°­³², °æ¸® ÇâÇØ ¡°Á×µµ·Ï ÆÓ ¼ö ÀÖ´Ù¡± ³ó´ã?¡¦¡®Æø·Â¡¯Àº ³ó´ãÀÌ µÉ ¼ö ¾ø´Ù

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.29 È­ 19:50
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.29  
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¡ã 28ÀÏ ÇÑ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿¡´Â °­³²°ú °æ¸®°¡ Ãâ¿¬ÇÑ À¥ ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥ ‘±Û·Î¹ú ¿öÅ·µ¥ÀÌ-¹ºµéÅõ¾î’(ÀÌÇÏ ¹ºµéÅõ¾î) ÀÌÅ»¸®¾ÆÆí Ä¸Ã³º»ÀÌ °ÔÀçµÆ´Ù. ¹ºµéÅõ¾î Ä¸Ã³.

 

¹æ¼ÛÀÎ °­³²Àº °æ¸®¸¦ ÇâÇØ “¶§¸®°Ú´Ù”´Â ¸»À» °è¼Ó ÇÑ´Ù. ±×·± ¸»À» ÇÏ´Â Áß¿¡µµ ±×´Â ¿ô°í ÀÖ´Ù.

28ÀÏ ÇÑ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿¡´Â °­³²°ú °æ¸®°¡ Ãâ¿¬ÇÑ À¥ ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥ ‘±Û·Î¹ú ¿öÅ·µ¥ÀÌ-¹ºµéÅõ¾î’(ÀÌÇÏ ¹ºµéÅõ¾î) ÀÌÅ»¸®¾ÆÆí Ä¸Ã³ È­¸éµé°ú “³Ê¹« ¾îÀÌ¾ø¾î¼­ Ä¸Ã³Çß´Ù”´Â ³»¿ëÀÇ ±ÛÀÌ °ÔÀçµÆ´Ù.

ÇØ´ç Ä¸Ã³º»Àº Áö³­ 13ÀÏºÎÅÍ ¹æ¼ÛµÇ°í ÀÖ´Â ‘¹ºµéÅõ¾î’ÀÇ Àå¸éµé·Î ÃÖ±Ù ¹æ¼ÛµÈ ÀÌÅ»¸®¾ÆÆíÀÇ ÁÖÀÎ°øÀº °¡¼ö °­³²°ú ³ªÀÎ¹ÂÁö½º ¸â¹ö °æ¸®¿´´Ù.

°æ¸®¿Í ³ª¶õÈ÷ ¾ÉÀº °­³²Àº Á¦ÀÛÁøÀÇ “°æ¸®¿Í ·¯ºê¶óÀÎÀ» ±â´ëÇØµµ µÇ´À³Ä?”´Â Áú¹®¿¡ “Á×µµ·Ï ÆÐ¶ó ±×·¯¸é ÆÓ ¼ö ÀÖ´Ù”´Â ¸·¸»·Î ´äÇß´Ù.

¿·¿¡ ¾É¾ÆÀÖ´ø °æ¸®°¡ ´çÈ²ÇÑ Ç¥Á¤À» Áö¾úÀ¸³ª °­³²Àº ¿ÀÈ÷·Á ±× »óÈ²ÀÌ Àç¹ÌÀÖ´Â µí ¿ô´Â °Ô ÀüºÎ¿´´Ù.

°­³²ÀÇ “¶§¸®°Ú´Ù”´Â ¹ß¾ðÀº ¿©±â¼­ ³¡ÀÌ ¾Æ´Ï¾ú´Ù.

ÀÌÅ»¸®¾Æ·Î ³Ñ¾î°£ µÎ »ç¶÷Àº ÃÔ¿µ ÄÜ¼ÁÆ® »ó Ä«Æä¿¡¼­ ÇÔ²² ÀÏÇÏ¸ç ³ìÈ­¸¦ ÁøÇàÇß´Ù.

³ìÈ­ µµÁß °­³²Àº ÀÚ½ÅÀÇ ÀüÈ­¹øÈ£¸¦ ÀúÀåÇÏÁö ¾ÊÀº °æ¸®¿¡°Ô ¼·¼·ÇÑ ¸¶À½À» µå·¯³»¸ç “³»°¡ ¾ðÁ¨°£ ÇÑ±¹¿¡¼­ (³Î) ¶§¸°´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

°è¼Ó Áö¼ÓµÇ´Â “¶§¸®°Ú´Ù”´Â °­³²ÀÇ ¹ß¾ð¿¡ °á±¹ °æ¸®°¡ “¿Àºü, ¿©ÀÚ ¶§¸®´Â ³²ÀÚ¿´¾î?”¶ó°í ¹¯ÀÚ °­³²Àº “¿äÁòÀº ¿©ÀÚ¶û ³²ÀÚ¶û Â÷º°ÇÏ¸é ¾È µÅ”¶ó°í ´äÇß´Ù.

ÇØ´ç Àå¸éÀ» Ä¸Ã³ÇÑ ±ÛÀº ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ ±âÁ¡À¸·Î SNS¿¡µµ ÆÛÁø »óÅÂÀÌ¸ç Ä¸Ã³ È­¸éÀ» Á¢ÇÑ ³×Æ¼Áðµé »çÀÌ¿¡¼­´Â °­³²À» ÇâÇÑ ºñÆÇÀÇ ¸ñ¼Ò¸®°¡ ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.

³×Æ¼ÁðµéÀº “°­³² ÀÎ°£¼º ´Ù º¸ÀÌ³× ¿Í”, “ÁøÂ¥ ½È´Ù”, “º¸ÀÚ¸¶ÀÚ Åº½ÄºÎÅÍ Çß´Ù ÀÎ¼ººÁ”, “¹æ¼Û¿¡¼­ ¿©ÀÚ ¶§¸®°Ú´Ù°í ³ë·¡¸¦ ºÎ¸£³×”, “°­³² ¿Ö ÀÎ¼º ¼¿ÇÁ °ø°³¿ä?”, “Àú°É ³ó´ãÀÌ¶ó°í ÇÏ´Â°Å¾ß?”µîÀÇ ºÒÆíÇÑ ½É±â¸¦ µå·¯³Â´Ù.

°­³²Àº “¶§¸®°Ú´Ù”´Â ´ë´äÀ» ÇÒ ¶§ ±× ¹ß¾ð¿¡ ´ã±ä ¹®Á¦¸¦ ÀüÇô ÀÎ½ÄÇÏÁö ¸øÇÑ µí º¸¿´´Ù. °­³²¿¡°Ô “¶§¸®°Ú´Ù”´Â ¸»Àº ³ó´ã¿¡ ºÒ±¸ÇßÀ»Áöµµ ¸ð¸¥´Ù.

±×·¯³ª ‘Æø·Â’Àº Àý´ë ³ó´ãÀÌ µÉ ¼ö ¾ø°í ³ó´ãÀÌ µÅ¼­µµ ¾È µÈ´Ù´Â »ç½ÇÀ» °­³²Àº ÀØÀº µí ÇÏ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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