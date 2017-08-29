¡®ÃÖÆÄÅ¸¡¯ ¹Î¿ìÇõ, 4°³¿ù¸¸¿¡ °áÈ¥ °á½ÉÇÑ ¾Æ³» ÀÌ¼¼¹Ì´Â? °É±×·ì Ãâ½Å ¼îÇÎÈ£½ºÆ®

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¹ÂÁöÄÃ ¹è¿ì ¹Î¿ìÇõÀÌ »ç¶û²Û¿¡ µî±ØÇß´Ù.
29ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ¶óµð¿À ÆÄ¿öFM ‘ÃÖÈÁ¤ÀÇ ÆÄ¿öÅ¸ÀÓ-¹»ÇØµµ µÇ´Â ÃÊ´ë¼®’¿¡´Â ¹ÂÁöÄÃ ‘º¥Çã’¿¡ Ãâ¿¬ÁßÀÎ °¡¼ö ¾ÆÀÌºñ¿Í ¹ÂÁöÄÃ ¹è¿ì ¹Î¿ìÇõÀÌ Ãâ¿¬Çß´Ù.
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ÀÌ¾î ¹Î¿ìÇõÀº “4°³¿ù Á¤µµ ¿¬¾Ö¸¦ ÇßÀ» ¶§, ‘°áÈ¥À» ÇÏ¸é ÀÌ·± ¿©ÀÚ¶û ÇÏ´Â °Ô ÁÁÀ» °Í °°´Ù’¶ó´Â »ý°¢À» ÇÏ°Ô µÆ´Ù”¸é¼ ÀÌ¼¼¹Ì¿ÍÀÇ °áÈ¥ °á½É °è±â¸¦ ¹àÇû´Ù.
¹Î¿ìÇõ°ú °áÈ¥ÇÑ ÀÌ¼¼¹Ì´Â °É±×·ì Ãâ½ÅÀÇ ¼îÈ£½ºÆ®·Î 2009³âºÎÅÍ 2013³â±îÁö °¡¼öÀÌÀÚ ¹è¿ì·Î È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÆîÃÆ´Ù. ÀÌÈÄ ¼îÇÎÈ£½ºÆ®·Î ¸ÍÈ°¾àÁßÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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