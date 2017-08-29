¸®¼³ÁÖ, ¼ÂÂ° Ãâ»êÀº ÝÁ ÀåÀÚ °è½Â·Ð ¶§¹®? 7³â°£ 3¸íÀÌ³ª Ãâ»êÇØ

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¸®¼³ÁÖ´Â ºÏÇÑ ÀºÇÏ¼ö °üÇö¾Ç´Ü¿ø Ãâ½ÅÀ¸·Î 2009³â ±èÁ¤Àº°ú °áÈ¥ÇØ 7³â »çÀÌ¿¡ ¾ÆÀÌ¸¦ ¼¼ ¸íÀÌ³ª Ãâ»êÇß´Ù. Ã¹Â°´Â 2010³â¿¡, µÑÂ°´Â 2013³â¿¡ Ãâ»êÇßÀ¸¸ç ÀÌÁß µÑ Â°´Â 2013³â ºÏÇÑÀ» ¹æ¹®ÇÑ ¹Ì±¹ ³ó±¸½ºÅ¸ µ¥´Ï½º ·Îµå¸ÕÀ» ÅëÇØ '±èÁÖ¾Ö'¶ó´Â ÀÌ¸§ÀÇ µþ·Î È®ÀÎµÆ´Ù.
ºÏÇÑÀº ÀåÀÚ °è½Â·ÐÀ» µû¸£±â ¶§¹®¿¡ ¾Æµé Ãâ»êÀÌ ¸®¼³ÁÖ¿¡°Õ °¡Àå Áß¿äÇÑ ¹®Á¦¶ó ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¸®¼³ÁÖ°¡ ¾ÆµéÀ» Ãâ»êÇÒ °æ¿ì ºÏÇÑ¿¡ ¸·´ëÇÑ ¿µÇâÀ» ³¢Ä¥ »Ó ¾Æ´Ï¶ó ÀÚ½ÅÀÇ ¿µÇâ·Â ¿ª½Ã Ä¿Áö±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
ÀÌ·± ÀÌÀ¯·Î ¸®¼³ÁÖÀÇ ¾Æµé Ãâ»ê ¿©ºÎ´Â ÇÑ±¹ »Ó ¾Æ´Ï¶ó ¹Ì±¹¿¡¼µµ ÃÊ¹ÌÀÇ °ü½É»ç Áß ÇÏ³ªÀÌ´Ù.
¸®¼³ÁÖÀÇ ¿¬ÀÌÀº Ãâ»ê¿¡ ´ëÇØ ¾ÈÂùÀÏ ¼¼°èºÏÇÑ¿¬±¸¼¾ÅÍ ¼ÒÀåÀº “±èÁ¤Àº Ã¼Á¦°¡ ±×¸® ÅºÅºÇÏÁö ¸øÇØ »¡¸® ¾ÆµéÀ» ³º¾Æ¾ß µÈ´Ù´Â ¾Ð¹Ú°¨À» ´À³¢°í ÀÖÀ» °Í”ÀÌ¶ó ¼³¸íÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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