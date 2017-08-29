ôì ¡°Á¤°©À±, »ç°úÇÏ¶ó¡±¡¦Á¤°©À± ÀÇ¿øÀÌ µç Ùþ´ëÅë·É ÅºÇÙ »çÀ¯ 3°¡Áö´Â?

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.29 È­ 19:50
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½ÂÀÎ 2017.08.29  
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Ã»¿Í´ë°¡ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÇ ÅºÇÙ »çÀ¯¸¦ °Å·ÐÇÑ Á¤°©À± ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÀÇ¿ø¿¡°Ô °ø½Ä »ç°ú¸¦ ¿ä±¸Çß´Ù.

29ÀÏ ¹Ú¼öÇö Ã»¿Í´ë ´ëº¯ÀÎÀº ³íÆòÀ» ÅëÇØ “Á¤ ÀÇ¿øÀÌ ¹® ´ëÅë·ÉÀÇ ±¹°¡¿ø¼ö·Î¼­ Àû¹ýÇÑ ±ÇÇÑ Çà»ç¸¦ µÎ°í ÅºÇÙ»çÀ¯¿¡ ÇØ´çÇÑ´Ù´Â ¹ß¾ðÀ» Çß´Ù”¸ç “ÀÌ´Â »ç½Ç¿¡ ºÎÇÕÇÏÁö ¾ÊÀ»»Ó´õ·¯, ¹® ´ëÅë·É ¸í¿¹¸¦ ½É°¢ÇÏ°Ô ÈÑ¼ÕÇÏ°í ±¹°¡¿ø¼ö·Î¼­ ±ÇÇÑÀ» ºÎÀÎÇÑ °ÍÀ¸·Î Ã»¿Í´ë´Â ±íÀº À¯°¨ÀÇ ¶æÀ» ¹àÈù´Ù”°í ¾ð±ÞÇß´Ù.

¾Õ¼­ Á¤ ÀÇ¿øÀº 28ÀÏ ±¹È¸¿¡¼­ ¿­¸° ÀÌÀ¯Á¤ Çå¹ýÀçÆÇ°ü ÈÄº¸ÀÚ ÀÎ»çÃ»¹®È¸ µµÁß ¹® ´ëÅë·É ÅºÇÙ ÁÖÀåÀ» ²¨³»µé¸ç ÀÌ ÈÄº¸ÀÚÀÇ ÀÇ°ßÀ» ¹°¾ú´Ù.

Á¤ ÀÇ¿øÀº “¹® ´ëÅë·ÉÀÌ Áö³­ 6¿ù Å»¿øÀü Áö½Ã ÇÒ ¶§, ¿øÀÚ·Â¾ÈÀü¹ýÀÌ ¾Æ´Ñ ¿¡³ÊÁö¹ýÀ» Àû¿ëÇß´Ù. ¾û¶×ÇÑ ¹ýÀ» µéÀÌ´ë ±¹¹Î ¿©·ÐÀÌ ´Þ±ÅÁö°í ÀÖÀ¸´Ï ‘°ø°øÀÇ ÇÊ¿ä¿¡ ÀÇÇÑ Àç»ê±Ç ¼ö¿ë ¹× »ç¿ë ¶Ç´Â Á¦ÇÑ°ú ±×¿¡ ´ëÇÑ º¸»óÀº ¹ý·ü·Î¼­ ÇÏµÇ, Á¤´çÇÑ º¸»óÀ» Áö±ÞÇØ¾ß ÇÑ´Ù’´Â Çå¹ý Á¦23Á¶ 3Ç×À» À§¹ÝÇß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

Çå¹ý 23Á¶3Ç×Àº ‘°ø°øÀÇ ÇÊ¿ä¿¡ ÀÇÇÑ Àç»ê±ÇÀÇ ¼ö¿ë·»ç¿ë ¶Ç´Â Á¦ÇÑ°ú ±×¿¡ ´ëÇÑ º¸»óÀº ¹ý·ü·Î½á ÇÏµÇ, Á¤´çÇÑ º¸»óÀ» Áö±ÞÇØ¾ß ÇÑ´Ù’°í µÅ ÀÖ´Ù. º¸¼ö ÀÏ°¢¿¡¼± Å»¿øÀü¿¡ µû¸¥ Àü±â·á ÀÎ»ó µîÀ» ¿ì·ÁÇÏ°í ÀÖ´Âµ¥ ÀÌ¸¦ Çå¹ý À§¹ÝÀ¸·Î ÇØ¼®ÇÑ °Í.

¶Ç Á¤ ÀÇ¿øÀº “¹® ´ëÅë·ÉÀÌ µ¶ÀÏ¿¡¼­ ‘ÇÑ¹ÝµµÀÇ ¿µ±¸Àû ÆòÈ­°øÁ¸ Ã¼Á¦¸¦ ¿øÇÑ´Ù’°í ÇÑ °Íµµ ´ëÅë·É¿¡°Ô Á¶±¹ÀÇ ÆòÈ­Àû ÅëÀÏÀ» À§ÇÑ ¼º½Ç ÀÇ¹«¸¦ ±ÔÁ¤ÇÑ Çå¹ý Á¦66Á¶ 3Ç×°ú ¹èÄ¡µÈ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

Çå¹ý 66Á¶3Ç×Àº ‘´ëÅë·ÉÀº Á¶±¹ÀÇ ÆòÈ­Àû ÅëÀÏÀ» À§ÇÑ ¼º½ÇÇÑ ÀÇ¹«¸¦ Áø´Ù’°í µÅ ÀÖ´Ù. ¹® ´ëÅë·ÉÀÌ ¾ð±ÞÇÑ ‘¿µ±¸Àû ÆòÈ­°øÁ¸’ÀÌ ³²ºÏ ºÐ´ÜÃ¼Á¦¸¦ ÁöÁöÇØ ‘ÆòÈ­ ÅëÀÏ’¿¡ À§¹èµÈ´Ù´Â ÇØ¼®ÀÌ´Ù.

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°ËÂûÃ»¹ý 34Á¶¿¡ µû¸£¸é ‘°Ë»çÀÇ ÀÓ¸í°ú º¸Á÷Àº ¹ý¹«ºÎ Àå°üÀÇ Á¦Ã»À¸·Î ´ëÅë·ÉÀÌ ÇÑ´Ù. ÀÌ °æ¿ì ¹ý¹«ºÎ Àå°üÀº °ËÂûÃÑÀåÀÇ ÀÇ°ßÀ» µé¾î °Ë»çÀÇ º¸Á÷À» Á¦Ã»ÇÑ´Ù’°í ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÌ ¹ý¹«ºÎ Àå°üÀÇ ÀÚ¸®°¡ °ø¼®ÀÎ »óÅÂ¿¡¼­ °ËÂû ÀÎ»ç¸¦ ÇÑ °Ô ¹ý·ü¿¡ À§¹èµÈ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.

Á¤ ÀÇ¿øÀÇ ¹ß¾ðÀÌ ³í¶õÀ» ÀÏÀ¸Å°ÀÚ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´çÀº 29ÀÏ ³íÆòÀ» ÅëÇØ Á¤ ÀÇ¿øÀÇ ÁÖÀåÀ» Á¤¸é ¹Ý¹ÚÇÏ°í ³ª¼¹´Ù.

Çö±ÙÅÃ ¹ÎÁÖ´ç ºÎ´ëº¯ÀÎÀº ÀÌ³¯ ³íÆòÀ» ÅëÇØ “½Å°í¸® ¿øÀü 5, 6È£±â °Ç¼³ ÀÓ½ÃÁß´Ü ±Ç°í´Â Á¤ºÎÀÇ ÃÖ°í Á¤Ã¥½ÉÀÇ±â°üÀÎ ±¹¹«È¸ÀÇ ±Ç°í¸¦ ÇÑ±¹¼ö·Â¿øÀÚ·ÂÀÌ ÀÌ»çÈ¸¸¦ ¿­¾î ¼ö¿ëÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀýÂ÷»ó ¾Æ¹«·± ¹®Á¦°¡ ¾ø´Ù”¸ç “ÆòÈ­ÅëÀÏ È¯°æ Á¶¼ºÀ» À§ÇØ Ç×±¸ÀûÀÎ ÆòÈ­Á¤ÂøÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â ¹ß¾ðÀ» ¹ÝÅëÀÏ ¹ß¾ðÀ¸·Î µÐ°©½ÃÄ×´Ù”°í ²¿Áý¾ú´Ù.

±×·¯¸é¼­ “¹ý¹«ºÎ Àå°ü°ú °ËÂûÃÑÀå ´ëÇàÃ¼Á¦ÀÎ »óÅÂ¿¡¼­ ÇàÇØÁø Àû¹ýÇÑ ´ëÅë·É ÀÎ»ç±Ç ¿ª½Ã Çå¹ýÀ§¹ÝÀÌ¶ó´Â ¹ß¾ð¿¡´Â ÇÒ ¸»À» ÀÒ¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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