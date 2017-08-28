ôì, ÚÓ Á¤ºÎ ¹®¼­ ÆÄÀÏ 9Ãµ¿©°³ ¹ß°ß¡¦¡°±¹Á¤³ó´Ü »ç°Ç °ü·Ã ¹®¼­ ¿äÃ»½Ã Á¦Ãâ ¿¹Á¤¡±

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Ã»¿Í´ë´Â 28ÀÏ ¹Ú±ÙÇý Á¤ºÎ Ã»¿Í´ëÀÇ Á¦2ºÎ¼Ó½Ç¿¡¼ °ü¸®ÇÏ´ø °øÀ¯ Æú´õ¿¡¼ 9Ãµ¿© °ÇÀÌ ³Ñ´Â ¹®¼ ÆÄÀÏÀÌ ¹ß°ßµÆ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
¹Ú¼öÇö Ã»¿Í´ë ´ëº¯ÀÎÀº ÀÌ³¯ ºê¸®ÇÎÀ» ¿°í “Áö³ 10ÀÏ Ã»¿Í´ë Á¦2ºÎ¼Ó½Ç¿¡¼ »ç¿ëµÇ´ø °øÀ¯ Æú´õ¿¡¼ 2013³âºÎÅÍ 2015³â 1¿ù±îÁöÀÇ ¹®¼ ÆÄÀÏÀ» ¹ß°ßÇß´Ù”¸ç “³»¿ëº°·Î ±¹¹«È¸ÀÇ 292°Ç, ´ëÅë·É ÁÖÀç ¼ö¼®ºñ¼°üÈ¸ÀÇ 221°Ç, ºñ¼½ÇÀå ÁÖÀç ¼ö¼®ºñ¼°üÈ¸ÀÇ 202°Ç, ±âÅ¸ È¸ÀÇÀÚ·á ¹× ¹®¼ ÆÄÀÏ µî ¸ðµÎ 9Ãµ308°Ç”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
¹Ú ´ëº¯ÀÎÀº “ÀÏºÎ ¹®¼ ÆÄÀÏ¿¡´Â ÀÌ¸¥¹Ù ¹®È°è ºí·¢¸®½ºÆ® µî ±¹Á¤³ó´Ü °ü·Ã ³»¿ëµµ Æ÷ÇÔµÆ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ¹Ú ´ëº¯ÀÎÀº ¹®¼ ÆÄÀÏÀ» Ã£¾Æ³»°Ô µÈ °æÀ§¿¡ ´ëÇØ¼µµ ¼³¸íÇß´Ù.
¹Ú ´ëº¯ÀÎÀº “2015³â 1¿ù 23ÀÏ Ã»¿Í´ë Á¦2ºÎ¼Ó½ÇÀÌ ÆóÁöµÈ ÀÌÈÄ °øÀ¯ Æú´õ´Â »ç¿ëµÇÁö ¾Ê°í ¹æÄ¡µÆ´Ù”¸ç “ºñ¼½Çº°·ÅÂ½ºÅ©Æ÷½º(TF)º°·°³ÀÎº° °øÀ¯ Æú´õ¿¡ Àü Á¤ºÎ »ý»ê ÆÄÀÏÀÌ Á¸ÀçÇÑ´Ù´Â °ÍÀº »õ Ã»¿Í´ë Ãâ¹ü ÃÊºÎÅÍ ÀÎÁöÇß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
±×·¯¸é¼ “´ç½Ã »ìÆìºÃÀ» ¶§ Á÷¿ø °³ÀÎ »çÁø, ÇàÁ¤¹®¼ ¾ç½Ä, Âü°íÀÚ·á, Á÷¿ø °³ÀÎ ÀÚ·á µîÀÌ ÁÖ·Î µé¾îÀÖ¾ú°í, ÀüÀÓ Á¤ºÎ ºñ¼½Ç¿¡¼ ½Ã½ºÅÛ°ú °³ÀÎ PC¿¡ ÀÖ´Â ÀÚ·áµéÀº »èÁ¦Çß´Ù. ±×·¯³ª °øÀ¯ Æú´õ´Â ÀüÀÓ Á¤ºÎºÎÅÍ ±Ù¹«ÇÏ´ø ÀÏºÎ Á÷¿øµéÀÌ »õ Á¤ºÎ Ãâ¹ü ÈÄ¿¡µµ ±Ù¹«ÇÏ¸ç Âü°í·È°¿ëÇÏ±â À§ÇØ Áö¼ÓÇØ º¸°üÇß°í, ´ë½Å °øÀ¯ Æú´õ´Â ÇØ´ç ºñ¼°ü½Ç¿¡¼¸¸ Á¢±ÙÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô ¼³Á¤µÆ´Ù. ÀÌ·± ÀÌÀ¯·Î ¹®Á¦ÀÇ ¹®¼ ÆÄÀÏÀÌ ¹ß°ßµÇ±â Àü±îÁö´Â ´ëÅë·É±â·Ï¹°°ú ¹«°üÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë°í ÁÖ¸ñÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¹Ú ´ëº¯ÀÎÀº “±×·¯´ø Áö³ 10ÀÏ Á¦2ºÎ¼Ó½Ç Á÷¿øÀÌ ½ºÄ³³Ê ¿¬°áÀ» À§ÇÑ PC¼³Á¤ ÀÛ¾÷ µµÁß ÀüÀÓ Á¤ºÎ 2ºÎ¼Ó½ÇÀÇ °øÀ¯ Æú´õ¸¦ ¹ß°ßÇÏ°Ô µÆ´Ù”¸ç “ÀÌ Á÷¿øÀÌ ¿¾îº» Æú´õ ÀÌ¸§Àº ‘Á¦2ºÎ¼Óºñ¼°ü½Ç’ÀÌ°í ±× ¾È¿¡ ±âÅ¸ »çÇ× Æú´õ¿¡ ÀÖ´ø È¸ÀÇÀÚ·á¿¡ °ü·Ã ¹®¼ Æú´õµéÀÌ ÀÖ¾ú°í ±× ¾È¿¡ ¹®Á¦ÀÇ ¹®¼ ÆÄÀÏµéÀÌ µé¾îÀÖ¾ú´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
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