°­³², °æ¸® ÇâÇØ ¡°Á×µµ·Ï ÆÓ ¼ö ÀÖ´Ù¡± ³ó´ã?¡¦¡®Æø·Â¡¯Àº ³ó´ãÀÌ µÉ ¼ö ¾ø´Ù

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28ÀÏ ÇÑ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿¡´Â °³²°ú °æ¸®°¡ Ãâ¿¬ÇÑ À¥ ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥ ‘±Û·Î¹ú ¿öÅ·µ¥ÀÌ-¹ºµéÅõ¾î’(ÀÌÇÏ ¹ºµéÅõ¾î) ÀÌÅ»¸®¾ÆÆí Ä¸Ã³ È¸éµé°ú “³Ê¹« ¾îÀÌ¾ø¾î¼ Ä¸Ã³Çß´Ù”´Â ³»¿ëÀÇ ±ÛÀÌ °ÔÀçµÆ´Ù.
ÇØ´ç Ä¸Ã³º»Àº Áö³ 13ÀÏºÎÅÍ ¹æ¼ÛµÇ°í ÀÖ´Â ‘¹ºµéÅõ¾î’ÀÇ Àå¸éµé·Î ÃÖ±Ù ¹æ¼ÛµÈ ÀÌÅ»¸®¾ÆÆíÀÇ ÁÖÀÎ°øÀº °¡¼ö °³²°ú ³ªÀÎ¹ÂÁö½º ¸â¹ö °æ¸®¿´´Ù.
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