[SNSÀÌ½´] Á¦ÁÖ ÇùÁ¦ÇØ¼ö¿åÀå Ä«Æä ¸ôÄ«Ñû ¡°³ªÁß¿¡ °í¼Ò´çÇÏ´Â °Å ¾Æ³Ä?¡±

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Á¦ÁÖµµ ÇùÀç ÇØ¼ö¿åÀå¿¡ À§Ä¡ÇÑ ÇÑ À¯¸í ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî Ä«Æä ³²ÀÚ Á÷¿øÀÌ ¼Õ´ÔµéÀ» µµÃÔÇØ »çÁøÀ» °ÔÀçÇØ ¿Â »ç½ÇÀÌ ¹àÇôÁ® ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ ³²¼ºÀº ÁÖ·Î ¿©¼º ¼Õ´ÔÀÇ »çÁøÀ» °ÔÀçÇÏ°í ÇÇ»çÃ¼°¡ µÈ ¿©¼ºÀÇ ¾ó±¼ÀÌ³ª ¸ö¸Å¸¦ Æò°¡ÇÏ´Â µîÀÇ ±Ûµµ ÇÔ²² °ÔÀçÇß´Ù.
³²¼ºÀÌ °ÔÀçÇÑ »çÁø ¼Ó ¼Õ´ÔµéÀÇ ¾ó±¼Àº ¸ðÀÚÀÌÅ©Á¶Â÷ µÇÁö ¾ÊÀº Ã¤ ±×´ë·Î µå·¯³ª ÀÖÀ¸¸ç ¼Õ´Ô ´ëºÎºÐÀÌ ÀÚ½ÅÀÇ »çÁøÀÌ ÂïÈ÷´Â ÁöÁ¶Â÷ ¸ô¶úÀ» °¡´É¼ºÀÌ ³ôÀº °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
ÇØ´ç °èÁ¤Àº ÇÑ Æ®À§ÅÍ¸®¾ÈÀÌ 28ÀÏ ¹ß°ßÇÏ°í “Á¦ÁÖµµ Ä«Æä ¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ®»ýÀÌ ¼Õ´ÔµéÀ» µµÃÔÇØ ¿Ã¸®´Â °èÁ¤À» ¹ß°ßÇß´Ù”´Â ±ÛÀ» ÀÛ¼ºÇØ °ø·ÐÈ ÇÏ¸é¼ ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
³í¶õÀÌ Ä¿ÁöÀÚ ³²¼ºÀº µµÃÔÇÑ »çÁøÀ» ÀüºÎ Áö¿ì°í »ç°ú¹®À» °ÔÀçÇß´Ù.
³²¼ºÀº »ç°ú¹®À» ÅëÇØ “¹«½¼ ¿ëµµ³ª ¸ñÀûÀ¸·Î (µµÃÔ)ÇÑ °ÍÀº ¾Æ´Ï¾ú´Ù. ¿©¼ººÐµé¿¡°Ô ºÒÄèÇÔÀ» À¯¹ß½ÃÅ² °Í¿¡ ´ëÇØ »ç°úµå¸°´Ù”¸ç “ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ ¹ÎÇü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÇöÀç ÀÌ ³²¼ºÀº Ä«Æä¸¦ ±×¸¸µÐ »óÅÂ·Î È®ÀÎµÆ´Ù. ÇØ´ç Ä«Æä »çÀåÀº “³²Á÷¿øÀº °è¾àÁ÷À¸·Î ÀÔ»çÇßÀ¸¸ç Áö³ 17ÀÏ ±×¸¸µ×´Ù”¸ç “¼Õ´ÔµéÀÌ µµÃÔµÆ´Ù´Â »ç½ÇÀº ÀüÇô ¸ô¶ú´Ù. ¾Ë¾Ò´Ù¸é ´ç¿¬È÷ ¸»·ÈÀ» °ÍÀÌ´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
±×·¯³ª ÀÌ ³²¼ºÀÌ ÀÛ¼ºÇÑ ±Û Áß¿¡´Â “½ÎÀÌ¿ùµå¸¦ ÇÒ ¶§µµ ¸Á¿ø ·»Áî·Î ¸¹ÀÌ Âï¾ú´Ù”´Â ³»¿ëÀÇ ±Ûµµ ÀÖ¾î ÇÇÇØÀÚ´Â ´õ ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÈ´Ù.
ÇöÇà¹ý»ó ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó·Î ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÇ ½ÅÃ¼¸¦ Âï°í °ø°ø¿¬È÷ Àü½ÃÇÏ´Â ÇàÀ§´Â ¼ºÆø·Â¹üÁËÀÇ Ã³¹ú µî¿¡ °üÇÑ Æ¯·Ê¹ý Á¦14Á¶(Ä«¸Þ¶ó µîÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ÃÔ¿µ)¿¡ ÀúÃËµÅ 5³â ÀÌÇÏÀÇ Â¡¿ª ¶Ç´Â Ãµ¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÇ ¹ú±Ý¿¡ Ã³ÇØÁø´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ´ëºÎºÐÀÇ ¸ôÄ«¹üÀº ¹ú±ÝÇüÀÌ³ª ÁýÇàÀ¯¿¹¿¡ ±×Ä¡´Â °æ¿ì°¡ ¸¹¾Æ ±×µ¿¾È Ã³¹úÀÌ ¾àÇÏ´Ù´Â ÁöÀûÀ» °è¼Ó ¹Þ¾Æ¿Ô´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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