÇÏ³×” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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