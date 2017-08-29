¡®ÃÖ±Ô¼ø ÆÄ¹®¡¯ µÎ»ê ÀÌ¾î ±â¾Æ±îÁö? ¸®±× 1,2À§ ±¸´ÜÀÇ ¸Á½Å

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29ÀÏ ¿ÀÀü ÇÑ ¸ÅÃ¼´Â KBO(ÇÑ±¹¾ß±¸À§¿øÈ¸) ÃÖ±Ô¼ø Àü ½ÉÆÇ¿¡°Ô ±â¾Æ Å¸ÀÌ°ÅÁîµµ µ·À» °Ç³Þ°í KIA °ü°èÀÚ°¡ °ËÂû ¼ÒÈ¯ Á¶»ç¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù°í º¸µµÇß´Ù.
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