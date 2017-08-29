ÃÖ±Ô¼ø ±ÝÇ°¼ö¼ö »ç°Ç, ¡°°ø°ø¿¬ÇÑ ºñ¹ÐÀÌ¾ú´Ù¡±...µÎ»ê ÀÌ¾î KIA µ· °Ç³Â´Ù?

|
|
|
|¡ã KBO ÃÖ±Ô¼ø Àü ½ÉÆÇÀÌ KIAÅ¸ÀÌ°ÅÁî·Î ºÎÅÍ µ·À» ¹Þ¾Ò´Ù´Â Æø·Î°¡ ÀüÇØÁ® ³í¶õÀÌ´Ù.KBSN ½ºÆ÷Ã÷ Ä¸Ã³.
KBO ÃÖ±Ô¼ø Àü ½ÉÆÇÀÌ KIAÅ¸ÀÌ°ÅÁî·Î ºÎÅÍ µ·À» ¹Þ¾Ò´Ù´Â Æø·Î°¡ ÀüÇØÁ® ³í¶õÀÌ´Ù.
29ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼´Â °ËÂûÀÌ ÃÖ±Ù ÃÖ±Ô¼ø ±ÝÇ°¼ö¼ö »ç°Ç°ú °ü·ÃÇØ KIAÅ¸ÀÌ°ÅÁî °ü°èÀÚ¸¦ ¼ÒÈ¯ÇØ Á¶»çÇß´Ù°í ÀüÇß´Ù. KIAÅ¸ÀÌ°ÅÁî´Â µÎ»ê º£¾î½º¿¡ ÀÌ¾î Ãß°¡·Î ¹àÇôÁ³´Ù°í º¸µµÇß´Ù.
ÇØ´ç ¸ÅÃ¼¿¡ µû¸£¸é °ËÂûÀº ÃÖ Àü ½ÉÆÇÀÌ µ·À» ¹ÞÀ» ¶§ »ç¿ëÇÑ À± ¸ð ¾¾ÀÇ ¸íÀÇ Â÷¸í°èÁÂ¸¦ ÃßÀûÇÑ °á°ú KIA ±¸´ÜÀÌ ÃÖ Àü ½ÉÆÇ¿¡ µ·À» º¸³½ »ç½ÇÀÌ Ãß°¡·Î È®ÀÎ, 8¿ù ÇÏ¼ø²² ÀÌ¹Ì KIA °ü°èÀÚµéÀÌ °ËÂû¿¡ ¼ÒÈ¯µÅ Á¶»ç¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
'ÃÖ±Ô¼ø ±ÝÇ°¼ö¼ö »ç°Ç'Àº ÃÖ Àü ½ÉÆÇÀÌ Æ÷½ºÆ® ½ÃÁðÀ» ¾ÕµÎ°í µ·À» °è¼ÓÀûÀ¸·Î ¹Þ¾Ò´Ù´Â ÀÇÈ¤ÀÌ Á¦±âµÆ´Ù. ÀÌ¿¡ 7¿ù ÃÊ ¹®Ã¼ºÎ´Â ÇØ´ç »ç°ÇÀ» °ËÂû¿¡ ¼ö»ç ÀÇ·ÚÇß´Ù.
ÀÌÈÄ µÎ»êº£¾î½º´Â ÃÖ Àü ½ÉÆÇ¿¡ µ·À» °Ç³Â´Ù°í KBO¿¡ ÀÚÁø½Å°í ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. µÎ»êº£¾î½º ¼ö³úºÎ¿¡ ÀÖ´ø A ¾¾´Â Áö³ 2013³â 10¿ù¿¡ ÃÖ Àü ½ÉÆÇ ¿ä±¸·Î Çö±Ý 300¸¸¿øÀ» ÁØ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
ÃÖ Àü ½ÉÆÇÀº ¿©·¯ ±¸´Ü¿¡ µ·À» ¿ä±¸, ½ÉÁö¾î´Â ÇöÀå ÁöµµÀÚµé¿¡°Ôµµ ÀÌ·±Àú·± ÇÎ°è·Î µ·À» ¹Þ¾Æ³»·Á ÇÑ °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù.
2012³â ÃÖ Àü ½ÉÆÇÀ¸·ÎºÎÅÍ “ÇÕÀÇ±ÝÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ï ±ÞÈ÷ 300¸¸ ¿øÀ» º¸³»´Þ¶ó”´Â ¿ä±¸¸¦ ¹Þ¾Ò´ø ÇÑ ¾ß±¸ÀÎÀº “ÃÖ Àü ½ÉÆÇÀÌ ³ª»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¿©·¯ °¨µ¶, ÄÚÄ¡¿¡°Ô µ·À» ¿ä±¸Çß´Ù”¸ç “¾ß±¸°è¿¡¼ ÃÖ Àü ½ÉÆÇÀÇ ‘µ· ¿ä±¸’´Â °ø°ø¿¬ÇÑ ºñ¹ÐÀÌ¾ú´Ù°í ÀüÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >