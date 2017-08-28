ôì, ÚÓ Á¤ºÎ ¹®¼­ ÆÄÀÏ 9Ãµ¿©°³ ¹ß°ß¡¦¡°±¹Á¤³ó´Ü »ç°Ç °ü·Ã ¹®¼­ ¿äÃ»½Ã Á¦Ãâ ¿¹Á¤¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.28 ¿ù 18:12
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½ÂÀÎ 2017.08.28  
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¹Ú ´ëº¯ÀÎÀº “2015³â 1¿ù 23ÀÏ Ã»¿Í´ë Á¦2ºÎ¼Ó½ÇÀÌ ÆóÁöµÈ ÀÌÈÄ °øÀ¯ Æú´õ´Â »ç¿ëµÇÁö ¾Ê°í ¹æÄ¡µÆ´Ù”¸ç “ºñ¼­½Çº°·ÅÂ½ºÅ©Æ÷½º(TF)º°·°³ÀÎº° °øÀ¯ Æú´õ¿¡ Àü Á¤ºÎ »ý»ê ÆÄÀÏÀÌ Á¸ÀçÇÑ´Ù´Â °ÍÀº »õ Ã»¿Í´ë Ãâ¹ü ÃÊºÎÅÍ ÀÎÁöÇß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

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