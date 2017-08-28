¡®º´¿ø¼±¡¯ Å¸°í µ¹¾Æ¿Â ÇÏÁö¿ø, ½ÇÁ¦ ÀÇÇÐ½Ç½À ¹Þ¾Æ¡¦¡°¼ö¼ú ºÀÇÕ ¿¬½Àµµ Çß´Ù¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.28 ¿ù 18:12
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½ÂÀÎ 2017.08.28  
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‘º´¿ø¼±’Àº ¹è¸¦ Å¸°í ÀÇ·á È°µ¿À» ÆîÄ¡´Â ÀÇ»çµéÀÌ ÀÇ·á ÀÎÇÁ¶ó°¡ ºÎÁ·ÇÑ ¼¶¸¶À» »ç¶÷µé°ú ÀÎ°£ÀûÀ¸·Î ¼ÒÅëÇÏ°í Áø½ÉÀ» Ã³¹æÇÏ¸ç ÁøÂ¥ ÀÇ»ç·Î ¼ºÀåÇØ ³ª°¡´Â ÈÞ¸Õ ¸ÞµðÄÃ µå¶ó¸¶´Ù. ÀÌ³¯ ¸¶ÀÌÅ©¸¦ ÀâÀº ÇÏÁö¿øÀº “º¸Åë º´¿øÀº È¯ÀÚµéÀÌ Ã£¾Æ°¡´Â °÷ÀÎµ¥ º´¿ø¼±Àº ¹Ý´ë·Î ¼¶¿¡ ÀÖ´Â ¾î¸£½ÅÀ» Á÷Á¢ Ã£¾Æ°¡¼­ Ä¡·á¸¦ ÇÏ°í ±×ºÐµéÀÇ ¸¶À½µµ Ä¡À¯ÇÑ´Ù´Â Á¡ÀÌ ÁøÁ¤¼º ÀÖ°Ô ´Ù°¡¿Ô´Ù”°í Ãâ¿¬ °è±â¸¦ ÀüÇß´Ù.

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ÇÏÁö¿øÀº ¿Ü°ú¼ö¼úÀÇ ¿ªÇÒ¿¡ ´ëÇØ “Ã¹ ÀÇ»ç ¿ªÇÒÀÌ¶ó °øºÎÇÒ ºÎºÐÀÌ ¸¹¾Ò´Ù. ¼ö¼ú Àå¸éÀÌ³ª ¿©·¯ »ç°ÇµéÀÌ ¸¹ÀÌ ³ª¿À±â ¶§¹®¿¡ ±äÀåÇØ¾ß Çß´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

½ÇÁ¦·Î ÇÏÁö¿øÀº ¿Ü°ú¼ö¼úÀÇ ¿ªÇÒÀ» ¼ÒÈ­ÇÏ±â À§ÇØ ¼øÃµÇâ´ëÇÐ±³ ºÎÃµº´¿ø¿¡¼­ ÀÇÇÐ ½Ç½Àµµ ¹Þ¾Ò´Ù. ÇÏÁö¿øÀº ¼øÃµÇâ´ëÇÐ±³ ºÎÃµº´¿ø ±³¼öÀÇ Áöµµ ¾Æ·¡ ½ÉÆó Á¤Áö È¯ÀÚ¿¡°Ô ±âµµ¸¦ È®º¸ÇØ È£ÈíÀ» À¯ÁöÇÏ°Ô ÇÏ´Â ‘±â°ü ³» »ð°ü’À» Á÷Á¢ ¹è¿ü´Ù.

ÇÏÁö¿øÀº ÀÌ¿Ü¿¡µµ ÃÖ±Ù¿£ ÇØºÎÇÐ Ã¥À» »ç¼­ Àå±â¸¦ Á÷Á¢ ±×·Áº¸´Â°¡ ÇÏ¸é ¹Ù³ª³ª ²®Áú·Î ¼ö¼ú ºÀÇÕ ¿¬½ÀÀ» ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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