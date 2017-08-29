¡®ÄÄ¹é¡¯ Çö¾Æ, ¡°¾Ù¹üÀÚÄÏ ´«½ç¸¸ ±×¸° ³ë¸ÞÀÌÅ©¾÷¡±...Æ¼Àú ¿µ»óº¸´Ï ¡°¸ð°øÀÌ ¾ø³×¡±

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°¡¼ö Çö¾Æ°¡ ¿©¼¸ ¹øÂ° ¹Ì´Ï¾Ù¹üÀ¸·Î ÄÄ¹éÇÏ´Â °¡¿îµ¥, ¾Ù¹ü ÀÚÄÏ ÃÔ¿µÀ» ‘³ë ¸ÞÀÌÅ©¾÷’À¸·Î Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù. ¾Ù¹ü »çÁøÀ» ´ãÀº ¹Ì´Ï¾Ù¹ü Æ¼Àú ¿µ»óÀÌ ´«±æÀ» ²ö´Ù.
29ÀÏ Çö¾Æ´Â ¼¿ï ÀÌÅÂ¿ø·Î¿¡¼ ¹Ì´Ï¾Ù¹ü ‘Following’ ¹ß¸Å ±â³ä ±âÀÚ°£´ãÈ¸¸¦ ¿¾ú´Ù.
ÀÌ³¯ “ÀÚÄÏ »çÁø ÃÔ¿µÇÒ ¶§ ³ë¸ÞÀÌÅ©¾÷À¸·Î ÇØ¼ °ÆÁ¤À» ¸¹ÀÌ Çß´Ù”¸ç “ÀâÆ¼³ª ¸ð°øÀÌ ³Ê¹« Àß º¸ÀÏÁö¿¡ ´ëÇØ °ÆÁ¤À» Çß´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÀÌ°Ç ÀÚ¿¬½º·¯¿î ¸ð½ÀÀÌ ¿ÀÈ÷·Á ÁÁ¾Ò´Ù”°í ÃÔ¿µ ¼Ò°¨À» ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ ¼îÄÉÀÌ½º ÇöÀå¿¡ °É¸° »çÁø¿¡ ´ëÇØ “ÀÌ »çÁøÀº ³ë¸ÞÀÌÅ©¾÷¿¡ ´«½ç¸¸ ±×¸° ¾ó±¼ÀÌ´Ù”°í ¸»ÇØ ³î¶ó¿òÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
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ÇÑÆí, Çö¾Æ´Â Áö³ 25ÀÏ °ø°³ÇÑ ¿Àµð¿À Æ¼Àú ¿µ»óÀ» ÅëÇØ »õ ¾Ù¹ü ¼Ó »çÁøÀ» °ø°³ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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